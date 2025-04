Deutsche Bahn: XXL-Plan für die Osterferien

Nur an Weihnachten sind zeitgleich mehr Leute auf Reisen als Ostern. Und auch in diesem Jahr verzeichnet die Deutsche Bahn bereits eine gute Buchungslage an den Hauptreisetagen. Dazu zählen Gründonnerstag, Karfreitag sowie Ostermontag. Reisende müssen sich also auf volle Züge einstellen. Mit mehreren Maßnahmen will die Bahn den Andrang der Reisenden bewältigen.

Das plant die Deutsche Bahn an Ostern

Ein Tipp vorab: Bist du an einem der Hauptreisetage mit der Bahn unterwegs, lohnt sich auf jeden Fall eine Sitzplatzreservierung. So ist dir ein Sitzplatz auch in einem überfüllten Zug sicher und du musst nicht im Gang stehen oder schlimmstenfalls auf den nächsten Zug warten. Fährst du ohne Umsteigen, kannst du deinen Sitzplatz im ICE auch bei der Österreichischen Bahn (ÖBB) buchen. Das ist auch für Strecken innerhalb Deutschlands möglich und günstiger als bei der DB.

Die Deutsche Bahn versucht hingegen über Ostern, die Kapazitäten zu erhöhen. Wo immer es möglich ist sind ICEs mit zwei Zugteilen statt einzeln unterwegs. Auf anderen Strecken setzt man XXL-ICEs mit mehr als tausend Sitzplätzen in einem Zug ein.

Auch sind über 100 zusätzliche, saisonale Fernzüge pro Woche unterwegs. Für Urlauber stehen so weitere umsteigefreie Direktverbindungen bereit. Außerdem gibt es zwei komplett neue Verbindungen ins europäische Ausland. Ab Gründonnerstag fährt täglich ein Zug von München über den Brenner bis nach Ancona an der Adria. Damit kommst du von München aus auch ohne Umsteigen nach Verona, Bologna und Rimini. Von Frankfurt gibt es eine neue Spätverbindung über Köln nach Brüssel. Diese neue Verbindung bietet die Deutsche Bahn ab sofort und in beide Richtungen an.

Viele Baustellen über Ostern

Traditionell nutzt die Bahn Ferien jedoch auch für Instandhaltungsarbeiten an den Strecken, da weniger Berufspendler und Schüler unterwegs sind. Sperrungen gibt es etwa zwischen Dortmund und Essen, Hannover und Bremen sowie Bamberg und Nürnberg. Alle Baustellen und die daraus resultierenden, längeren Fahrtzeiten sind jedoch bereits im DB-Navigator ersichtlich. Besonders bemerkbar macht sich das für Reisende zwischen München und Berlin. Hier sind die Züge umleitungsbedingt gut 100 Minuten länger unterwegs.

Übrigens: Wenn du noch keine Reise gebucht hast, kannst du jetzt möglicherweise doppelt sparen. So läuft aktuell eine Aktion, bei der jede BahnCard 25 einen Monat lang zur BahnCard 50 wird. Ganz ohne Aufpreis und auch für bestehende Kunden. So bekommst du auf alle Flexpreis-Tickets 50 Prozent Rabatt.