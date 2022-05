Genialer Trick: So wird der Klang deiner Kopfhörer deutlich besser

Während audiophile Musikgenießer weiterhin auf kabelgebunden Kopfhörer setzen und der Trend hier ebenfalls zunimmt, begnügt sich die Masse mit kabellosen Modellen. Per Bluetooth mit dem Handy verbunden, bei Spotify auf Play gedrückt und schon läuft die Lieblingsplatte. Ob In-Ear-Modelle, die sich für unterwegs eignen oder Over-Ear-Kopfhörer mit noch besserer aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), die im Büro, der Bahn oder im Flugzeug störende Kollegen und Geräusche ausblenden: Bluetooth-Kopfhörer werden immer beliebter. Hinzu kommt, dass man gute Over-Ear-Modelle mit grandiosem Klang und tollem ANC bereits für 130 Euro bekommt. So wie dieses Modell, das in unserem Test sagenhafte 93 von 100 Punkten erreicht. Doch was, wenn man mit dem Klang nicht zufrieden ist?

Sound der Kopfhörer per Equalizer verbessern?

Es gibt Kopfhörer, die von einer App fürs Handy begleitet werden. So ist es auch bei dem soeben angesprochenen Modell. Hier lässt sich der Klang feinjustieren. Dank verschiedener voreingestellter Klangmodi und einem Equalizer lässt sich hier und da noch die eine oder andere Spur Qualität aus dem Klang herauskitzeln. Doch es bieten bei Weitem nicht alle Hersteller eine solche App.

Nun gibt es auch Equalizer-Anwendungen für das Android-Handy und fürs iPhone. Doch diese funktionieren nicht immer gut. Wenn sie den Sound verändern, ist es vor allem hinsichtlich der Tiefen. Nicht umsonst heißt eine der meist heruntergeladenen Equalizer-Apps im Play Store „Bassverstärker“. Neben häufigem Übersteuern oder Rauschen kommt bei diesen Apps ein weiteres Problem hinzu.

Das ist besser als die meisten EQ-Apps

Wer sich eine solche Equalizer-Anwendung herunterlädt, kann zwar den Sound hier und da zwar besser machen, indem er an den Frequenzreglern dreht oder schiebt. Doch was genau man hier macht, ist vielen oft nicht klar. Die meisten schieben die Regler, die für die Tiefen zuständig sind, hoch. Damit spucken die Kopfhörer zwar mehr Bass aus. Doch ein guter Klang besteht nicht einfach nur aus mehr Bass.

Seit einiger Zeit gibt es eine App, die alles ändern will. Sie möchte den Klang finden, der am besten zu dir passt – und den auch deine Kopfhörer liefern können. Denn für jeden ist „guter Sound“ anders. Der eine mag es ausgeglichen und will alle Details eines Orchesters wahrnehmen, der andere bevorzugt einen warmen Klang. Doch nicht nur der Geschmack ist verschieden, sondern auch das Gehör. Die App „Neutralizer“ will dir dabei helfen, den für dich perfekten Klang zu finden.

Klang der Kopfhörer verbessern: So funktioniert es

Viele sind der Ansicht, dass neue Kopfhörer hermüssen, wenn ein vorhandenes Paar „schlechten“ Klang liefert. Doch bevor man in den Laden rennt, um ein neues, teures Modell zu kaufen, kann es sich lohnen, die App auszuprobieren. Startest du die Anwendung, kannst du mit einem Hörtest dein eigenes Profil erstellen. Neutralizer zeigt dir einen Kreisring an, den du auf eine bestimmte Lautstärke einstellen kannst. Das geschieht Schritt für Schritt für mehrere Frequenzen. Es wird ein Ton abgespielt und du stellst den Wert so ein, dass du ihn gerade noch hören kannst. Legst du im Anschluss dein Lieblingslied auf den virtuellen Plattenteller und schaltest im Neutralizer dein Soundprofil ein und aus, wirst du einen deutlichen Unterschied wahrnehmen. Probier es einfach aus – es ist kostenlos.

SoundID von SonarWorks (für Android und das iPhone) funktioniert fast identisch. Hier wirst du zunächst durch einen Hörtest geleitet, der herausfinden will, wie gut deine Lauscher noch sind. Die Ergebnisse werden dir im Anschluss an den Test präsentiert. Anschließend sollst du festlegen, welche Hörprofile dir bei einem bestimmten Riff oder Songstück am ehesten zusagen. Dazu erfragt die App per A-B-Test deine persönlichen Hörvorlieben. Nun legt die App dein eigenes Profil für ein bestimmtes paar Kopfhörer an. Nutzt du mehrere Kopfhörer, kannst du verschiedene Profile anlegen. Auch bei der SoundID-App kannst du nun dein Lieblingslied auflegen und per Off-On-Schalter hören, wie sich der Klang verändert.