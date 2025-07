Google Pixel 9 am Amazon Prime Day: So günstig ist es jetzt

Du brauchst kein Technikwissen, um ein gutes Smartphone zu nutzen, du brauchst einfach das richtige Gerät. Das Pixel 9 von Google wurde genau dafür gemacht. Es sieht hochwertig aus, ist leicht zu bedienen und bietet praktische KI-Funktionen, die dir in vielen Situationen Zeit und Nerven sparen. Und jetzt, während des Prime Days (8. bis 11. Juli) rutscht der Preis des Smartphones in die Tiefe.

So viel kostet das Pixel 9 am Amazon Prime Day

Falls du schon genug über das Pixel 9 weißt und du nur Interesse am aktuellen Prime Day Preis hast, kommt diese Info direkt zum Start. Alle anderen finden weiter unten im Artikel aber noch einen ausführlicheren Blick auf das Google-Phone.

Rücken wir also raus mit der Sprache: Statt 899 zahlst du jetzt nur 545 Euro für das Pixel 9. Das passende 45-Watt-USB-C-Schnellladegerät von Google ist im Lieferumfang direkt enthalten. Der Prime Day sorgt somit auch dafür, dass sich das Amazon-Angebot an die Spitze des Preisvergleichs katapultiert. Denn, mit Ausnahme von eBay-Angeboten, kann preislich kein anderer Händler mithalten – auch aufgrund des mitgelieferten Ladegeräts.

Wenn du dir das Angebot sichern willst, solltest du aber nicht zu lange zögern. Der Deal läuft nur während der Prime Days vom 8. bis 11. Juli und könnte auch bereits vorher ausverkauft sein. Zuschlagen können allerdings nur Amazon Prime-Mitglieder.

Google Pixel 9 – mit KI-Funktionen, die endlich mal nützlich sind?

Im Inneren des Google Pixel 9 arbeitet der leistungsstarke Google Tensor G3 Chip. Dieser Prozessor sorgt im Alltag nicht nur für eine ansprechende Leistung, er wurde obendrein speziell für künstliche Intelligenz entwickelt – und das spürst du. Denn das Smartphone erkennt Situationen, versteht Zusammenhänge und reagiert darauf, noch bevor du etwas tun musst.

Die Google KI ist direkt ins System integriert. Du nutzt sie in der Kamera (die übrigens top ist!), beim Schreiben, in der Organisation deines Alltags und vieles mehr. Mit der Funktion „Beste Aufnahme“ erstellt die Kamera beispielsweise aus mehreren Fotos automatisch das beste Gruppenbild, alle Gesichter schauen in die Kamera, ohne dass du etwas zusammensetzen musst. Der magische Editor lässt dich störende Objekte entfernen oder Personen verschieben, als wäre es ein Bildbearbeitungsprogramm.

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Das 6,3 Zoll große Display liefert eine beeindruckende Helligkeit. Selbst bei direkter Sonne bleibt alles klar lesbar. Farben sind lebendig, Kontraste knackig. Die Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, die abgerundeten Kanten sorgen für eine weiche Haptik. Das Smartphone wirkt elegant und liegt trotzdem sicher in der Hand – und ist dabei nicht so übergroß wie viele andere neue Geräte.

Mit sieben Jahren Betriebssystem- und Sicherheitsupdates bleibt dein Pixel 9 zudem nicht nur aktuell, sondern wird durch regelmäßige Pixel Feature Drops immer wieder erweitert. Es wird also mit der Zeit sogar besser und nicht schlechter. Das Gewicht liegt bei etwa 187 Gramm. Das Gerät ist schnell, zuverlässig, angenehm leicht und technisch auf dem neuesten Stand.

