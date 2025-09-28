Sind teure Kopfhörer wirklich besser? So viel Geld muss man ausgeben

Es gibt zwei Sorten Menschen: die, die Kopfhörer einfach nur tragen, und die, die über Kopfhörer reden. Die einen kaufen im Elektronikmarkt ein 20-Euro-Modell, verbinden es mit dem Handy und nicken zufrieden zum Spotify-Mix. Die anderen wälzen Foren, vergleichen Frequenzgänge, und lassen für ein Paar Over-Ears so viel liegen, wie andere für einen gebrauchten Kleinwagen. Und die große Frage, die im Raum schwebt: Klingen teure Kopfhörer wirklich besser oder nur teurer? Ist teuer gleich gut oder nur Schwindel und nichts weiter als Marketing?

Kopfhörer: Marketing treibt den Preis nach oben

Wer viel Geld für Kopfhörer ausgibt, erwartet viel. Meistens mehr, als Letztgenannte tatsächlich liefern. Ein Irrtum, der sich hartnäckig in den Köpfen festgesetzt hat: Teuer ist gleich besser, und drei Ziffern auf dem Preisschild sind eine Eintrittskarte ins Klangparadies. Den Handel freut es, die Marketingabteilung sowieso. Doch dieses Paradies hat enge Pforten und ein paar fiese Stolpersteine.

Wer einmal einen Kopfhörer-Test querliest, trifft auf blasse Aussagen wie „Gute Verarbeitung, voluminöser Bass, angenehmes Tragegefühl“. Klingt nach Prosecco-Smalltalk auf der Branchenparty, nur teurer. Im High-End-Bereich schrauben Marketing und Markenname den Preis hoch. Wer ganz genau hinhört, merkt: Für Otto Normalhörer klingt ein Modell für 99 Euro verdächtig ähnlich wie das mit den Goldkontakten für 399 Kröten.

Ist teuer denn jetzt besser?

Dass die Differenz zwischen den Preisklassen oft mehr Design und Prestige als tatsächlich hörbar ist, bleibt im Ladengeschäft gerne unter Verschluss. Die Upgrade-Religion verkauft sich einfach besser, wenn der Glaube an technische Wunder bei jedem Preisaufschlag wächst. Versteht jeder, der schon mal ein iPhone gekauft hat. Denn ob Handy für 2.000 Euro oder eines für 200 Euro: Am Ende schreibt man sowieso nur mit jemandem per WhatsApp. Und das funktioniert nun mal auch auf dem Billig-Smartphone.

Und teurer Kopfhörer? Fein abgestimmte Ohrpolster, Studiooptik, ein Mikrofasertäschchen: All das sind Features, die bei Premium-Modellen gefeiert und bei günstigen meist vergessen werden. Klar, Entwicklung kostet Geld. Aber Selbstbewusstsein erst recht. Denn wer 300 Euro versenkt, will dafür mindestens auch ein gutes Gefühl einkaufen, das gerne schon mit dem Auspacken beginnt. Doch Komfort ist kein Privileg für Upper-Class-Ohren. Es gibt günstige Kopfhörer, die überraschend bequem sind. Und die auch noch einen großartigen Klang liefern, mit gutem ANC überzeugen und eine lange Akkulaufzeit aufweisen.

Sony WH-1000XM5: Ein teurer, aber auch guter Kopfhörer

Mein lieber Herr Gesangsverein! So viele günstige und gute Kopfhörer

Tests und Klangvergleiche zeigen: Zwischen 50 und 150 Euro bekommt man preis‑leistungsmäßig wirklich gute Kopfhörer. Hier tummeln sich Modelle, die in Sachen Sound, Verarbeitung und Alltagstauglichkeit locker mit der Oberklasse mithalten. Von „ehrlichem Sound“ reden die Verkäufer dann trotzdem lieber nicht – das verkauft sich schlecht im Klub der Werbeträume. Die 1More SonoFlow sind so ein Beispiel. Sie kosten gerade einmal 60 Euro. Im Test haben sie uns gezeigt: 300 Euro für Boses oder Sonys muss man nicht unbedingt ausgeben. Es geht sogar noch günstiger.

