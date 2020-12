Kontakttagebuch-Apps gegen Corona: Diese Apps helfen dir am besten

Die Infektionzahlen steigen weiterhin an. Bereits im August hat der Virologe Christian Drosten in seinem Gastbeitrag in der Zeit und später auch in seinem Podcast über die japanischen Strategie gesprochen. Hierbei werden die infizierten Personen dazu befragt, ob sie sich in den letzten Tagen in einer Cluster-Situation befunden haben. Cluster-Situationen können Familienfeiern, ein Großraumbüro oder auch eine Sportveranstaltung sein. Grob gesagt: Ein Ort an dem viele Menschen zusammenkommen. In dem die Cluster unter Quarantäne gestellt werden, wird das Virus weiter eingedämmt. Um den Überblick zu behalten, empfiehlt Drosten ein Kontakttagebuch zu führen.

Die Idee dahinter ist sich zu fragen, ob am heutigen Tag eine Cluster-Situation stattgefunden hat und somit ein Risiko für Infizierungen darstellt. Dafür gibt es inzwischen auch Apps, die dich dabei unterstützen sollen, ein solches Kontakttagebuch zu führen. Fünf dieser Apps mit ihren Funktionen zeigen wir dir hier.

Kontakttagebuch von Doctorbox

Beim ersten Öffnen fordert dich die App auf, einen sechsstelligen Pin einzugeben, mit dem du in Zukunft dein Kontakttagebuch öffnen kannst. Alternativ zu dem Pin kannst du, sofern dein Smartphone über einen Fingerprint Sensor verfügt, auch darüber die App öffnen. Die App wird dich fragen, ob du Beacons aktivieren möchtest. Damit kann über Bluetooth beispielsweise ein Geschäft, das die Technologie unterstützt, die App erfassen. Das Kontakttagebuch von Doctorbox trägt dann das Geschäft inklusive Uhrzeit direkt in dein Kontakttagebuch ein.

Beacons unterstützen die Cluster-Erkennung

In der Datenschutzerklärung der App ist vermerkt, dass die Kontakt-Beacons in Geschäften Informationen an dein Smartphone senden, aber umgekehrt dein Smartphone nicht an die Kontakt-Beacons. Somit sammeln sie keine Daten über dich. Die App speichert alle Kontakt-Eintragungen lokal auf deinem Gerät. Ähnlich wie bei der Corona-App erhältst du eine Benachrichtigung, wenn dem Kontakt-Beacon in einem Geschäft ein Coronafall vorliegt. Der Fall wird in einer Datenbank vermerkt, die regelmäßig an dein mobiles Endgerät geschickt wird, und lokal mit deinen Einträgen abgleicht. Gibt es eine Übereinstimmung, wird dich die App warnen.

Statistik zeigt deine Orte

Du kannst neben der Beacons Funktion auch manuell Kontakte eintragen. Dafür drückst du unten im Bildschirm auf das Plus-Symbol. Neben dem Datum kannst du hier einen Standort inklusive Adresse angeben. Die Personen, die du an dem Ort getroffen hast, kannst du manuell eintragen oder wahlweise auch aus deinem Adressbuch importieren. Bei einer manuellen Eintragung, kannst du neben dem Namen auch eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und eine Adresse angeben. Sofern diese Informationen in deinem Adressbuch angegeben sind, werden diese automatisch mit importiert. Als Nächstes wirst du gebeten, die Startzeit anzugeben und wie lange du dich dort aufgehalten hast. Hast du einen Tag mit einem Ort angelegt, kannst du jederzeit für diesen Tag noch weitere Orte anlegen. Auf deinem Startbildschirm wird dir angezeigt, an wie vielen Standorten du gewesen bist und wie viele Kontakte du im Laufe des Tages hattest.

Solltest du deine Kontakttagebuch-Daten weitergeben wollen, kannst du dir in der App direkt eine PDF-Datei zu dem gewünschten Zeitraum erstellen lassen. Diese Datei wird nach Vorlage des RKIs erstellt und hat somit neben den erfassten Zeiträumen Felder für eventuelle eigene Symptome. Die App bietet dir an deine Daten auch direkt ans Gesundheitsamt zu schicken.

