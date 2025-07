Bis zu 430 Euro Rabatt am Prime Day! Jetzt bei Premium-Saugrobotern zuschlagen

An den Amazon Prime Days überschlagen sich für gewöhnlich die Geschehnisse. Ein Angebot unterbietet das nächste und man verliert schnell den Überblick, was denn nun wirklich der beste Deal ist. 3i, ein Hersteller für Saugroboter, reduziert den Preis seiner Premium-Saugroboter um bis zu 430 Euro. In diesem Artikel verraten wir, warum du dir diese Deals auf keinen Fall entgehen lassen darfst und mit welchem Trick du noch mehr Geld sparst.

3i P10 Ultra: Premium-Saugroboter zum Wahnsinns-Preis

Der P10 Ultra hinterlässt mit Blick auf die technischen Daten einen guten Eindruck. Im Saugroboter ist ein 18.000 Pa starker Motor verbaut, der sogar auf Teppichen für ein gutes Putzergebnis sorgt. Durch die zwei rotierenden Wischmopps – von denen sich einer sogar richtig praktisch ausfahren kann – ist der Roboter in der Lage, deine Wohnung ebenfalls nass zu reinigen. Zur All-in-One-Lösung wird er durch die etablierte LiDAR-Navigation und KI-Hinderniserkennung. Für die Wartung gibt es zusätzlich eine multifunktionale 8-in1 Servicestation, welche neben einer Absaugfunktion mit besonders großem Staubbeutel unter anderem ebenso über eine automatische Waschfunktion bei 60 °C sowie eine anschließende Heißlufttrocknung für die Wischpads verfügt.

Durch die Hinderniserkennung navigiert sich der Roboter gekonnt durch deine Wohnung

Der Marktpreis liegt bei 999,99 Euro. Zum Prime Day senkt der Hersteller den Preis jetzt jedoch um satte 400 Euro. Noch dazu kannst du mit dem Code „P10DESAVE5“ zusätzliche 5 Prozent beim Kauf sparen. Somit zahlst du für den Roboter nur noch 569,99 Euro.

3i G10+: Budget-Saugroboter noch günstiger

Mit dem 3i G10+ gibt es einen Saugroboter mit unvergleichbarem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Gegensatz zum P10 Ultra wird hier jedoch keine Wartungsstation mitgeliefert – doch das kann sogar ein Vorteil sein. Der Hersteller verbaut nämlich einen Staubbehälter mit integrierter Staubkomprimierung. Das sorgt dafür, dass du dich auch ohne Station bis zu 60 Tage nicht um die Leerung des Staubbehälters kümmern musst. So sparst du dir eine große Servicestation, die vor allem in kleineren Wohnungen zu viel Platz wegnehmen würde, und einen Staubbeutel braucht es dabei ebenfalls nicht.



Die kompakte Ladestation passt selbst in kleinere Wohnungen

Obwohl von einem Budget-Modell die Rede ist, merkt man dies in Bezug auf die verbaute Technik nicht. Der Saugroboter hat etwa eine ausfahrbare Seitenbürste, welche Ecken und Kanten besser erreichen kann und diese sonst so schwer erreichbaren Stellen dadurch gründlicher reinigt. Der Hersteller setzt auf einen 18.000 Pa starken Motor. In der Regel kostet der 3i G10+ 449,99 Euro. Nutzt du den Code G10DESAVE10, sparst du noch einmal 10 Prozent zusätzlich zum Prime Day Preis. Für dich stehen dadurch nur noch 314,99 Euro auf der Rechnung.

3i S10 Ultra: So einen Saugroboter hat wohl keiner

Das letzte Angebot, das wir dir vorstellen wollen, handelt vom 3i S10 Ultra. Es ist das Spitzen-Modell des Herstellers. So verrückt es auch klingt, aber dieser Saugroboter stellt sein eigenes sauberes Wasser her. Der S10 Ultra nutzt gebrauchtes Wasser mithilfe eines Destillations- und Kondensationssystems im Dock. Hierfür wird die Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen und in Wasser umgewandelt. Die Station reinigt das destillierte Wasser, sodass am Ende sauberes Wasser für den nächsten Wischvorgang zur Verfügung steht.

Das Destillations- und Kondensationssystem für sauberes Wasser ist echt besonders!

Die Basisstation hat eine Absaugfunktion und Wartungsfeatures für die Wischausrüstung. Besonders bei diesem Roboter ist, dass der Hersteller auf eine selbstreinigende und ausfahrbare Wischwalze setzt.

Das Modell hat dementsprechend seinen Preis. Dieser liegt laut unverbindlicher Preisempfehlung bei 1.499,99 Euro. Während des Prime Days sinkt er um 300 Euro. Gibst du den Code S10DESAVE5 ein, erhältst du weitere 5 Prozent Rabatt und zahlst am Ende 1.139 Euro.

