Die schönste Musik zu Weihnachten: Playlists, Radios und ein Geheimtipp

Spotify

Spotify ist der größte Musik-Streaming-Anbieter der Welt. Die Auswahl an Platten, Künstlern und Songs ist unheimlich groß. Wer sich kostenlos registriert, kann beliebig viel Musik abspielen. Jedoch wird zwischen den Songs immer wieder Werbung eingespielt. Wer ein Premium-Abo für 9,99 Euro im Monat abschließt, hört seine Lieblingsmusik ohne Werbeunterbrechung. Studenten zahlen nur 4,99 Euro. Tipp: Die ersten drei Monate sind kostenlos. Spotify kannst du über den Browser auf einem Notebook nutzen und als App auf dem Android-Smartphone oder iPhone. Und hier sind 5 ausgewählte Playlists zu Weihnachten bei Spotify.

Deezer

Deezer ist einer der bekanntesten Musik-Streaming-Anbieter. Wer sich kostenlos registriert, kann beliebig viel Musik abspielen. Zwischen den Songs wird aber immer wieder Werbung eingespielt. Wer ein Premium-Abo abschließt, hört seine Lieblingsmusik ohne Werbeunterbrechung für 9,99 Euro im Monat. Tipp: Die ersten drei Monate sind kostenlos. Deezer lässt sich über den Browser auf einem Notebook nutzen. Und als App auf dem Android-Smartphone oder iPhone. Und hier sind fünf ausgewählte Weihnachts-Playlists auf Deezer.

Amazon Music

Bei Amazon Music lassen sich die Weihnachts-Playlisten im Shuffle-Modus abspielen. Man benötigt dafür nur ein Amazon-Konto (kein bezahltes Prime-Abo). Dann jedoch wird zwischendurch immer wieder Werbung eingespielt. Mit einem Prime-Abo ist das anders. Hier lassen sich auch bestimmte Songs auswählen und direkt abspielen. Amazon Music ist über den Browser auf dem Laptop erreichbar. Wer lieber sein Smartphone mit der heimischen Musikanlage via Bluetooth verbindet, kann die App für Android oder iOS in dem jeweiligen Store herunterladen. Alle, die Amazon Music Unlimited testen wollen, können es drei Monate lang gratis machen. Danach werden 9,99 Euro im Monat fällig. Und hier sind 5 ausgewählte Playlists bei Amazon Music zu Weihnachten.

Apple Music

Apple Music ist, wie der Name es bereits verrät, ein Streaming-Dienst von Apple. Ohne Abo geht hier aber nichts. Rund 10 Euro muss man in Monat zahlen, um Musik hören zu können. Dabei sind die ersten drei Monate kostenlos. Danach ist das Abo monatlich kündbar. Apple Music gibt es für iPhones aber auch für Android-Smartphones als App. Auf dem Desktop läuft die Musik entweder über den Browser oder über iTunes. Und hier sind 5 ausgewählte Playlists zu Weihnachten bei Apple Music.

Radios

80s80s XMAS

Ob über PC, Laptop oder Smartphone: Den Radiosender 8080s XMAS kannst du direkt auf der Homepage des Anbieters starten. Um den Stream zu starten, einfach den Playbutton anklicken. Dabei ist es egal, ob du ein iPhone oder Android-Smartphone benutzt. Wer nicht nur Weihnachtsmusik, sondern auch viele weitere Genres der 80er hören will, kann sich auch die jeweilige App herunterladen und installieren.

X-MAS Rock Nonstop

Mehr Lametta geht nicht. Bei X-MAS Rock Nonstop gibt es die weihnachtlichsten Songs der Rockgeschichte – für die Weihnachtszeit und das ganze Jahr. Mit Rudolph, Santa Claus und jeder Menge Rockgeschenken. Das Radio lässt sich über den Browser auf dem PC oder Smartphone streamen. Wahlweise sind alle hier aufgezählten Radios auch über sehr viele Radio-Apps hörbar.

Hitradio RTL

Auch das Hitradio RTL bietet ein Weihnachtsradio mit 24 Stunden Weihnachtsmusik aller Art. Entweder spielst du das Radio über den Browser auf PC oder Handy ab oder lädst dir die App auf dein Smartphone.

RADIO BOB – Christmas Rock

„All I Want for Christmas“, „Jingles Bells“ oder „Last Christmas“ – in der Weihnachtszeit kommt man an diesen fürchterlich fröhlichen Songs einfach nicht vorbei. Außer du hörst Weihnachtsmusik bei RADIO BOB. Hier wirst du vor schnulzigen Weihnachtssongs verschont, die überall in Dauerschleife laufen. Der Sender ist eine „Wham-Mariah-Carey-Heintje-freie-Zone“. Stattdessen gibt es Weihnachtsmusik von Queen, Motörhead, Status Quo, AC/DC oder Bad Religion.

Geheimtipp: YouTube

Ob Party oder gemeinsames Essen, ob Rock oder Schlager: Bei YouTube findest du viele Playlisten, die deinen Geschmack treffen. Der größte Vorteil dabei: Du musst nur den Browser auf dem PC oder Smartphone öffnen die passende URL eintippen und eine Playlist auswählen. Wenn du dann noch unter der Suchleiste bei YouTube auf „Filter“ klickst und „Playlists“ auswählst, steht dem Musikgenuss nichts mehr im Weg. Der Nachteil gegenüber einem Radio oder einer Playlist bei Spotify: Die Qualität kann schon mal schwanken. Und: Du musst Vorlieb mit immer wieder eingespielter Werbung nehmen.

