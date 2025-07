„Doppelte Geschwindigkeit, gleicher Preis.“ Mit diesem Motto startet 1&1 in den Sommer. Die Idee des Providers: Du zahlst dauerhaft die monatlichen Kosten eines DSL– oder Glasfaser-Anschlusses mit 50 Mbit/s und bekommst dafür aber 100 Mbit/s. Ähnlich verhält es sich mit der nächsthöheren Anschlussklasse. Damit zielt 1&1 genau auf die Anschlussklassen ab, die momentan im Markt stark nachgefragt sind und für den Großteil der Haushalte ausreichend sind. Zusätzliches Angebot: In den ersten zehn Monaten zahlst du monatlich nur 9,99 Euro.

Das Besondere: Die Aktion gilt sowohl für Glasfaseranschlüsse als auch für DSL. 1&1 verlegt selbst allerdings keine Leitungen, sondern kauft sie bei verschiedenen Netzbetreibern ein. Da 1&1 nicht nur bei der Deutschen Telekom, sondern auch bei zahlreichen regionalen Anbietern die Leitungen ordert, kann es sein, dass du bei 1&1 einen Glasfaseranschluss bestellen kannst, den es bei der Telekom nicht gibt.

Aktionsdetails zu 1&1 DSL und Glasfaser

Zunächst einmal zu den DSL-Konditionen: Für DSL 100 werden anstelle des regulären Grundpreises von 44,99 Euro bei Buchung bis Ende August nur 39,99 Euro pro Monat fällig. Somit zahlst du den regulären Preis von DSL 50, erhältst aber die doppelte Bandbreite und nebenbei auch deutlich mehr Upstream. Beim DSL-250-Tarif bekommst du einen Anschluss mit 250 Mbit/s, zahlst aber die Kosten, die sonst für 100 Mbit/s anfallen würden – nämlich 44,99 Euro monatlich.

Kannst du schon auf eine Glasfaserleitung zugreifen, die 1&1 vermarktet, zahlst du für einen Anschluss mit 150 Mbit/s nur 39,99 Euro statt 44,99 Euro. Einen Glasfaseranschluss mit 300 Mbit/s bekommst du zum regulären Preis des kleineren 150er-Anschlusses – nämlich 44,99 Euro. In Kombination mit der Neukundenaktion, bei der du zehn Monate lang nur rund 10 Euro zahlst, bedeutet das: Ein Glasfaseranschluss mit 300 Mbit/s kostet dich im Rahmen der Mindestlaufzeit von zwei Jahren gerade einmal 30,40 Euro monatlich. In einigen Regionen kann es allerdings sein, dass du nur 100 statt 150 Mbit/s und 250 statt 300 Mbit/s bekommst. Was für dich gilt, siehst du im Rahmen der Buchung des Anschlusses.

Die genannten Preise gelten für dich dauerhaft, sofern du bis Ende August die Buchung abschließt. Deinen bisherigen Anschluss solltest du nicht selbst kündigen, sondern dieses 1&1 im Rahmen der Umstellung überlassen. Nur so ist sichergestellt, dass du dauerhaft online bist.