Das bietet Kontakttagebuchvon Doctorbox

Kontakt-Beacons Erkennung

Eintragungen von Begegnungen mit Adressen und Telefonnummern

PDF-Datei nach RKI Vorlage

Übermittlung deiner Daten ans Gesundheitsamt

lokale Speicherung deiner Daten

Pin gesperrte App zur Sicherung der Daten

Kontakt Tagebuch von Dieter Thiess

Schnell und unkompliziert kannst du in der App Kontakt Tagebuch von Dieter Theiss Kontakt-Einträge mit folgenden Informationen machen: Datum, Beginn des Treffens, ein Ort, Personen und eine Notiz. Auf den ersten Blick ist es nicht möglich, eine klar definierte Endzeit einzutragen. Erlaubst du der App auf deinen Standort zuzugreifen, kannst du mit einem Klick deinen aktuellen Standort hinzufügen. Das Gleiche gilt für Personen. Hat die App die Berechtigung auf deine Kontakte zuzugreifen, hast du die Option, die Personen direkt aus deinem Adressbuch auszuwählen, die bei dem Treffen dabei waren. Dabei importiert die App nur den Namen und erfasst keine weiteren Daten.

Aktivierst du in den Einstellungen den Punkt „Erweiterte Erfassung“, dann stehen dir beim Erstellen eines Eintrages noch die Punkte „Datum (Ende)“ und „Zeit (Ende)“ zur Verfügung. In den Einstellungen, kannst du ebenfalls auswählen, dass dir nur die letzten 14 Tage angezeigt werden und alles, was älter als 14 Tage ist, automatisch gelöscht wird. Zusätzlich kannst du deine App hier biometrisch sperren, damit nicht jeder deine App öffnen kann.

Lokales Speichern und Personenerkennung

Zum Thema Datenschutz gibt die App Auskunft, dass diese App keine Internetberechtigung hat und alles lokal auf deinem Smartphone passiert. Möchtest du deine Kontakteintragungen exportieren, kannst du das über den Teilen-Button machen. Die App legt dann automatisch eine CSV-Datei von den vergangenen 14 Tagen an.

Auf deinem Startbildschirm siehst du alle Einträge und oben in der Leiste steht, wie vielen Personen du begegnet bist. Die App erkennt, wenn du an einem Tag „Oma“ als Kontakt eingibst und am nächsten noch einmal „Oma“ angibst, dass es sich hier um eine Person handelt und zählt diese nicht doppelt.

Das bietet Kontakt Tagebuch

automatisches löschen von Daten, die älter als 14 Tage sind

biometrisches Sperren der App

importieren von Standort und Kontakten

CSV-Datei der letzten 14 Tage erstellen

lokale Speicherung der Daten

Kontakttagebuch Coronika

Auch diese Kontakttagebuch-App hat eine übersichtliche Listenansicht. Neben jedem Datum steht die Anzahl besuchter Orte und die Anzahl getroffener Personen. Orte und Personen können in dieser App unabhängig voneinander hinzugefügt werden. Über die Auswahlmöglichkeit „Eintrag hinzufügen“ kannst du beliebig viele Personen auswählen. Eine einmal angelegte Person, taucht hier immer wieder für ein schnelleres hinzufügen auf. Möchtest du eine neue Person anlegen, musst du auf das dafür entsprechende Feld tippen. Jetzt kannst du einen Namen und wenn gewünscht auch eine Telefonnummer hinterlegen. Das Gleiche gilt für Orte, einmal angelegt stehen sie zur Wiederauswahl in einer Liste bereit. Fügst du einen Ort zu einem Tag hinzu, fragt die App nach der Aufenthaltsdauer. Du kannst die Start- und Enduhrzeit beliebig auswählen. Zusätzlich kannst du auch eine Beschreibung angeben. Mit „Auswahl bestätigen“ fügst du alle ausgewählten Orte deiner Liste zu.

