Ganzkörpertraining zum Dealpreis: Rudergerät jetzt 200 Euro günstiger!

Falls du Sorge hast, das Rudergerät falsch zu benutzen, deine Nachbarn zu stören oder gar nicht den Platz aufbringen zu können, können wir dich beruhigen. Das Rudergerät „Luka“ von Mobi Fitness ist bewusst so gebaut, dass du es platzsparend verstauen kannst. Außerdem eignet es sich auch optimal für Anfänger und ist dank des aktuellen Angebotspreises rund um die Amazon Prime Days ganze 200 Euro günstiger als sonst.

Dieses Rudergerät bringt Schwung in dein Heimtraining

Egal, ob du gerade erst in die Welt des Ruderns einsteigst oder schon länger trainierst: Dieses Gerät passt sich deinem Leistungsniveau perfekt an – und sieht dabei auch noch modern aus. Mit bis zu 85 Prozent Muskelaktivierung bei jeder Einheit zählt Rudern zu den effektivsten Workouts überhaupt. Du trainierst Arme, Beine, Rumpf und Rücken in einem flüssigen Bewegungsablauf, verbrennst Fett und pushst deine Ausdauer – alles gleichzeitig.

Dank 40 wählbaren Widerstandsstufen lässt sich das Training mit dem Rudergerät präzise anpassen: Anfänger starten gemütlich, Fortgeschrittene gehen ans Limit. Die Einstellungen nimmst du direkt am LED-Drehknopf vor, der sich am Gerät befindet. In der Mobi Fitness App trackst du dein Training bequem per Smartphone. Du siehst dann Daten wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch oder die Dauer des Workouts. Das Ganze funktioniert auch per Apple Watch.

Das Mobi Fitness Luka Rudergerät

Beim Rudern erzeugt das Luka-Gerät einen wasserähnlichen Widerstand. Dabei ist es mit einem Geräuschpegel unter 25 Dezibel wirklich sehr leise, sodass du auch abends trainieren kannst, ohne andere Bewohner im Haus aufzuwecken. Nach dem Training lässt sich das Rudergerät senkrecht aufstellen und nimmt dabei gerade mal 0,3 Quadratmeter in Anspruch – kaum mehr als eine Standlampe. Integrierte Transportrollen erleichtern das Verstauen zusätzlich.

Mit einem Gewicht von rund 28 Kilo ist das Gerät robust, aber trotzdem gut handelbar. Und der Aufbau? Dauert laut Hersteller gerade einmal eine halbe Stunde. Das Rudergerät ist für eine Körpergröße bis 1,95 m und ein Maximalgewicht von 125 kg ausgelegt. Passt das? Dann steht deiner neuen Fitness-Routine nichts mehr im Weg!

Jetzt ordentlich sparen

Aktuell bekommst du das Luka-Rudergerät im Rahmen der Prime Days bei Amazon deutlich günstiger. Der Preis reduziert sich von 599,99 Euro auf 399,99 Euro, du sparst also ganze 200 Euro! Der Versand ist kostenlos und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

