Die Bundesnetzagentur, in Deutschland zuständig für die Vergabe und Koordination von Rufnummern und Vorwahlen, nennt diese Nummern „Drama Numbers“. Das Prinzip dieser Nummern kennen Film-Fans vor allem aus amerikanischen Filmen. Dort beginnen Telefonnummer, die im Film eine Rolle spielen, grundsätzlich mit der Vorwahl 555. Die USA haben diese Rufnummerngasse bewusst freigehalten und für die Nutzung in Filmen freigegeben.

In Deutschland hat man sich bislang oftmals mit ausgedachten Nummern, falschen Vorwahlen oder ähnlichem beholfen, brauchte man in Filmen, Büchern, Broschüren, Dokumentationen, Lehrmaterialien und anderen Medien eine Telefonnummer. In einigen Fällen zeigte man bewusst oder unbewusst auch echte Telefonnummern, teils von extra gekauften Prepaid-Karten. Das Problem: Verfällt die Prepaid-Karte, vergibt man die Nummer neu und die einstige Filmnummer gehört einem echten Teilnehmer.

Damit aber auch langfristig niemand belästigt wird, wenn jemand aus Neugier oder anderen Motiven eine solche Rufnummer anruft, braucht man eine andere Lösung. Daher sollen die Medien und Autoren Rufnummern verwenden, die dauerhaft keinem Teilnehmer zugeteilt sind. Die Bundesnetzagentur hat nun gleich mehrere tausend dieser Filmrufnummern (Drama Numbers) veröffentlicht. Hier darf sich jedermann, der Bedarf hat eine Telefonnummer in einem Foto, Film oder Buch zu nennen, ohne weitere Genehmigung bedienen.

Diese Telefonnummern werden nie erreichbar sein

Anders als 555-Rufnummern in den USA hat sich die Bundesnetzagentur die Mühe gemacht, auch eine Regionalität in den Nummern zu ermöglichen. Denn wenn der Kölner-Tatort-Kommissar einen Anschluss mit einer 030-Nummer in Berlin anruft, ist das nicht immer inhaltlich nachvollziehbar. Daher hat der Regulierer in insgesamt fünf Ortsnetzbereichen jeweils 1.000 Rufnummern bereitgestellt, unter denen du niemals jemanden erreichen wirst. Diese Rufnummern lassen sich technisch nicht schalten. Es handelt sich dabei um die Nummern 030-23125000 bis 030-23125999 in Berlin und 069-90009000 bis 069-90009999 in Frankfurt am Main. Außerdem betrifft es die 040-66969000 bis 040-66969999 in Hamburg, 0221-4710000 bis 0221-4710999 in Köln und 089-99998000 bis 089-99998999. Da jeweils die kompletten Rufnummernblöcke freigehalten sind, kannst du bei entsprechendem Bedarf beispielsweise auch eine Nummer gestalten. So sind Nummern wie 040-66969696 oder 0211-4710471 oder 089-99998989 nutzbar.

Diese Handynummern gibt es gar nicht

Darüber hinaus haben Mobilfunknetzbetreiber für den oben genannten Zweck folgende Rufnummern bereitgestellt, sodass auch Handynummer in Film und Buch eine Rolle spielen können. Dabei handelt es sich um die Rufnummern 0152-28817386, 0152 -8895456, 0152-54599371, 0172-9925904, 0172-9968532, 0172-9973185, 0172-9973186, 0172-9980752, 0174-9091317, 0174-9464308. Außerdem können Regisseure und andere Interessierte eine der jeweils 100 fortlaufende Nummern von 0176-04069000 bis 0176-04069099 sowie 0171-3920000 bis 0171-3920099 nutzen.