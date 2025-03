Günstiger Bahn fahren: Tausende Kunden erhalten Gratis-Upgrade

Die Deutsche Bahn ist in Spendierlaune. Sie verteilt kurz vor Ostern gern gesehene Geschenke an Tausende Kunden, die bereits mit einer BahnCard 25 vergünstigt im Fernverkehr unterwegs sind. In den kommenden Wochen können diese Kunden noch preiswerter reisen. Denn aus ihrer BahnCard 25 wird zwischen dem 1. und 30. April 2025 ohne Aufpreis und vollautomatisch eine BahnCard 50.

BahnCard 25 wird zur BahnCard 50 – vollkommen kostenlos!

Nutzer der BahnCard 25 sollen mit der neuen Sonderaktion testen können, ob sich eine BahnCard 50 für günstigeres, flexibles Reisen für sie lohnt. Im Aktionszeitraum gibt es auf bereits rabattierte Sparpreise die gewohnten 25 Prozent Rabatt. Wer eine Fahrkarte zum Flexpreis ohne Zugbindung bucht, kann sogar von 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis profitieren. Mehr noch: Flexpreis-Tickets lassen sich zudem bis zu acht Tage vor der Abfahrt kostenfrei stornieren. Und: In 130 deutschen Städten ist auch das sogenannte City-Ticket für die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bei einem Flexpreis ebenfalls ohne Aufpreis inklusive.

Nutzen lässt sich das neue Bahn-Angebot ganz einfach. Bei der Buchung auf bahn.de oder in der App DB Navigator geben Reisende wie gewohnt ihre BahnCard 25 an, bekommen nach Angaben der Deutschen Bahn aber automatisch den um 50 Prozent rabattierten Flexpreis angezeigt. Auch in den Reisezentren und DB-Agenturen werden beim Kauf eines Flexpreis-Tickets unter Vorlage der BahnCard 25 automatisch 50 Prozent Rabatt abgezogen. Das Angebot gilt für alle Buchungen für Reisen innerhalb Deutschlands im Fernverkehr vom 1. bis 30. April. Auch die Rückfahrt muss spätestens bis zum 30. April erfolgen.

BahnCard 25 Business ist vom Gratis-Upgrade ausgeschlossen

Wichtig: Im Zug ist das Mitführen einer gültigen BahnCard 25 notwendig, um von der BahnCard-50-Schnupperaktion profitieren zu können. Auf Verlangen ist sie im Zug bei der Fahrkartenkontrolle vorzuzeigen. Im Nahverkehr gibt es keinen Rabatt. Die Sonderaktion gilt ausschließlich für innerdeutsche Fahrkarten im Fernverkehr, wenn mindestens eine Teilstrecke im ICE oder IC/EC erfolgt. Und: Nutzer einer BahnCard 25 Business sind von der Sonderaktion ausgeschlossen. Wer noch keine BahnCard 25 besitzt, kann sie über die Homepage der Deutschen Bahn in wenigen Minuten bestellen.

