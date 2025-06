Mit dem Start von Real-Time-Text (RTT) beginnt in allen vier deutschen Mobilfunknetzen der Regelbetrieb eines neuen Kommunikationsstandards. RTT erlaubt es, während eines laufenden Telefonats live Textnachrichten zu senden. Die Nachrichten werden bei deinem Gesprächspartner Buchstabe für Buchstabe in Echtzeit angezeigt. Der Text erscheint also direkt beim Tippen – ganz ohne Absenden oder Verzögerung. Das unterscheidet ihn von allen üblichen Messengern. Beide Seiten können dabei gleichzeitig sprechen oder schreiben, was eine besonders flexible und barrierearme Kommunikation ermöglicht. Ab Samstag (28. Juni) startet dieser Dienst in allen vier deutschen Mobilfunknetzen.

RTT für Notrufe ab 2027 verpflichtend

Entwickelt wurde RTT vor allem für Menschen mit Hör- oder Sprachbehinderungen. Es ist Teil des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, das neue Standards für digitale Kommunikation setzt. Die Technik soll Betroffenen ermöglichen, unkompliziert und gleichberechtigt zu telefonieren. Doch auch darüber hinaus kann RTT hilfreich sein. Ein Beispiel können Gefahrensituationen sein, in denen man nicht laut sprechen kann. Ab Mitte 2027 wird RTT deshalb verpflichtend für Notrufe wie 110 und 112 eingeführt. So kannst du künftig auch diskret Hilfe rufen.

RTT ist direkt ins System integriert. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche App. In der Telefon-App erscheint beim Anruf ein neuer Button, über den sich der Textmodus aktivieren lässt. Alternativ lässt sich ein Anruf auch direkt im RTT-Modus starten. Sollte der Dienst auf einem Gerät nicht verfügbar sein, wird automatisch ein klassischer Sprachanruf durchgeführt.

Diese Handys unterstützen den Dienst

Voraussetzung für RTT ist ein aktuelles Smartphone mit Unterstützung für LTE, 5G oder WLAN-Telefonie. GSM-basierte Telefonate sind ausgeschlossen. Auf iPhones ist der Service ab iOS 18.5 verfügbar. Bei Android hängt die Verfügbarkeit vom Hersteller ab. Generell sollten Nutzer sicherstellen, dass das neueste Softwareupdate installiert ist – idealerweise nicht älter als Mai oder Juni 2025. Viele Hersteller liefern derzeit entsprechende Updates aus.

RTT verursacht keine zusätzlichen Kosten. Der Textverkehr wird über das Mobilfunknetz zwischen den Teilnehmern abgewickelt. Er belastet nicht das Datenvolumen und ist mit der üblichen Sprachflatrate abgedeckt.