0163 1737743: Diese Rufnummer sollte man kennen

Jeder Bürger sollte mehrere Telefonnummern auswendig kennen. Dazu gehören zunächst die obligatorischen Notruf-Nummern 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr / Rettungsdienst). Aber auch der ärztliche Bereitschaftsdienst 116 117 sowie der Sperr-Notruf 116 116. Zudem empfiehlt es sich auch, die eigenen Mobil- und Festnetznummern im Gedächtnis zu behalten. Und dann gibt es noch die Rufnummer „0163 1737743“. Doch wozu ist diese gut?

Was hinter „Frank geht ran“ steckt

Waren die zuvor aufgeführten Telefonnummern teils überlebensnotwendig, ist die Nummer „0163 1737743“ nur „nice to have“. Doch haben ist bekanntlich besser als brauchen. Zumal sich hinter der Rufnummer der Service „Frank geht ran“ verbirgt, der seit Mai 2021 vom Digitalcourage e. V. betrieben wird.

Das Funktionsprinzip ist dabei recht simpel: Jedes Mal, wenn man von Privatpersonen oder Firmen auf die eigene Telefonnummer angesprochen wird, kann man stattdessen „0163 1737743“ zu Papier bringen. Wird die Nummer angewählt, klärt der Anrufbeantworter namens Frank den Anrufer im Anschluss an eine freundliche Einleitung darüber auf, dass eine telefonische Kommunikation vom Gesprächspartner nicht gewünscht sei. Anschließend trennt das Tool die Verbindung. Auf diese Weise können Verbraucher sich vor Spam-Anrufen oder schlichtweg ungewollten Gesprächen schützen.

Da „Frank geht ran“ bereits seit 2007 existiert und recht populär ist, erkennen einige Website-Formulare die Rufnummer mittlerweile. In solchen Fällen empfiehlt Digitalcourage, die Zahlenfolge um zwei beliebige Ziffern zu verlängern. Für Anrufer entstehen dabei lediglich die üblichen Kosten in das Telefónica-Mobilfunknetz.

Sollte nicht etwa eine Mobilfunknummer, sondern eine Festnetznummer gefragt sein, können Nutzer alternativ auch die Nummer „0521 16391643“ weitergeben. Das Ergebnis bleibt dasselbe.

Ähnliche Services und alternative Rufnummern

Über viele Jahre hinweg ließ sich alternativ zu „Frank geht ran“ auch der Service „Telefonpaul“ nutzen. Das Konzept war dabei praktisch dasselbe, doch momentan sind beide Telefonpaul-Nummern nicht mehr vergeben. Dafür gibt es mit der „Nummer ohne Anruf“ (0157 53024990) eine Alternative, die primär Frauen Mehrwert bietet. Anders als die beiden erwähnten Services liegt der Fokus hier darauf, besonders aufdringliche Verehrer abzuwimmeln. Und das nicht nur telefonisch, sondern auch per WhatsApp, Signal, Telegram und SMS. Das Ziel von NoA soll eigenen Angaben zufolge das sein, die Anrufer zu sensibilisieren und eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Weitere Details zur „Nummer ohne Anruf“ verrät unser Ratgeber.

Ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe an sogenannten „Drama Numbers“. Diese werden von der Bundesnetzagentur freigehalten und kommen etwa in Filmen, Büchern sowie Broschüren zum Einsatz. Insgesamt hat der Regulierer tausende Rufnummern bereitgestellt, unter denen man niemals jemanden erreichen wird. Dabei handelt es sich um die Nummern 030 23125000 bis 030 23125999 in Berlin und 069 90009000 bis 069 90009999 in Frankfurt am Main. Ferner betrifft es die 040 66969000 bis 040 66969999 in Hamburg, 0221 4710000 bis 0221 4710999 in Köln und 089 99998000 bis 089 99998999 in München.

Mobilfunknetzbetreiber haben indes für denselben Zweck die Rufnummern 0152 28817386, 0152 8895456, 0152 54599371, 0172 9925904, 0172 9968532, 0172 9973185, 0172 9973186, 0172 9980752, 0174 9091317, 0174 9464308 bereitgestellt. Und selbiges gilt auch für die Nummern von 0176 04069000 bis 0176 04069099 sowie von 0171 3920000 bis 0171 3920099.