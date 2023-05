Galaxy A54: Samsungs Preis-Leistungs-Tipp im Test

Samsungs Galaxy A5 Reihe gehört schon seit vielen Jahren zu den meistverkauften Smartphones in Deutschland. Eine runde Ausstattung ohne Patzer zusammen mit der beliebten Marke „Samsung“ ist das Erfolgsrezept der Reihe. Gelingt es dem Hersteller auch in diesem Jahr wieder zu überzeugen? Wir haben das Galaxy A54 getestet.

Galaxy A54 ausgepackt

Das Samsung Galaxy A54 wird in einer minimalistischen Box geliefert. In dieser findet sich neben dem Smartphone selbst nur ein USB-C auf USB-C Kabel zum Aufladen, sowie ein SIM-Tool. Ein passendes Netzteil sowie eine Hülle muss man sich separat kaufen – sofern benötigt.

Das Handy selbst macht optisch einiges her. Unser Testgerät in „Awesome Violet“ kann mit Rückseite und Rahmen in pastelligen Lila-Tönen punkten. Alternativ gibt es auch ein grünes Modell, oder für alle, die es klassischer mögen, Schwarz oder Weiß. Beim Design orientiert Samsung sich an der aktuellen Oberklasse. Heißt flache Rückseite mit einzeln hervorstehenden Kamera-Modulen sowie einem ebenfalls flachen OLED-Display. Erstmals verbaut man auch in der Mittelklasse wieder eine Rückseite aus Glas statt Kunststoff, was sich beim Nutzen positiv in der Hand bemerkbar macht.

Die farbenfrohe Rückseite des Galaxy A54 ist ein echter Hingucker

→ Galaxy A54 bei saturn.de ansehen

Display: hell

Displays gehören seit jeher zu einer der größten Stärken von Samsung. So setzt man auch schon seit vielen Jahren auch in der Mittelklasse auf hochwertige OLED-Technik mit echtem Schwarz und satten Farben. Das neue Galaxy A54 ist hier keine Ausnahme und setzt erneut neue Maßstäbe in der Mittelklasse.

Mit 6,4 Zoll ist das Display etwas kleiner als noch beim direkten Vorgänger. Weiterhin handelt es sich um ein AMOLED-Paneel mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Dieses kann jedoch variabel auf 60 Hertz heruntergeschaltet werden, wenn die hohe Bildwiederholrate nicht benötigt wird. Etwa beim Ansehen eines Videos oder beim Lesen von Text. So wird auf Dauer Energie gespart und die Akkulaufzeit verlängert. Mit einer Helligkeit von 1.000 Nits in unserem Test besitzt das Galaxy A54 zudem eins der hellsten Displays in der Mittelklasse. Damit steht auch der Nutzung bei direktem Sonnenlicht nichts im Wege.

Auch bei Sonnenlicht hell genug: das Display des Galaxy A54

Unter dem Display verbaut Samsung wie gewohnt einen Fingerabdrucksensor. In der Mittelklasse handelt es sich hierbei wie gewohnt um einen optischen Sensor, welcher das Galaxy A54 sicher und zuverlässig entsperrt. Mit den schnellen Ultraschall-Sensoren der Flaggschiff-Geräte kann man sich hingegen nicht messen.

Klang: unverändert gut

Ein echter Kopfhörer-Anschluss ist bei Samsung schon seit einigen Jahren Geschichte. Und das neue Galaxy A54 ist hier keine Ausnahme. Möchtest du Kopfhörer, Lautsprecher oder das Entertainmentsystem deines Autos per Kabel verbinden, musst du auf einen USB-C auf Klinke-Adapter zurückgreifen. Oder alternativ auf eine kabellose Übertragung via Bluetooth 5.3 setzen.

Für Audio mit dem Smartphone selbst verbaut Samsung zwei Lautsprecher im Galaxy A54. Der eine davon befindet sich jedoch in der Hörmuschel und ist nur etwa halb so laut wie der zweite Lautsprecher neben dem Ladeanschluss. Für ein Smartphone in seiner Preisklasse klingt das Galaxy A54 gut und verzerrt auch bei höherer Lautstärke nicht. Im Vergleich zu teureren Smartphones vermissen wir jedoch kräftige Bässe und echten Stereo-Klang.

Leistung: passt

Im Gegensatz zu den Galaxy-S-Smartphones der Oberklasse wechselt Samsung beim Galaxy A54 nicht zu Snapdragon, sondern bleibt den eigenen Exynos-Prozessoren treu. So steckt im A54 ein neuer Exynos 1380 Chip. Im Gegensatz zum Exynos 1280 im Vorgänger bietet dieser rund 20 Prozent mehr Leistung und arbeitet minimal energiesparender. Ein Akku-Wunder wie bei der S-Klasse bleibt also aus, dennoch können sich die Akkuwerte sehen lassen.

