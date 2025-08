Keine Lust mehr auf ewiges Wischen, Saugen und dann doch noch mal nachputzen? Dann könnte ein Nass- und Trockensauger genau das Richtige für dich sein! Die Kombigeräte nehmen dir einen Großteil der Arbeit ab – und sparen nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Ein besonders spannender Kandidat ist der Eureka RapidWash 730. Wir durften den Saugwischer ausgiebig testen und verraten dir, wie es sich im Alltag schlägt – und ob sich der Kauf lohnt.

Das Design des Eureka RapidWash 730

Schon beim Auspacken hinterlässt der RapidWash 730 einen hochwertigen Eindruck – und der bestätigt sich auch beim genauen Hinsehen. Die Einzelteile sind stabil, sauber verarbeitet und lassen sich schnell und problemlos zusammensetzen. Das schwarze Design wirkt modern und dezent zugleich – optisch also ein echtes Highlight unter den Haushaltsgeräten. Eine App brauchst du hier nicht – sämtliche Funktionen steuerst du direkt über die Knöpfe am Handstück des Geräts. Das integrierte Display zeigt dir Akku, Modus und weitere Infos an. Eine Sprachführung unterstützt dich zusätzlich, derzeit jedoch nur auf Englisch. Brauchst du das nicht, kannst du diese auch deaktivieren.

So sieht der Saugwischer aus

Der Aufbau geht ziemlich leicht: Griff einstecken, Gerät in die Ladestation stellen – fertig. Für einen vollständigen Ladevorgang solltest du etwa vier Stunden einplanen. Was ich cool finde: Im Lieferumfang findest du nicht nur den Sauger selbst, sondern auch ein Reinigungskonzentrat, eine Bürste für den Schmutzwassertank und Ersatzteile wie eine zusätzliche Walze und einen Filter. Bevor es losgeht, musst du den Frischwassertank auf der Rückseite befüllen – der Abwassertank sitzt vorn. Mit 5,2 Kilogramm bringt der RapidWash zwar ein gewisses Gewicht mit, das Handling empfand ich nach einigen Benutzungen aber trotzdem als angenehm.

In der Praxis: So schlägt sich der Saugwischer im Alltag

Zum Starten einfach einschalten, mit dem Fuß auf die Walze treten und das Gerät leicht nach hinten kippen – schon legt der RapidWash 730 los. Dank selbstfahrender Unterstützung bewegt er sich fast wie von selbst durch deine Wohnung, was den Umgang trotz des Gewichts angenehm leicht macht. Ein kleiner Hinweis: Die Power des Antriebs ist nicht zu unterschätzen – halte das Gerät gut fest, damit es dir nicht “davonrennt”.



Die Reinigungsergebnisse haben mich im Test überzeugt: Mit 21.600 Pa Saugleistung zieht der RapidWash mühelos Haare, Staub und Krümel ein. Gleichzeitig wischt die rotierende Bürstenwalze nass durch – das spart Zeit und liefert super saubere Ergebnisse. Drei Reinigungsmodi stehen dir zur Wahl: Dry, Auto und Turbo. Ich habe hauptsächlich den Auto-Modus verwendet. In dieser Einstellung erkennt das Gerät dank einer KI, wie stark ein Bereich verschmutzt ist, und passt die Saugleistung und Wasserabgabe automatisch an. Wenn bei dir – wie bei mir – ein Haustier unterwegs ist, ist das ziemlich praktisch.



Für hartnäckige Flecken aktivierst du den Turbo-Modus – hier dreht die Walze mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute und beseitigt sogar Eingetrocknetes. Je nach Modus hält der Akku bis zu 40 Minuten durch – in meinem Fall reichten 20 Minuten locker für 90 Quadratmeter.



Besonders gut gefallen hat mir die Randreinigung: Der Saugwischer kommt problemlos an Fußleisten und Türrahmen heran, sodass kein Nacharbeiten mit dem Lappen nötig ist. Im Test habe ich Mehl auf dem Boden bis an die Wand verteilt, ob der RapidWash 730 alles restlos entfernen kann, siehst du auf den Fotos.

Schafft es der RapidWash 730 das Mehl zu entfernen? Quelle: inside digital Bis auf den letzten Krümel! Quelle: inside digital

Auch das Anti-Tangle 2.0-System funktioniert zuverlässig – weder meine Haare noch das Fell von meinem Hund haben sich in der Bürstenrolle verfangen. Um unter Möbeln wie dem Wohnzimmertisch oder Stühlen zu saugen, kannst du den RapidWash um 170 Grad neigen. Mit einer Gesamthöhe von 18 Zentimetern ist er aber etwas klobiger als andere Modelle, unter mein Sofa hat er nicht gepasst.

Für mein Sofa war er leider zu breit

Nach dem Putzen ist vor der Selbstreinigung

Nach dem Einsatz kommt der RapidWash zurück in die Station – hier lädt er nicht nur, sondern reinigt sich auch selbstständig. Dafür einfach auf das Fußpedal drücken. Wichtig: Vorher den Schmutzwassertank leeren, sonst startet der Vorgang nicht. Die Selbstreinigung dauert rund 20 Minuten und umfasst Waschen mit 85 °C heißem Wasser sowie Heißlufttrocknung – das verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung. Alternativ kannst du über den „Dry“-Knopf am Handstück die Turbo-Reinigung aktivieren, die nur fünf Minuten dauert.

Mit einem Tritt auf das Pedal startest du den Selbstreinigungsvorgang

Einziger Nachteil: Während der Selbstreinigung wird’s ordentlich laut. Fünf Minuten sind noch okay, alles darüber hinaus ist – zumindest für mich – eher störend. Dieses „Problem“ lässt sich aber einfach umgehen, indem du den Saugwischer in ein anderes Zimmer stellst.

Fazit & Preis: Lohnt sich der Eureka RapidWash 730 Saugwischer?

Aktuell bekommst du den Eureka RapidWash 730 sowohl direkt beim Hersteller als auch über Amazon. Während der Hersteller selbst noch die unverbindliche Preisempfehlung von 499 Euro aufruft, hat Amazon den Preis deutlich reduziert: Dort liegt das Gerät momentan bei 359,99 Euro – ein satter Rabatt für den Saugwischer.

Und lohnt sich die Investition? Ja! Der RapidWash 730 ist ein echtes Arbeitstier, das dir die Bodenpflege spürbar erleichtert – vor allem in größeren oder verwinkelten Wohnungen. Für aktuell 359,99 Euro (statt UVP 499 Euro) bekommst du hier richtig viel Leistung für dein Geld. Praktisch sind auch die beiliegende Reinigungslösung und die Ersatzteile, die dir den Start erleichtern und die Investition langfristig lohnenswert machen.



Das Gewicht ist zwar anfangs ungewohnt, aber durch die unterstützende Fahrfunktion kaum noch ein Thema. Und die laute Selbstreinigung? Ein kleiner Wermutstropfen, der sich durch clevere Platzierung in der Wohnung einfach umgehen lässt. Insgesamt vergebe ich 4,5 von 5 Sternen. Der RapidWash 730 liefert top Ergebnisse, ist durchdacht designt und macht das Putzen fast schon zum Vergnügen. Klare Kaufempfehlung für den Saugwischer von mir.