Zu den meistverkauften Kopfhörern bei Amazon gehören günstige Modelle von Soundcore. Die In-Ears P20i gibt es gerade mal für 25 Euro. Die Dinger haben fast 77.000 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,4 Sternen. Selbst wenn einem der Klang nicht zusagen sollte: Es sind 25 Euro. Wer Over-Ears bevorzugt: Die Soundcore Q20i sind auf Platz vier der Amazon-Bestseller und kosten knapp 40 Euro. Dass günstige Kopfhörer gut sein können, weiß auch die Stiftung Warentest.

Dieser ANC-Kopfhörer macht Spaß und sind mit 60 Euro gar nicht so teuer

Im Bereich der Over-Ears zeigt sich: In die Top 30 schaffen es erstaunlich viele günstige Modelle. Gleich drei Kopfhörer von JBL, die allesamt unter 100 Euro liegen. Oder die 30 Euro günstigen Sony WH-CH520, die sogar besser abschneiden, als die knapp 270 Euro teuren Marshall Monitor III. Auch die Liste der In-Ear-Modelle zeigt: Sogar Marken-Kopfhörer, etwa von Yamaha, können günstig und gut sein.

Die Marketing-Symphonie

Wer weiterhin glaubt, teure Kopfhörer können alles besser, hört oft nur auf das, was Werbeslogans und schöne Verpackungen versprechen. In Wirklichkeit ist der Klang für viele ab dem Mittelklassesegment so gut, dass es schwerfällt, noch echte Unterschiede zu rechtfertigen. Oder wie der gehetzte Kunde sagt: „Am Ende merkt doch eh nur das feine Ohr den Unterschied.“ Und das hat meistens das Marketing-Team.

Die große Frage bleibt: Lohnt sich der teure Einstieg ins Luxussegment? Nur dann, wenn akustische Selbstverwirklichung wichtiger ist als Logik. Wer Musik genießt wie andere Espresso nach dem dritten Glas Rotwein, hört wahrscheinlich mehr. Jenseits der 500-Euro-Grenze beginnt die Welt der audiophilen Selbstoptimierung. Focal, Audeze, Sennheiser: Namen, die im HiFi-Forum Ehrfurcht auslösen. Hier werden Klangräume geöffnet, Details hörbar gemacht, die der Spotify-Stream in 128 kbit/s sowieso schon weggequetscht hat. Mit anderen Worten: Ohne Lossless und guten Verstärker bringt’s nichts. Aber wer schon mal eine alte Jazzplatte über einen Audeze LCD-X gehört hat, weiß, dass Hi-Hats auch flirten können.

Kopfhörer in Perfektion: Die teuren Bowers & Wilkins Px8

Die wichtigste Frage: Wie und wo nutze ich meine Kopfhörer?

Für alle anderen zählt, was Kopfhörer im Alltag bringen: stabiler Klang, passabler Komfort, und ein Preis, der nicht im Ohr piept. Das „besser“ kommt eben selten nur vom Preisschild. Muss man 200 oder 300 Euro für einen guten Kopfhörer ausgeben? Die Antwort lautet: Nein, auf keinen Fall! Aber: Auch nicht gleich zu Billig-Dingern für 20 Euro aus der Elektromarkt-Gitterbox greifen. Die halten nämlich oft so lange wie ein Festivalbändchen und klingen auch so. Dünner Sound, Bass wie ein Gummihammer, Höhen, die nach Blechdose schreien. Das ist kein Esoterik-Gequatsche, sondern es steckt Technik dahinter: Teurere Modelle haben halt auch bessere Treiber, bessere Chips, bessere Materialien. Und ja, bessere Polster, die nicht nach zwei Sommern zerbröseln wie altes Kunstleder. Obwohl das erschreckenderweise auch den sauteuren Sennheiser Momentum 4 passieren kann.

Welche Frage man sich eher stellen sollte: Wie und wo nutze ich meine Kopfhörer? Unterwegs? Dann ist ANC vielleicht wichtig. Oder dass die Dinger kompakt sind. Im Büro? Dann ist ANC vielleicht noch viel wichtiger. Und eine lange Akkulaufzeit nicht verkehrt. Zu Hause? Dann führen womöglich offene und kabelgebundene Kopfhörer zum Glück – wie mich die Beyerdynamic DT 770 Pro, die im Vergleich ebenso günstig sind.