Auch die Performance weiß zu gefallen. Im AnTuTu 9 Benchmark kommt das Smartphone auf rund 508.000 Punkte. Ein guter Wert für ein Mittelklasse-Smartphone. Wenn man, wie ich, von einem mehr als dreimal so teuren Galaxy S23 Ultra kommt, dauert das Öffnen der ein oder anderen App mal eine halbe Sekunde länger als gewohnt. Kommst du hingegen von einem Smartphone, dass schon zwei oder drei Jahre auf dem Buckel hat, wird dir keine Verzögerung auffallen. So sind uns im Alltag keinerlei Probleme mit der Performance des Galaxy A54 aufgefallen.

Software: unschlagbar

Die Software ist eine echte Stärke von Samsung und in dieser Preisklasse schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. So kommt das Galaxy A54 mit einer unschlagbaren Update-Garantie daher. Diese garantiert dem Smartphone 4 große Android-Updates sowie 5 Jahre regelmäßige Sicherheitsupdates. Eine solche Update-Versorgung sucht man bei anderen Herstellern vergeblich, insbesondere in dieser Preisklasse. Nicht einmal bei Google selbst bekommt man so lange Updates.

Und die Vergangenheit zeigt, dass Samsung sich auch an diese Versprechen hält. So hat der Vorgänger – das Galaxy A53 – beispielsweise Android 13 im Dezember 2022 erhalten. Zu diesem Zeitpunkt haben andere Hersteller wie Xiaomi und Oppo nur ausgewählte Flaggschiff-Smartphones versorgt. Und auch die essenziell wichtigen, monatlichen Sicherheitsupdates erscheinen bei Samsung zuverlässig jeden Monat. Das zeigt zumindest unsere Erfahrung mit vorherigen Modellen.

Die eigene Oberfläche One UI unterscheidet sich optisch deutlich von purem Android. Die Bedienung ist hingegen weitestgehend identisch. Für erfahrende Nutzer gibt es zahllose Möglichkeiten zur Personalisierung. Für Smartphone-Neulinge bietet Samsung einen vereinfachten Modus an. Persönlich gehört Samsungs One UI zu einer meiner bevorzugten Android-Oberflächen. Nur das Aufzwingen des eigenen Galaxy Stores und die vielen vorinstallierten Werbe-Apps stören den ansonsten guten Eindruck. Bei günstigen Smartphones sind vorinstallierte Apps jedoch der Standard. Zum Glück lassen sie sich mit zwei Klicks deinstallieren.

Nicht nur die Hardware überzeugt im Test

Konnektivität: Endlich auch mit eSIM

Bereits seit vergangenem Jahr gehört 5G bei Samsung auch in der Mittelklasse zur Standard-Ausstattung. So unterstützt das Smartphone alle hierzulande benötigten 5G-Frequenzen und kann – einen passenden Vertrag vorausgesetzt – das schnelle 5G-Netz nutzen. Auch eine Dual-SIM-Funktion ist gegeben, um mit zwei Nummern erreichbar zu sein oder im Urlaub im Ausland eine preiswerte, lokale SIM-Karte nutzen zu können. Erstmalig werden sogar eSIMs unterstützt.

Das Basis-Modell des Galaxy A54 bietet 128 Gigabyte internen Speicher. Gegen einen recht fairen Aufpreis von 50 Euro kannst du diesen auf 256 Gigabyte upgraden. Auch steht weiterhin ein microSD-Slot zur Verfügung, um den Speicher auch nachträglich kostengünstig zu erweitern. Dabei wird der zweite physische SIM-Slot blockiert. Dank eSIM-Support ist jedoch weiterhin ein Dual-SIM Betrieb möglich.

Kamera

Das Samsung Galaxy A54 ist mit einer Tripple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Das ist eine Kamera weniger als bei den Vorgängern, doch hat Samsung nur den ohnehin überflüssigen Tiefensensor gestrichen. So bietet das A54 neben der 50-Megapixel-Hauptkamera zusätzlich ein Ultraweitwinkel-Objektiv und eine Makro-Kamera.

Dreifach-Kamera des Galaxy A54

Kamera-Ausstattung im Detail

50 Megapixel Hauptkamera (f/1,8) mit OIS

12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2)

5 Megapixel Makro-Kamera (f/2,4)

32 Megapixel Frontkamera (f/2,2)

Im Alltag macht die Kamera-Ausstattung einen guten Eindruck. Fotos gelingen auch bei schlechteren Lichtbedingungen einwandfrei und dank der optischen Bildstabilisierung, die in dieser Preisklasse immer noch nicht selbstverständlich ist, gelingen auch bei Nacht ansehnliche Fotos.

