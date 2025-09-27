Ohrwurm loswerden: 5 Tricks, wie sie aus dem Kopf verschwinden

Jeder kennt es: Ein Song läuft im Radio, und plötzlich läuft er stunden- oder tagelang im Kopf in Endlosschleife. Ohrwürmer sind faszinierend, manchmal nervig, und sie haben fast immer bestimmte Eigenschaften gemeinsam: einfache Melodie, klare Wiederholungen, einprägsamer Rhythmus. Einen Ohrwurm loswerden? Einfach gesagt, als getan. Es gibt aber ein paar simple Tricks, wie man Last Christmas und Co. verschwinden lässt.

Ohrwurm loswerden: So geht’s

Psychologen nennen das Phänomen Involuntary Musical Imagery (INMI). Unser Gehirn liebt Muster und Wiederholungen. Je einfacher und rhythmischer eine Melodie ist, desto größer ist die Chance, dass sie sich festsetzt. Besonders gefährlich: Songs mit Refrains, die ständig wiederholt werden, oder mit einem auffälligen Hook. Das machen sich etwa viele Ballermann-Musiker zu eigen und nehmen gerne auch eingängige Kinderlieder, versehen sie mit einem einfachen, sich wiederholenden Refrain und sehr banalem Text, den jeder nach zweimal Hören mitsingen kann. Und schon hat man einen Ohrwurm. Aber auch komplexere Stücke wie „Last Christmas“ von Wham! haben großes Ohrwurm-Potenzial.

Warum Ohrwürmer im Kopf, wissen wir nun also. Doch was kann man tun, um einen Ohrwurm loszuwerden? Die fünf folgenden Tipps können dabei helfen:

Song zu Ende hören: Das Gehirn schließt die offene Schleife. Oft bleibt ein Song im Kopf, weil das Gehirn die Melodie unvollständig speichert. Summt oder singt man den Song komplett durch, signalisiert das dem Gehirn, dass die Schleife abgeschlossen ist. Ersatzmusik starten: Einen anderen, neutraleren Song hören, der den Ohrwurm überschreibt. Ideal: ein Lied, das du gut kennst und das sich stark von dem Ohrwurm unterscheidet. Kaugummi kauen: Kann die inneren Stimmbänder blockieren, die beim inneren Mitsingen aktiv sind. Konzentration umlenken: Bewusstes Lesen, Rechnen oder Sprechen kann den mentalen Loop durchbrechen. Auch körperliche Aktivität lenkt das Gehirn ab und reduziert die Wiederholung der Melodie. Laufen hilft. Akzeptieren statt bekämpfen: Paradoxerweise verschwinden Ohrwürmer oft schneller, wenn man sie nicht zwanghaft loswerden will. Kurz die Augen zu schließen und sich auf die Atmung konzentrieren.

Die hartnäckigsten Ohrwürmer

Ohrwürmer sind mehr als nur Pop-Phänomene. Sie zeigen, wie Musik unser Gehirn beeinflusst und wie wenige Töne reichen, um Millionen Menschen gleichzeitig zu packen. Ob wir sie lieben oder hassen: Diese Songs haben eines gemeinsam – sie bleiben. Und die folgenden 10 Lieder gehören zweifellos zu den hartnäckigsten Ohrwürmern der Welt.

ABBA – Dancing Queen Kaum eine Melodie hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Einfach, tanzbar, sofort erkennbar.

Queen – We Will Rock You Zwei Stampfer, ein Klatschen. Mehr braucht es nicht. Einer der simpelsten, aber wirksamsten Ohrwürmer überhaupt.

The Beatles – Hey Jude Vor allem das endlose „Na-na-na-na“ am Schluss macht den Song zu einem der größten Mitsing-Ohrwürmer.

Luis Fonsi – Despacito 2017 eroberte der Song alle Charts und für viele Hörer auch die Gedankenwelt.

Kylie Minogue – Can’t Get You Out of My Head Der Titel ist Programm und ein Paradebeispiel für hypnotische Wiederholung.

PSY – Gangnam Style Der erste große virale Welthit: tanzbar, absurd, und sofort im Kopf.

Europe – The Final Countdown Der markante Synthesizer-Riff ist einer der hartnäckigsten Ohrwürmer des Rock.

Lady Gaga – Bad Romance „Rah-rah-ah-ah-ah“: Man braucht nur diese paar Silben, und der Rest läuft automatisch im Kopf.

Baha Men – Who Let the Dogs Out Nervig für manche, Kult für andere. Aber ein Ohrwurm ohne Ablaufdatum.

Pharrell Williams – Happy Fröhlich, simpel, sofort mitpfeifbar: Ein perfektes Rezept für einen globalen Ohrwurm.