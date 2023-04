Deutschlandticket: Das ist der Nachfolger des 9-Euro-Ticket

Von Juni bis August 2022 gab es in Deutschland das 9-Euro-Ticket. Jeder Monat kostete 9 Euro. Und den Staat kostete es mehr als 2,5 Milliarden Euro Subvention für nur drei Monate. Deswegen hat man schnell ausgeschlossen, das 9-Euro-Ticket in eine Verlängerung zu schicken. Doch der Ruf nach einem Nachfolger war sehr schnell sehr laut. Denn das 9-Euro-Ticket hat erstmals Schluss gemacht mit der Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde in Deutschland und den komplizierten Tarifstrukturen. Deswegen gibt es nun einen Nachfolger: Das Deutschlandticket, auch bekannt als 49-Euro-Ticket.

Wo kann ich das Deutschlandticket kaufen?

Anders als das 9-Euro-Ticket gibt es das Deutschlandticket nicht beim Busfahrer oder am Automaten. Das Abo wird es ausschließlich als digitales Ticket geben. Das bedeutet, du wirst es über eine Smartphone-App oder eine Chip-Karte nachweisen. Bis Ende des Jahres 2023 gibt es aber Ausnahmen. So gibt es vereinzelt Verkehrsunternehmen, die das Ticket als Papierversion beim Busfahrer verkaufen oder aber sie schicken dir eine E-Mail mit einem QR-Code zu.

Ist das 49-Euro-Ticket ein Abo?

Ja. Das neue Deutschlandticket ist nur per Abo verfügbar. Aber: Dieses Abo ist monatlich kündbar – vergleichbar mit einem Netflix-Abo. Dennoch musst du einen Vertrag bei einem Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund abschließen. Kündigst du nicht, verlängert sich das Ticket um einen Monat. Du solltest dabei auf die Kündigungsfrist des Anbieters achten, von dem du das Ticket hast. Bei einigen ist diese sehr lang, andere ermöglichen eine Kündigung bis zum letzten Tag des Jahres.

Was darf ich mit dem Deutschlandticket fahren?

Grundsätzlich darfst du alles fahren, was als Nahverkehr ausgewiesen ist. Das heißt: Bus, Tram, U-Bahn und Regionalzüge. Doch es gibt Ausnahmen. Wir haben dir die wichtigsten Ausnahmen zusammengestellt. Denn nicht jeder Zug mit einer RE-Kennung ist auch wirklich im Deutschlandticket enthalten. Und auch einige Züge wie bestimmte Dampfloks, die aber als Nahverkehr unterwegs sind, sind ausgenommen beziehungsweise nur mit einem Zuschlag nutzbar.

Kann ich mit dem Deutschlandticket aus ins Ausland fahren?

Ja, das ist möglich – unter bestimmten Voraussetzungen.

Wann ist das Deutschlandticket gültig?

Das Ticket ist ab 1. Mai 2023 gültig und für volle Kalendermonate buchbar.

Ist das Deutschlandticket übertragbar?

Nein, das Ticket ist an dich als Käufer gebunden.

Wen oder was darf ich beim Deutschlandticket mitnehmen?

Du darfst ausschließlich ein Kinder bis 6 Jahre sowie Gepäck mitnehmen. Kunde, Fahrräder und weitere Mitfahrer sind bundesweit per Tarif ausgeschlossen. Allerdings sind regionale Ausnahmen möglich.

Brauchen Kinder ein eigenes Ticket?

Kinder bis 6 Jahren kannst du kostenlos mitnehmen. Kinder ab 6 Jahren brauchen ein eigenes Ticket. Das gilt insbesondere auch dann, wenn du ein bestehendes Nahverkehrsabo auf das Deutschlandticket umstellst.

Gibt es auch Rabatt für das 49-Euro-Ticket?

Rabatte sind nicht vorgesehen, aber dennoch möglich. So bieten dir einige Verkehrsverbünde einen Rabatt oder eine Prämie, wenn du das Abo bei ihnen abschließt. Außerdem ist über das Jobticket und deinen Arbeitgeber bundesweit ein Rabatt möglich, wenn dein Arbeitgeber mitmacht. Last not least gibt es regional mitunter Rabatte für sozial schwache Mitbürger oder Senioren. Diese Rabatte gelten aber nur für die Bürger der Region.

Gibt es Alternativen zum Deutschlandticket?

Die Bahncard 100 ist ebenfalls eine Bahn-Flatrate. Die beinhaltet einerseits das Deutschlandticket, zusätzlich aber auch alle Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn, also ICE und IC.

Brauchst du nur eine Flatrate für den Nahverkehr, gibt es das Quer-durchs-Land-Ticket. Es kostet für eine Person 44 Euro, für zwei Personen 51 und für fünf Personen 72 Euro – also 14,40 Euro pro Person. Allerdings ist es werktags erst ab 9 Uhr gültig – und auch stets nur einen Tag. Die Nutzung ist auf den Regionalverkehr beschränkt, Busse und U-Bahnen sind nicht freigegeben.

Gibt es besondere Ausflugstipps für das Deutschlandticket?

Wir haben dir verschiede Ausflugstipps, die du gut per Regionalexpress erreichen kannst, zusammengestellt.