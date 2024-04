Google stellt Internet-Dienst ein

Es geht dabei um den VPN-Dienst von Google, der unter anderem Bestandteil der Google One-Pakete war. Bei One erkaufst du dir zusätzlichen Speicherplatz für alle Google-Services. Außerdem war es dir möglich, über eine Google VPN-App auf deinem Smartphone, Tablet oder Rechner an öffentlichen Hotspots geschützt ins Internet zu gehen. Der Dienst kostete nichts extra. Doch am 10. Juni ist Schluss. Google zieht den Stecker.

VPN-Dienst von Google: Nutzer benötigen Alternative

Der Termin ist überraschend. Zwar kündigte Google das Aus von Google One VPN bereits Anfang April an, doch damals hieß es, der Dienst werde Ende 2024 abgeschaltet. Nun ist es schon vor Ablauf des ersten Halbjahres so weit. Nutzer des Dienstes müssen sich nach Alternativen umsehen, sofern sie weiterhin an öffentlichen Hotspots sicher surfen wollen.

Die Nutzung eines VPN-Services an öffentlichen Internet-Zugängen ist eigentlich obligatorisch. Denn es ist insbesondere bei einem WLAN für andere Nutzer einfach möglich, unverschlüsselten Datenverkehr mitzuhören. Nutzt du einen VPN-Dienst, verpackt dein Rechner oder Smartphone den kompletten Datenverkehr in einen abgesicherten Tunnel. Diesen Tunnel kannst du dir bildlich wie einen Pfad zwischen deinem Endgerät und der Gegenstelle (in diesem Fall bei Google) vorstellen.

Als Alternative bietet sich, wenn du eine FritzBox von AVM nutzt, etwa die Nutzung eines eigenen VPN per Wireguard zur FritzBox an. Auch andere Dienstleister bieten VPN-Tunnel. Ein Mehrwert dieser Anbieter: Du kannst oft zwischen verschiedenen Ländern wählen, in denen du dich mit deiner IP-Adresse virtuell befindest und so Dienste beispielsweise aus den USA nutzen, die hierzulande eigentlich nicht aufrufbar sind.

Für Nutzer des Google Pixel 7 und Pixel 8 wird es weiterhin einen VPN von Google geben. Das Pixel 8 verfügt über ein integriertes VPN in den Systemeinstellungen. Bist du Pixel-7-Nutzer, kannst du die VPN-Funktion weiterhin verwenden, wenn du die Systemsoftware aktualisierst. Das Update soll am 3. Juni bereitstehen und in den Geräten Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a und Pixel Fold ein integriertes VPN namens „Google VPN“ aktivieren.