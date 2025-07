Das neue Galaxy Z Flip7 ist da: Hier kannst du es jetzt günstig vorbestellen

Eingeklappt ist es viel handlicher als ein gewöhnliches Smartphone und aufgeklappt hast du ein großes Display zum Texten, Streamen und für Social Media. Das ist erstmal nichts Neues, denn das war auch bei den Vorgängern des Flip7 bereits der Fall. Und dennoch: Samsung hat in einigen Bereichen nochmal die Stellschrauben gedreht und sein Foldable noch einmal deutlich verbessert. So ist das Außendisplay jetzt ganze 4,1 Zoll groß und hat kaum einen Rand mehr. Außerdem ist der Akku mit 4.300 mAh nochmal größer als beim Vorgänger und liefert so eine noch längere Laufzeit. Darüber hinaus bietet das Foldable mehr Leistung als das Flip6 und auch das Hauptdisplay ist mit jetzt 6,9 Zoll nochmal ein Stück gewachsen. Jetzt kannst du die Neuheit vorbestellen.

Galaxy Z Flip7 mit Tarif: Das bekommst du hier

Bei O 2 ist das Galaxy Z Flip7 jetzt etwa zusammen mit einem 30 GB Tarif günstig zu haben. Der O 2 Mobile M bringt dich ins schnelle 5G-Netz von O 2 und bietet jeden Monat 30 GB Datenvolumen. Jedes Jahr wächst dieses aber dank des sogenannten Grow-Vorteils sogar mit, sodass du im zweiten Jahr bereits 35 und im dritten Jahr 40 GB pro Monat zur Verfügung hast. Außerdem darf eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS natürlich nicht fehlen, um auch stundenlang telefonieren zu können – ohne, dass du auf die Uhr gucken musst. Und dank EU-Roaming kannst du den Tarif auch im Urlaub genauso nutzen, wie zu Hause – vorausgesetzt du hältst dich in einem EU-Land auf.

Preislich ist das O 2 -Bundle aus Smartphone und Tarif durchaus fair. Du zahlst hier nämlich nur einmalig 1 Euro Anzahlung fürs Gerät und keinen Anschlusspreis. Dazu kommt dann eine monatliche Grundgebühr von 42,99 Euro. Allerdings solltest du beachten: Das gilt nur für eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Du bindest dich hier also für drei Jahre. Du kannst dich auch für eine Option mit nur 24 Monaten entscheiden, dann steigt die monatliche Grundgebühr jedoch.

Galaxy Z Fold7: Auch im O2-Bundle günstig

Nicht nur das Galaxy Z Flip7 ist neu, sondern auch dem Z Fold6 schenkt Samsung einen Nachfolger. Bei O 2 kannst du auch dieses neue Foldable ab sofort zusammen mit einem O 2 Mobile M Tarif mit 30 GB Datenvolumen vorbestellen. Beim Tarif profitierst du also von denselben Vorteilen wie bei dem Bundle mit dem Flip7 – samt Grow-Vorteil sowie Telefon- und SMS-Flat.

Und der Preis? Bei einer Laufzeit von 36 Monaten zahlst du hier ebenfalls keinen Anschlusspreis und nur eine Anzahlung von einem Euro für das Smartphone. Die monatliche Grundgebühr ist hier allerdings nochmal höher. 79,99 Euro werden hierfür jeden Monat fällig.

