Deutschland-Ticket mit Rabatt: Hier bekommst du bis zu 35 Euro Prämie

Das Deutschland-Ticket – oder auch 49-Euro-Ticket – soll den Nahverkehr in Deutschland einfacher und günstiger machen. Doch nicht immer sind es am Ende auch wirklich 49 Euro monatlich die du zahlen musst. Einige Verkehrsverbünde locken mit Rabatten – etwa für jüngere Kunden. Doch diese stehen nur Fahrgästen der jeweiligen Region offen. Auch mit dem Jobticket kannst du das Deutschlandticket bedeutend günstiger bekommen. Dafür musst du dich an deinen Arbeitgeber wenden. Es gibt aber auch Rabatte, die jedem Nutzer, der ein Deutschlandticket bucht, offenstehen. Wir geben dir einen kleinen Überblick. Theoretisch lassen sich die Aktionen übrigens nacheinander nutzen, wenn du die Fristen für die Gültigkeit der Aktionen und die Kündigung der Tickets beachtest.

Viele Verbünde locken mit Rabatten für Fahrrad-Leihdienste

Fast alle Rabatte haben eins gemeinsam: Sie bieten vor allem Kunden, die sich in der jeweiligen Region aufhalten, einen Vorteil. So bekommst du beispielsweise Freikilometer für Leihfährräder vor Ort oder Guthaben für andere Mobilitätsdienste. Einige Beispiele: Die Mainzer Mobilität bietet zur Zeit einmalig 100 Freiminuten für mainRad (Bikesharing innerhalb von Mainz) und 30 Euro Guthaben für cityFlitzer für den Kauf des Deutschlandtickets über die Mainzer Mobilität App. Nach der Buchung des Tickets über die App muss du das verlinkte Formular ausgefüllt werden. Die Gutscheine kommen dann per Mail. In Nürnberg gibt es einen monatlichen Bonus: Hier kannst du monatlich 600 Minuten ein VAG Rad nutzen.

Und in Berlin bekommst du bei der BVG einen Gutschein für den Jelbi-Mobiltätsdienst, mit dem du beispielsweise Autos oder E-Scooter mieten kannst. Entscheidest du dich für das Deutschlandticket als Handyticket erhältst du automatisch einen 25-Euro-Jelbi-Gutschein dazu. Dein Ticket wird nach Abschluss deines Deutschlandticket-Abos automatisch in deinem Kundenkonto hinterlegt. Diese Sonderaktion gilt bis zum 30. Juni. Nur wer in dieser Zeit das Deutschlandticket bestellt und es sich als Handyticket ausgeben lässt, erhält den Gutschein für Jelbi. Diesen kannst du ab dem 1. Mai für Fahrten in der Jelbi-App einlösen – allerdings nicht für BVG-Tickets.

Zum Start des Deutschlandtickets bietet der Anbieter der „Dein Deutschlandticket“ App jedem Kunden, der im Mai oder Juni ein Abo über die App abschließt, zusätzlich einen 10 Euro Gutschein für Call a Bike, das Bikesharing der Deutschen Bahn. Der Gutschein gilt sowohl für Neukunden, als auch für Bestandskunden von Call a Bike.

Hier gibt es direkt 10 Euro Rabatt auf das Deutschland-Ticket

Einen direkten Rabatt auf den Verkaufspreis von 49 Euro bekommst du über die App mopla. Der Anbieter verkauft das Deutschland-Ticket wenig überraschend als Handyticket. Wenn du es bis 31. Mai buchst, bekommst du jedoch eine sogenannte Digitalprämie von 10 Euro. Kleiner Bonus: mopla verspricht, dass du das Deutschlandticket bis zu 24 Stunden vor Monatsende abbestellen und so kurzfristig entscheiden kannst, ob du es im nächsten Monat brauchst.

Prämie im Wert von 35 Euro

Die wohl wertvollste Prämie gibt es aber woanders: Die Harzer Schmalspurbahn bietet dir beim Abschluss des Abo bei der HSB ein Ticket für eine einfache Fahrt mit der Dampflock des Unternehmens auf den Brocken. Regulär kostet diese Fahrt 35 Euro und sie ist als einzige Strecke der Harzer Schmalspurbahn nicht durch das Deutschlandticket abgedeckt. So kannst du mit dem 49-Euro-Ticket beispielsweise nach Wernigerode reisen und von dort mit der Brockenbahn bis zum Brocken. Zurück musst du dann allerdings entweder wandern oder eine Rückfahrkarte kaufen. Der Gutschein ist nicht personengebunden und kann innerhalb von 3 Jahren eingelöst werden. Die HSB ist übrigens auch einer der wenigen Anbieter, der das Deutschland-Ticket aktuell noch als Papierticket mit einem QR-Code ausgibt.