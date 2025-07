Samsung-Ausverkauf bei Amazon: Hier musst du unbedingt zuschlagen!

Der Amazon Prime Day bietet einiges an Sparpotential. Dabei lohnen sich jetzt vor allem größere Investitionen in Geräte wie Tablets, Fernseher und Smartphones. Ganz vorn mit dabei ist die Marke Samsung. Wenn du schon länger mit einem Galaxy-Gerät liebäugelst, scheint jetzt der perfekte Moment gekommen. Wir haben die spannendsten Samsung-Deals für dich zusammengestellt – reinschauen lohnt sich garantiert. Wichtig: Die Angebote gelten ausschließlich für angemeldete Prime-Mitglieder. Wenn du kein Abo hast, lohnt es sich, dieses für den gratis Zeitraum von 30 Tagen zu holen.

Galaxy-Schnäppchen bei Amazon: Tablet und Smartphones im Preissturz

Den Anfang unserer Liste macht das Samsung Galaxy Tab A9+. Statt des UVP von 199 Euro zahlst du jetzt während des Prime Days noch 149 Euro – du sparst dir also satte 50 Euro. Das Tablet liefert 64 Gigabyte Speicher, den du auf bis zu einem Terabyte erweitern kannst. Für reibungsloses Multitasking lässt sich der 11 Zoll große Bildschirm des Tablets in drei Abschnitte aufteilen. Damit ist es perfekt für die Uni oder die Arbeit geeignet. Der Akku soll bis zu sieben Stunden halten und begleitet dich so den ganzen Tag über.

Das passende Smartphone, das Galaxy A16 5G, haut Amazon für 139 Euro und damit zum Bestpreis raus. Aktuell ist nämlich kein anderer Händler günstiger. Das A16 ist die beste Wahl für alle, die kein High-End-Gerät brauchen. Du bekommst hier solide Technik wie 5G-Konnektivität, 128 Gigabyte internen Speicher und eine 50-Megapixel-Hauptkamera zum Sparpreis. Das Super AMOLED-Display gibt all deine Inhalte in glasklarer Qualität wieder. Wenn du mehr zum A16 erfahren möchtest, wirf mal einen Blick in unseren Test.

Wenn du doch etwas mehr Power möchtest, bist du vielleicht mit dem Galaxy S25 besser aufgehoben. Dieses Gerät ist vollgepackt mit KI, die dich beispielsweise bei der Bildbearbeitung oder bei der Erledigung deiner täglichen Aufgaben unterstützt.

Samsung Galaxy S25 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Pink

Schwarz

Silber

Grau Marktstart Januar 2025 Gewicht 162 g

Das Samsung-Flaggschiff kostet dich im Rahmen des Prime Days 631,89 Euro. Es ist damit ganze 34 Prozent günstiger als sonst, ein echtes Schnäppchen also.

Neuer Fernseher gefällig? Gibt’s von Samsung!

Samsung-TVs sind vieles, aber definitiv nicht günstig. Zumindest nicht außerhalb vom Prime Day. Aktuell bekommst du aber ein 4K-Gerät mit einem Rabatt von 34 Prozent. Der Samsung DU7179 TV kostet dich mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale jetzt nur noch 379 Euro. Dabei überzeugt er mit lebensechten Farben und 4K-Upscaling. Der Smart-TV bietet dir in wenigen Klicks Zugriff auf all deine liebsten Streamingdienste. Für Konnektivität sorgen mehrere Anschlüsse, darunter USB, Ethernet und HDMI. Natürlich ist das Gerät auch WLAN- und Bluetooth-fähig.

