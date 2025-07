Unbedingt aktivieren: Verstecktes Feature verbessert Google-Maps-Navigation

Wenn es um den Funktionsumfang von Google Maps geht, trifft es selbst das Wort „umfangreich“ mittlerweile nicht mehr. Das US-amerikanische Unternehmen arbeitet pausenlos an neuen Features, sodass inzwischen auch Technik-Enthusiasten den Überblick verlieren können. Allerdings steht die Navigation selbst eher selten im Mittelpunkt der Neuerungen. Stattdessen wird etwa die Optik verbessert oder es wird zusätzlicher Mehrwert für Touristen geschaffen. Umso spannender ist es, wenn eine Funktion konkret auf die Optimierung der Routenführung ausgerichtet ist. Und so eine Funktion existiert auch, nur ist sie deaktiviert.

Genauere Navigation mit nur einem Klick

Wirklich neu ist die Funktion „Bluetooth-Beacons für Tunnel“ nicht, allerdings kennt und nutzt sie bisher kaum jemand. Dabei kann sie sehr nützlich sein, um die Navigation in Autotunneln zu verbessern. Üblicherweise nutzt Google Maps GPS zur Positionsbestimmung. Doch in Tunneln ist Satellitenempfang meistens nicht gegeben. Also extrapoliert das System eine Position anhand vorhandener Daten – wie etwa der Geschwindigkeit. Doch eine exakte Positionsanzeige und genaue Navigationsanweisungen sind damit nicht möglich.

Eine Alternative stellen die sogenannten Bluetooth Beacons dar. Ursprünglich wurden diese von der Google-Tochter Waze zum Zwecke der Navigation in Tunneln installiert und verwendet, doch inzwischen greift auch Google Maps auf die Beacons zu. Bloß ist die Funktion von Haus aus deaktiviert. Glücklicherweise lässt sich dieser Umstand schnell ändern:

Öffne Google Maps Klicke oben rechts auf das Profilbild Tippe auf „Einstellungen“ Scrolle runter und klicke auf „Navigation“ Scrolle erneut runter und aktiviere „Bluetooth-Beacons für Tunnel“

Funktionsweise der Bluetooth-Tunnel-Beacons

Bei den Beacons handelt es sich um kleine Sender auf Bluetooth-Basis, die verbundene Geräten mit Standort-Informationen versorgen. Laut Waze würden die Beacons ihrerseits keinerlei Nutzerinformationen abgreifen, allerdings soll das System Echtzeit-Trafficdaten sammeln. Ein ähnliches System auf Beacon-Basis dürften viele Bürger noch aus der Corona-Zeit kennen, als sich Smartphones mittels Bluetooth miteinander verbanden.

Um die Tunnel-Beacons nutzen zu können, müssen Autofahrer abseits der eigentlichen Einstellung auch Bluetooth aktivieren. Außerdem funktioniert die genauere Positionsanzeige nur, wenn Beacons in den jeweiligen Tunneln installiert wurden. Mit Autotunneln hatte auch unser Kollege Hayo auf seiner Reise mit einem E-Auto zum Nordkap zu kämpfen. In seinem Reisebericht verrät er, warum die üblichen Ladekarten in Skandinavien nicht zwingend notwendig sind.