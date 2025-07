3 Samsung-Geräte + 30-GB-Tarif für unter 21 Euro im Monat: Dieser Deal ist unglaublich!

Das Samsung Galaxy A56 gehört zu den beliebtesten Android-Smartphones. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier nämlich absolut top. Das Handy kann alles, was die Mehrheit aller Nutzer von einem Smartphone erwartet und verzichtet nur auf absolute High-End-Features. Der Preis ist dafür aber klein. Und im Bundle mit einem 30-GB-Tarif und weiteren coolen Extras lässt sich bei Blau gerade noch mehr sparen. Wir schauen uns das Bundle genauer an.

Smartphone, Tarif und alle weiteren Extras: Das steckt drin

Aber was bekommst du hier nun eigentlich im Detail geboten? Im Zentrum steht definitiv Samsungs Mittelklasse-Smartphone Galaxy A56. Das punktet einerseits mit einem großen 6,7-Zoll-Display, das alle Inhalte nicht nur gestochen scharf und dank 120 Hertz auch flüssig anzeigt, sondern stellt auch Farben besonders lebendig dar. Dafür verantwortlich ist die AMOLED-Technik, die vor allem in höherpreisigen Smartphones, Tablets und Fernsehern zum Einsatz kommt. Der Octa-Core-Prozessor und 8 GB RAM sorgen zudem für eine flotte Rechenleistung ohne Ruckler und lange Wartezeiten. Und auch hochwertige Fotos lassen sich mit der Triple-Kamera mit bis zu 50 MP knipsen.

Die drei Kameras des Samsung Galaxy A56

Das ist aber noch längst nicht alles, was in dem Paket von Blau steckt. Hier ist nämlich mit dem Galaxy Tab A9 auch noch ein cooles Tablet mit dabei. Und die Samsung Galaxy Fit3 Smartwatch begleitet dich beim Sport und im Alltag zuverlässig am Handgelenk.

Dazu bekommst du in diesem Bundle den Tarif Blau Allnet L, der dir zum einen 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz bereithält und zum anderen eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze bietet. EU-Roaming ist hier ebenfalls inkludiert, sodass du den Tarif auch im Urlaub genauso nutzen kannst, wie zu Hause. Gut zu wissen: Deine bisherige Rufnummer kannst du ganz einfach kostenfrei mit zu Blau nehmen.

Lohnt der Samsung-Deal? Alle Kosten im Überblick

Schauen wir uns abschließend noch einmal die Kosten an, die bei diesem Bundle anfallen. Bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten zahlst du hierfür monatlich 20,99 Euro Grundgebühr. Dazu kommen noch einmalig 25 Euro Gerätekosten – einen Anschlusspreis musst du aber nicht zahlen. Für das, was du hier alles bekommst, sind die Kosten also durchaus fair.