Die Vorweihnachtszeit ist schon in vollem Gange – und damit steht auch die Adventszeit vor der Tür. Um die Vorfreude auf Weihnachten zu steigern, gehören Adventskalender fest ins Programm. Doch nicht immer muss es ein Schokoladenkalender sein – im Gegenteil: Du kannst auch die digitale Version wählen, die nicht nur spannende Möglichkeiten bietet, sondern auch mit anderen geteilt werden kann. Wie du jeden Tag ein Türchen öffnest und dir selbst sowie Freunden und Familie eine Freude machst, zeigen wir dir mit diesen schönen Adventskalender-Apps.

Adventskalender-Apps im Überblick

Weihnachts-Countdown

Adventskalender: Am Nordpol

Weihnachten 2024

MyAdvent

Open As App

Countdown bis Weihnachten

Ein Adventskalender an sich ist ja bereits ein Countdown. Die App „Weihnachts-Countdown“ hebt diesen aber noch einmal auf ein neues Level und steigert die Vorfreude auf die Weihnachtstage ins Unermessliche. Hast du die App auf deinem Handy installiert, kannst du jeden Tag ein Türchen öffnen. Dahinter verbergen sich jede Menge Wallpaper für dein Smartphone, die du beispielsweise als Hintergrund einrichten kannst.

Doch damit nicht genug: „Weihnachts-Countdown“ gibt dir darüber hinaus praktische Tipps und Musik zur Hand, die dich in Weihnachtsstimmung bringen wollen. Willst du noch mehr, findest du in unserem Ratgeber zusätzliche Ideen rund um Weihnachtsmusik.

Die App an sich ist kostenlos nutzbar. Für 1,99 Euro kannst du allerdings noch ein wenig mehr aus dem „Weihnachts-Countdown“ herauskitzeln. Bezahlst du, kannst du zusätzlich exklusive Songs freischalten sowie ein Countdown-Widget für deinen Homescreen für deinen Homescreen einrichten. Für Android gibt es dieses Pendant.

Alternative: Spannender Rätselspaß im Advent

Knifflige Rätsel gibt es mit „Adventskalender: Am Nordpol“, denn: Das Weihnachtsfest ist in Gefahr! Anstatt jeden Tag nur ein Bild anzuschauen, warten hinter den Türchen Geschichten für Kinder, die gemeinsam gelesen und die Rätsel gelöst werden können. Kinder und Erwachsene helfen Santa Claus, Rudolph Rentier und Flori Elf dabei, Weihnachten zu retten. Die Auflösung gibt es selbstverständlich erst am 24. Dezember. Die Türchen bestehen dabei jeweils aus Text und Wimmelbild.

Die Nutzung von „Adventskalender: Am Nordpol“ ist jedoch weder bei iOS, noch Android kostenlos. In beiden Fällen verlangen die Entwickler 2,99 Euro.

Weihnachten 2024: Mehr als nur Türchen öffnen

Wer es lieber klassisch mag, der ist mit der Adventskalender-App „Weihnachten 2024“ besser bedient. Der digitale Adventskalender für dein Smartphone ist in dem Sinne persönlich, indem du jeden Tag ein Türchen öffnen kannst und mit einer Überraschung belohnt wird. Dahinter verstecken sich manchmal auch Mini-Spiele, aber beispielsweise auch Rezepte passend zur kalten Jahreszeit, Sprüche, Quizfragen oder auch Bilder.

Und damit du auch immer weißt, wo du dich gerade im Vorweihnachtschaos befindest, zählt der Adventskalender mittels Countdown bis Heiligabend runter. Der Countdown tickt hierbei bis zum 24. Dezember um 17 Uhr.

Mit anderen Menschen vernetzen musst du dich hier nicht – kannst du aber. Denn „Weihnachten 2024“ stellt die Möglichkeit bereit, einen Wunschzettel oder auch Geschenkideen zu hinterlegen. Diese kannst du dann mit deiner Familie oder Freunden teilen und so die Kreativität aller fördern.

MyAdvent: So wirst du selbst kreativ

„MyAdvent“ ist letztlich die geselligste Adventskalender-App dieser Top 3. Auf digitalem Wege kannst du dich mit „MyAdvent“ einfach mit deiner Familie und deinen Freunden zusammenschließen und die 24 Tage bis Weihnachten zelebrieren.

Ganz einfach kannst du deinen eigenen Adventskalender kreieren und verschenken. Möglich ist beispielsweise Fotos hochzuladen, Text- und Sprachnachrichten einzuspielen, Gifs einzufügen oder YouTube-Videos mithilfe eines Links einzubinden. Hast du die Türchen des Kalenders individuell bestückt, ist nur noch das Design offen. Auch hier lässt dir die App freie Hand, sodass du mit eigenen Hintergründen und Farben kreativ werden kannst.

Bist du fertig, kannst du den Kalender einfach an eine Person verschicken – auch eine hervorragende Wahl, wenn die Vorweihnachtszeit mal wieder viel zu überraschend gekommen ist. „MyAdvent“ ist für Android und iOS kostenlos verfügbar.

Adventskalender-App für Fortgeschrittene

Willst du noch einen Schritt weitergehen und dich an die Kreation deiner eigenen Adventskalender-App wagen, bietet das Open As App an. Erstellst du einmalig eine App, ist diese kostenlos. Du kannst zwischen drei verschiedenen Vorlagen auswählen, die jeweils verschiedene Schwerpunkte haben – beispielsweise Quiz. Die Vorlage muss man lediglich kopieren und kann sie danach mit eigenen Texten, Bildern und mehr befüllen. Ziel der eigenen Adventskalender-App ist es, sie an einen lieben Menschen zu verschenken.

Open As App gibt es sowohl kostenlos im Google Play Store als auch im App Store.