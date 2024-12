Deutsche Bahn an Weihnachten: So genießt du deine Zeit im Zug

Es ist Weihnachten, du willst nach Hause – und das mit dem Zug. Alles, was du rund um den Kauf eines Zugtickets beachten solltest, haben wir dir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst. Du bist mitsamt deiner Fahrkarte also startklar. Doch was musst du an Bord der Deutschen Bahn beachten?

Das Smartphone als praktischer Reisebegleiter

Die meisten Menschen haben ihr Smartphone sowieso stets dabei. Während einer Zugreise stellt sich aber der zusätzliche Nutzen heraus, vor allem, wenn du vorher diverse Apps installierst hast – etwa den „DB Navigator“. So kannst du dich am Bahnhof und auch im Zug einfach selbst navigieren, etwa zum richtigen Gleis samt Gleisabschnitt. Weiterhin zeigt die App dir die Wagenreihung deines Zuges an oder gar Informationen zu Änderungen, Verzögerungen und Zugausfällen.

Ansonsten dient sie dir als digitaler Schaffner im ICE, wo du in der App (Android / Apple) – sofern du dein Ticket in der App hinterlegt hast – einfach einchecken kannst. Der Kontrolleur wird dich dann nicht mehr behelligen.

Essen und Getränke

ICEs, ICs und ECs bieten in der Regel ein Bordbistro. Dort warten nicht nur kalte wie warme Getränke, sondern auch verschiedene kleine Speisen. Oft sind die Vorräte in vollen Zügen schnell ausverkauft. Wer hauptsächlich auf langen Reisen ist, packt sich somit am besten vor der Zugfahrt etwas zu Essen und Getränke ein. Auf kurzen Strecken solltest du das Essen und Trinken versuchen zu vermeiden – Stichwort: Ansteckungsgefahr. Hast du dennoch Hunger oder Durst, darfst du die Maske für die Essenszeit abnehmen.

Netflix, Spotify und Co.: WLAN und Unterhaltung im Zug

Egal ob alte IC-Waggons oder moderne ICE-Züge: Steckdosen sind immer vorhanden. Dein Smartphone, Tablet oder deinen Laptop kannst du also stets aufladen, damit du Nachrichten verschicken oder Filme während der Fahrt anschauen kannst.

Filme und Serien während der Zugfahrt

Stellt die Deutsche Bahn in ICEs immer WLAN zur Verfügung, ist das bei ICs bisher nur selten der Fall. Wenn du also Kunde bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder einem anderen Streaming-Dienst bist, lädst du dir im Idealfall Inhalte vorab herunter. So kannst du deinen Lieblingsfilm oder -serie auch offline anschauen.

Wer keine Lust auf Serien oder Filme hat, dem bieten sich Bücher an. Auch die gibt es digital, fürs Tablet oder eBook.

Tipps für Musik-Streaming in der Bahn

Gleiches gilt für Musik-Streaming: Hast du einen Premium-Account bei Spotify, Deezer und Co., lade dir am besten schon vorher Musik herunter, damit du sie im Notfall auch ohne Internetzugang hören kannst. Das geht natürlich auch auf die altmodische Tour: Die Lieblingsmusik einfach vom PC auf das Smartphone ziehen. Eine vorher ausgewählte Playlist entspannt dich nicht nur, sondern bringt dich sogar in Weihnachtsstimmung.

Um andere Menschen und Geräusche aus deiner Welt auszusperren, helfen Noise-Cancelling-Kopfhörer, zum Beispiel die Jabra Elite 8 Active, Apple AirPods Pro (2. Gen.) oder die Sennheiser Momentum 4 und Bowers & Wilkins Px7 S2.

Reisezeit effektiv nutzen

Deine Zeit an Bord des Zuges kannst du nicht nur für Entspannung nutzen, sondern auch effektiv, um letzte Arbeiten zu erledigen oder um eine Sprache zu lernen. Vor allem letzteres ist für deine persönlichen Ziele wichtig und im Zug leicht umsetzbar. Mit welchen Tools dir das unkompliziert gelingt, liest du hier:

Kinder im Zug

Für sich selbst eine Beschäftigung während einer langen Reise zu finden, ist einfach. Wenn man mit Kind reist, sollte man besser vorbereitet sein. Denn mehrere Stunden in einem Zug zu sitzen, kann für die Kleinsten anstrengend und vor allem langweilig sein. Von Büchern über Serien bis hin zu lehrreichen Stunden haben wir hier Tipps zusammengefasst, wie du dein Kind während der Reise beschäftigen kannst.