Zerknitterte Kleidung ist besonders auf Reisen oder im hektischen Alltag ein ständiges Ärgernis. Sei es das Hemd vor dem Meeting, das Kleid nach dem Koffertransport oder das T-Shirt aus dem vollen Wäschekorb. Ein Bügeleisen oder gar -brett hat man aber vor allem auf Reisen meist nicht zur Hand. Für genau solche Momente wurde dieser Dampfglätter aus der Philips 3000er-Serie entwickelt. Er ist kompakt gebaut, in wenigen Sekunden einsatzbereit und ermöglicht schnelles Glätten ganz ohne Bügelbrett oder komplizierten Aufbau. Ideal für alle, die wenig Zeit haben oder einfach keine Lust auf klassisches Bügeln haben. Und am Prime Day rutscht der Preis jetzt in die Tiefe.

Falten & Glätten ohne Bügeleisen

Der Philips STH3020/10 ist nach knapp 30 Sekunden betriebsbereit, arbeitet mit einer Leistung von 1.000 W und liefert eine konstante Dampfleistung. Damit lassen sich Falten zügig glätten, selbst an schwer erreichbaren Stellen, da der Dampf horizontal eingesetzt werden kann. Gleichzeitig trägt die Dampffunktion zur Auffrischung der Kleidung bei: Gerüche werden reduziert, und laut Herstellerangabe können bis zu 99,9 Prozent der Bakterien entfernt werden. Und das alles ganz ohne Waschen oder chemische Reinigung.

Philips 3000 Series STH3020

Der Dampfglätter ist mit einer SmartFlow-Heizplatte aus Metall ausgestattet, die für den direkten Kontakt mit Textilien konzipiert ist. Brandflecken auf empfindlichen Stoffen wie Seide sollen dadurch vermieden werden. Ein abnehmbarer 120-ml-Wassertank ermöglicht zudem das Glätten eines kompletten Outfits ohne Nachfüllen. Mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm, einem 2 m langen Kabel und mitgeliefertem Täschchen eignet sich das Gerät sowohl für zu Hause als auch für deine nächste Reise.

Dampfglätter mit Prime-Day-Rabatt

Ein Blick auf den Preis zeigt, dass der aktuelle UVP für den Philips STH3020/10 bei 49,99 Euro liegt, Amazon verkauft ihn jetzt zum Prime Day (hier findest du mehr Infos) jedoch für nur 29,99 Euro. Also mit satten 40 Prozent Rabatt. Die Preisspanne reicht je nach Händler bis etwa 65 Euro, wobei der Großteil der Angebote zwischen 30 Euro und 40 Euro liegt. Amazon unterbietet diese somit alle eindeutig, auch wenn hier natürlich nur Prime-Mitglieder zuschlagen können.

Besonders in Betracht dessen, dass man für ein durchschnittliches Bügeleisen mindestens 50 bis 80 Euro zahlt, ist das 30-Euro-Gadget aber deutlich billiger und obendrein auch flexibler nutzbar. Also nutze die Chance und ersetze zeitaufwendiges und nerviges Bügeln mit diesem Philips Dampfglätter!