Orte und Personen auch getrennt

Auch bei dieser App gilt in der Gesamtsumme zählen Orte und Personen nicht doppelt. Klickst du auf die Gesamtsumme, kannst du sehen wie oft du insgesamt eine Person gesehen oder einen Ort besucht hast. An dieser Stelle kannst du dir auch über den Punkt „Übersicht exportieren“, eine PDF-Datei erstellen lassen. In dieser PDF-Datei werden Personen und Orte getrennt voneinander angezeigt. Bei den Personen steht, wie oft du dieser Person begegnet bist und wenn eine Telefonnummer angegeben wurde, wird diese ebenfalls angezeigt. Bei den Orten zeigt die App ebenfalls die Häufigkeit mit dem jeweiligen Datum und inklusive der Uhrzeiten. Orte die du nach 14 Tagen nicht erneut besucht hast, sind mit einem Sternchen versehen und werden grau dargestellt.

Die App kann allerdings noch mehr. Unter dem Menüpunkt „Tipps“ findest du Hinweise zu den Hygiene-Maßnahmen. Im „Verzeichnis“ kannst du deine Personen und Orte verwalten. Hier steht dir auch die Option zur Verfügung Personen direkt aus deinem Adressbuch zu importieren. Dabei wird die im Adressbuch hinterlegte Telefonnummer, sowie der Name übernommen.

Coronika erinnert dich an das Händewaschen

Wenn du das möchtest, kannst du in den Einstellungen Erinnerungen einstellen. Es gibt hier verschiedene Erinnerungsmöglichkeiten. Zum einen kannst du auswählen, ob die App dich drei- oder sechsmal täglich ans Händewaschen erinnern soll. Zum anderen kannst du tägliche Erinnerungen für das Desinfizieren des Smartphones die Nutzung des Tagebuches auswählen.

Die App versichert dir in den Datenschutzbestimmungen, dass alle Daten lokal gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden. Derzeit ist diese App nur im Google Play Store verfügbar. Allerdings soll sie bald auch im App Store verfügbar sein und damit auch für iOS Nutzer zur Verfügung stehen.

Das bietet Coronika

Tägliche Erinnerungen

Unabhängige Eintragung von Personen und Orte

PDF-Datei zum Exportieren der Daten

Hinterlegen von Telefonnummern

Hygiene Tipps

lokale Speicherung

Kontakttagebuch Cluster Diary

Vom Design her ist diese App anders gebaut, als die anderen Apps. Der Startbildschirm ist hier ein klassisches Kalenderblatt in der Monatsansicht. Mit Klick auf ein beliebiges Datum kannst du alle Einträge dieses Tages sehen und über das Plus-Symbol ein neuen Eintrag hinzufügen. Neben der Bennung eines Ortes kannst du dem Treffen einen Titel geben. Wählst du „Kontakt hinzufügen“ aus, kannst du aus den bereits angelegten Kontakten Personen auswählen oder auch einen neuen Kontakt hinzufügen. Anders als bei den anderen Apps kannst du hier nur einen Namen und keine Telefonnummer oder Adresse hinterlegen. Statt einer Uhrzeit, wie bei den anderen Apps, kannst du hier nur angeben, ob das Treffen kürzer als 15 Minuten, ungefähr 15 Minuten oder länger als 30 Minuten gewesen ist. Zusätzlich kannst du noch angaben machen, ob ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde und ob das Treffen im freien stattgefunden hat.

Das Ampelsystem

Die Kalendertage in der Monatsansicht verfärben sich im Ampelsystem. Rote Tage stehen für viele Kontakte und grüne Tage für wenige Kontakte. Sobald du zwei Personen an einem Tag eingetragen hast, wird der Tag allerdings direkt gelb gekennzeichnet. Ab vier Personen an einem Tag wird der Tag rot. Ob das Treffen dabei kürzer als 15 Minuten oder länger als 30 Minuten war, spielt hierbei keine Rolle.

