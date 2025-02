Google Maps: 7 Tricks, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest

Ob in einer fremden Stadt oder im Ausland, ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem E-Bike: Wer ein Smartphone benutzt und in einer Situation ist, in der er nicht weiterweiß, dem hilft Google Maps. Täglich erreichen dank der App Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihr Ziel – einfach und kostenlos. Der Funktionsumfang von Google Maps ist riesig. Doch es gibt auch die eine oder andere Funktion, die unheimlich nützlich, aber auch gut versteckt ist.

Andere Google Maps Nutzer sehen und finden

Bei Google Maps kann man seinen Standort anderen Personen freigeben. Diese können dann sehen, wo man ist und wie voll der Akku des eigenen Handys ist. Das hilft nicht nur dabei, jemanden zu finden, wenn man sich treffen möchte. Teilt man die Standortfreigabe in der Familie, kann man etwa seine Mama besser navigieren, wenn sie sich verlaufen hat oder sehen, wann der Partner oder Partnerin bei der Arbeit losfährt, um schon mal mit dem Kochen anzufangen. Eine Standortfreigabe kann auch helfen, das verlorene Handy seines Partners oder Kindes wiederzufinden, wenn der- oder diejenige den Standort freigegeben hat. In diesem Artikel zeigen wir, dass dieser Trick aber auch ausgenutzt werden kann.

Genauere Suche

Wer im Eingabefeld auf das Mikrofon-Symbol tippt, kann gezielter und schneller nach komplexeren Dingen suchen. So kann man einfach sagen: „Zeig mir die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung“ oder „Zeig mir die schönsten Wälder in Deutschland“. Oder aber auch: „Zeig mir die am besten bewerteten Restaurants in Köln, in denen es Burger gibt.“ Google Maps erkennt die genaue Anfrage und liefert ziemlich exakte Ergebnisse.

Niedrigere Spritpreise

Die Suche nach Tankstellen bei Google Maps ist weit verbreitet. Doch wusstest du, dass die Karten-App auch die aktuellen Spritpreise für Benzin und Diesel anzeigt, wenn du nach einer Tankstelle suchst? So kannst du dir in deiner Umgebung die günstigste Tankstelle aussuchen.

Suche nach Restaurants: Mehr als nur Bewertungen

Möchte man wissen, wie teuer ein Restaurant ist oder wie viel man für eine Mahlzeit einkalkulieren muss, zeigt Google Maps – basierend auf Bewertungen der Nutzer – in den Details zu Restaurants den Preis pro Person an. Das kann hilfreich sein, wenn man nur ein knappes Budget zur Verfügung hat. Zudem sieht man hier unter den Öffnungszeiten die Auslastung, also ob ein Lokal in dem hungrigen Moment überlaufen ist und man warten muss, oder ob man schnell bedient wird, da nichts los ist.

Geheimer Adressen-Trick bei Google Maps

Viele geben eine Adresse an, wenn sie wollen, dass sie jemand anderes findet. Man kann aber auch einen Punkt bei Google Maps antippen und entweder sofort – etwa per WhatsApp – teilen, oder den sogenannten Plus Code kopieren und verschicken. Der ist ziemlich exakt und man kann so beispielsweise den Hintereingang eines Hauses als Standort angeben. Das funktioniert in der App zum Teil sogar besser, als mit exakten Koordinaten zu arbeiten. Google hat für die Plus Codes sogar eine eigene Internetseite geschaffen. Der Code „GX9J+PF, 83471“ etwa führt einen zu einem der schönsten Orte in Deutschland.

Luftlinie berechnen

Wer wissen möchte, wie weit eine bestimmte Stadt oder ein Land von einem entfernt ist oder die Luftlinie zwischen zwei Standorten kennen will, kann bei Google Maps einen Marker setzen, in dem man einen Standort antippt. Wischt man auf dem Display nun hoch, kann man die „Entfernung messen“.

Parkplatz wiederfinden dank Google Maps

Darüber hinaus kann es in einer fremden Stadt schon mal etwas unübersichtlich zugehen. Aber auch in der Heimatstadt vergisst man schon mal, wo man das Auto geparkt hat. Tippt man bei Google Maps auf den blauen Punkt, also den Standort, an dem man sich gerade und beim Parken befindet, kann man diesen Standort als „Parkplatz speichern“.