50 MP Hauptkamera Quelle: Timo Brauer / inside digital 50 MP Hauptkamera Quelle: Timo Brauer / inside digital 50 MP Hauptkamera Quelle: Timo Brauer / inside digital 32 MP Selfie-Kamera Quelle: Timo Brauer / inside digital 12 MP Ultraweitwinkelkamera Quelle: Timo Brauer / inside digital 5 MP Makrokamera Quelle: Timo Brauer / inside digital

Die beiden Zusatz-Kameras für Ultraweitwinkel- und Makro-Aufnahmen können qualitativ nicht ganz mit der Hauptkamera mithalten, machen jedoch auch schöne Fotos. Generell können die Kameras des Galaxy A54 im Test überzeugen. Bessere Fotos in dieser Preisklasse macht nur das Google Pixel 7a.

Akku

Der Akku des Samsung Galaxy A54 misst stolze 5.000 mAh. Das ist für ein 6,4 Zoll großes Smartphone vergleichsweise viel. So kann uns das A54 im Akku-Benchmark auch mit einer Laufzeit von über 12 Stunden beeindrucken. Ein überdurchschnittlich guter Wert und noch mal ein paar Minuten mehr als beim direkten Vorgänger.

Keine neuen Rekorde setzt Samsung jedoch beim Aufladen. Mit gerade einmal 25 Watt dauert eine komplette Ladung rund 80 Minuten. Chinesische Hersteller arbeiten hier mit deutlich höheren Geschwindigkeiten. Dafür setzt Samsung jedoch nicht auf proprietäre Technik und lässt sich mit jedem beliebigen PD-Kabel und Stecker laden.

Galaxy A54 im Test: Samsung schafft es erneut

Samsungs Galaxy A54 ist ein ganz besonderes Mittelklasse-Smartphone. Statt die Kunden mit einem besonderen Highlight, wie einer unglaublichen Megapixel-Zahl bei der Kamera oder extrem schnellem Laden zu locken, versucht Samsung ein rundes Gesamtpaket abzuliefern. Und das gelingt ihnen richtig gut. Das Display ist scharf und sehr hell, die Kameras vorn und hinten machen gute Fotos und die Akkulaufzeit ist ebenfalls solide. Zudem bietet das Samsung Galaxy A54 viele Kleinigkeiten, die man auf dem Datenblatt schnell übersieht, aber bei weitem nicht selbstverständlich sind. So ist es als eines der wenigstens Mittelklasse-Smartphones wasserdicht und bietet eine optische Bildstabilisierung bei der Hauptkamera. Zudem legt Samsung Wert auf Nachhaltigkeit und stattet das Smartphone mit einer erstklassigen Update-Garantie aus. 4 Jahre Android-Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates wird nicht einmal von den Flaggschiff-Smartphones anderer Hersteller übertroffen.

Kritik gibt es, wie bei Samsung zum Marktstart üblich, beim Preis. Mit einem Startpreis von 489 Euro ist das Galaxy A54 nämlich kein Schnäppchen (mehr). Doch glücklicherweise fallen Samsung-Smartphones gerade in den ersten Monaten relativ stark im Preis. Und so bekommst du das neue Smartphone schon jetzt für 415 Euro bei Saturn.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 3,5 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 4 von 5 Sternen

Pros des Samsung Galaxy A54

hervorragendes Gesamtpaket

schönes, helles Display

extrem lange Update-Garantie

wasserdicht

optische Bildstabilisierung

gute Akkulaufzeit

Speicher erweiterbar (microSD)

Contras des Samsung Galaxy A54

vergleichsweise lange Ladedauer

Mögliche Alternativen zum Galaxy A54

Unserer Meinung nach ist das Samsung Galaxy A54 eins der besten Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt und mit rund 400 Euro ein fairer Deal. Wer etwas Geld sparen will, könnte zum rund 50 Euro günstigeren Vorgänger greifen. In unseren Augen lohnt sich dies jedoch nicht. So bekommst du beim A54 ein helleres Display, bessere Verarbeitung und längeren Update-Support für nur einen geringen Preisunterschied.

Legst du hingegen unglaublich hohen Wert auf die Kamera und bist bereit dafür andere Abstriche bei der Ausstattung zu machen, würden wir dir zum Pixel 7a raten. Möchtest du hingegen einmal etwas ganz anderes ausprobieren, schau dir doch einmal unseren Testbericht des Nothing Phone 1 an.