Die App legt dir keine Datei mit deinen Einträgen an, die du dann exportieren kannst. Lediglich über den Punkt „Bericht“ kannst du dir alle Begegnungen der letzten zwei Wochen ansehen. Über den Punkt „Kontakte“ kannst du dir alle angelegten Kontakte anzeigen lassen, neue hinzufügen oder wahlweise auch wieder löschen.

In den Datenschutz Bestimmungen schreibt der Entwickler, dass kein Interesse darin bestünde Daten zu sammeln. Alle Daten werden von der App lokal auf dem Gerät gespeichert und nicht zusätzlich auf andere Server geladen.

Das bietet Cluster Diary

Ampelsystem markiert die Tage farbig

Mund-Nasen-Schutz Eintragung beim Erstellen eines Treffens

lokale Speicherung der Daten

Dein Tagebuch – Kontakttagebuch mit draht zum Gesundheitsamt

Auch in dieser Kontakttagebuch App kannst du ganz leicht alle deine Treffen eintragen. Dabei kannst du dem Treffen einem Namen geben, das Datum auswählen, die Zeit und die Personenzahl angeben. Bei den Personen kannst du neben einem Namen auch direkt eine Telefonnummer vermerken. Zusätzlich kannst du noch angeben, ob bei dem Treffen ein Mund-Nasen-Schutz getragen, die Abstandsregeln eingehalten wurden und ob es drinnen oder draußen stattgefunden hat. Für wiederkehrende Termine, wie das täglich fahren zu deinem Arbeitsplatz, kannst du als wiederkehrendes Meeting markieren. Damit wird das Ereignis automatisch von der Kontakt Tagebuch App an den von dir markierten Wochentagen erneut eingetragen.

Export und Weitergabe der Kontaktinformationen

Bist du zusammen mit Freunden unterwegs, die dieselbe App nutzen wie du kannst du das Treffen in deiner App eintragen und diesen Eintrag dann an deine Freunde schicken, damit sie dieses automatisch ebenfalls in ihrem Tagebuch stehen haben. Einträge, die älter sind, als die dem erforderlichen Dokumentationszeitraum entsprechen, löscht die App automatisch.

Wenn du positiv auf den Coronavirus getestet worden bist, kannst du das Testergebnis in der App eintragen. Sofern du das möchtest, kannst du der App sagen, dass sie deine Daten an das für dich zuständige Gesundheitsamt weiterleiten soll. Für die Ermittlung des zuständigen Gesundheitamtes, musst du deine Postleitzahl angeben. Die Übermittlung erfolgt anschließend automatisch und du musst dich nicht weiter darum kümmern. Neben der direkten Datenübermittlung an das Gesundheitsamt, kannst du auch jederzeit eine csv-Datei mit deinen Daten exportieren.

Die App versichert dir, dass keinerlei Meta- und Nutzungsdaten von deinem Smartphone erhoben werden. Zudem wurde auf den Einsatz von SDKs von Drittanbietern wie Google, Twitter, Facebook verzichtet. Alle deine Daten werden vollständig offline gespeichert und nur auf deinem Gerät. Damit niemand unerlaubtes sich zutritt zu deiner App verschafft, kannst du diese mithilfe deiner Face oder Touch ID sichern.

Informationsanzeigen

Nach der Eintragung eines positiven Testergebnisses kannst du auf dem Startbildschirm sehen, wie viele Tage du dich voraussichtlich noch in Quarantäne befindest.

Zusätzlich kannst du dir noch Erinnerungen einstellen, damit dich die App täglich daran erinnert deine Kontakte einzutragen. Ein spezielles Feature, welches die anderen Kontakttagebuch App bislang noch nicht haben ist die Anzeige, der aktuellen Corona-Fälle. Die Daten werden vom Robert Koch und dem Johns Hopkins Institut bezogen und täglich aktualisiert. So hast du auf dem Startbildschirm direkt die Angaben über die aktuellen Fälle.

Das bietet Dein Tagebuch