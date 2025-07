Im Test überzeugte dieses Samsung-Handy – jetzt bekommst du es zum Hammer-Preis

Bei unserem Test machte das Samsung Galaxy A56 eine durchweg gute Figur. Wir vergaben 4/5 Sterne und lobten besonders das starke Verhältnis von Preis zu Leistung. Kein Wunder, denn die Ausstattung überzeugt auf ganzer Linie – und das bei moderaten Kosten. In Kombination mit einem passenden Vertrag wird das Ganze noch interessanter – und genau solch ein Paket findest du aktuell bei Sparhandy.

Das Galaxy A56 bekommst du bei Sparhandy aktuell in Kombination mit einem starken 30-Gigabyte-Tarif im 5G-Netz. Du surfst mit bis zu 50 MBit/s, bekommst eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und sicherst dir so nicht nur das Smartphone, sondern ein rundum-sorglos-Paket. Für das Handy zahlst du einmalig nur 49,95 Euro. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 19,99 Euro. Hinzu kommen 19,90 Euro Anschlussgebühr sowie 6,99 Euro für den Versand. Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten ergibt das Gesamtkosten von nur 556,60 Euro.

Doch das war noch nicht alles: Aktuell schenkt dir Sparhandy die Kopfhörer Galaxy Buds FE im Wert von rund 60 Euro obendrauf. Rechnet man das zusammen, ergibt sich ein echter Top-Preis. Denn das Galaxy A56 allein kostet im Handel derzeit mindestens 295 Euro (Preisvergleich). Das bedeutet: Für den Tarif und die Kopfhörer zahlst du effektiv nur etwa 260 Euro extra. Ziehst du den Wert der Buds ab, bleiben gerade einmal rund 8,30 Euro im Monat für den Tarif – und das ist für satte 30 Gigabyte im schnellen 5G-Netz ein mehr als fairer Preis.

Das Galaxy A56 punktet mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das gestochen scharfe Bilder liefert. Dank 120 Hz Bildwiederholrate wirken Videos und Games besonders flüssig. Im Inneren sorgt weiterhin ein Octa-Core-Prozessor zusammen mit 8 GB RAM für eine schnelle und reibungslose Performance. Der 5000-mAh-Akku bringt dich außerdem locker durch den Tag, auch bei intensiver Nutzung.

Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera, mit der du Fotos mit bis zu 50 Megapixeln aufnehmen kannst. Darüber hinaus ist das Gerät nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt. Und als Bonus garantiert dir Samsung eine langfristige Update-Versorgung, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist.

