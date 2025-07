Das Konzept von O2 ist ein gänzlich anderes als das der Telekom. Die Telekom setzt darauf, dass ihre Kunden möglichst viele ihrer Freunde und Familienmitglieder zu einem Wechsel zur Telekom überzeugen. Nur dann gibt es die unlimitierte 5G-Datenflat für unter 10 Euro – vermeintlich. Denn dieser Preis gilt erst ab der dritten Pluskarte, also der dritten von der Telekom überzeugten Person in einer Familie. Der Hauptkunde zahlt deutlich mehr. Je nach Zusatzleistung im Tarif fallen etwa 50 bis 85 Euro monatlich an. Dennoch scheint es der Telekom erfolgreich zu gelingen, zahlreiche Kunden von diesem Konzept zu überzeugen. Immerhin kommt man bei drei Verträgen unter einem Dach auf rechnerisch 26,62 Euro pro Vertrag – jeweils unlimited. Aber: Ohne Freunde und Familie, die mitziehen, wird das nichts.

O2: Neue Flatrate nur für Bestandskunden

Einen anderen Weg geht nun O2. Der Mobilfunker adressiert mit seinem neuen „Unlimit yourself“ ausschließlich seine Bestandskunden, keine Neukunden. Scheinbar will man in der Münchner Unternehmenszentrale verhindern, Kunden in älteren Tarifen in Richtung Bonn zu verlieren. Das Tarifkonzept ist dabei interessant: Kunden, die schon mindestens sechs Monate einen Mobilfunkvertrag mit O2 haben, können die neue Option „Unlimit Yourself“ buchen. Das geht im Shop, online oder in der App.

Der Preis für die neue Option richtet sich danach, welche Tarifklasse du bei O2 gebucht hast. Generell ist die Option in den Tarifgenerationen O2 Free, O2 Grow und O2 Mobile buchbar. Diese gab und gibt es in verschiedenen Stufen. An diesen Stufen orientieren sich nun die Kosten für die Option. Das Prinzip: Kostet dein Tarif wenig, kostet die Flatrate-Option mehr – und umgekehrt. Konkret heißt das: Mit einem S-Tarif berechnet O2 dir monatlich 9,99 Euro, mit einem M-Tarif 7,49 Euro, und hast du einen L-Tarif gebucht, so sind es nur 4,99 Euro Aufpreis für eine unlimitierte LTE- und 5G-Flatrate. Nicht buchbar ist das neue Angebot zusammen mit der Connect-Option, bei der du mehrere Endgeräte mit einem Vertrag buchen kannst.

Gratis-Monat bei Shop-Buchung

„Unlimit yourself“ hat O2 ohne großes Tamtam eingeführt. Nur ein von Golem aufgespürter Eintrag im O2-Hilfeforum hat die Option in die Öffentlichkeit gespült. Buchbar ist das Angebot nur bis Ende September, die Laufzeit beträgt nur einen Monat. Einzige Ausnahme: Im klassischen O2-Shop kannst du die Option für sechs Monate buchen und bekommst dann einen Monat geschenkt. Doch Achtung: Die Verkäufer dort werden versuchen, es nicht bei der Buchung der Option bewenden zu lassen.