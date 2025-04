Bahn schenkt 1,2 Millionen Kunden BahnCard-Rabatt

Die Deutsche Bahn startet mit einer neuen Sonderaktion in den Frühsommer. Dieses Mal profitieren aber nicht alle mit der Bahn reisenden Personen von reduzierten Ticketpreisen. Stattdessen werden bei einer Buchung zwischen dem 1. Mai und dem 30. September 2025 all jene Kunden angesprochen, die eine BahnCard 50 oder eine BahnCard Business 50 besitzen. Sie können im Aktionszeitraum für eine weitere Person ein Zugticket innerhalb Deutschlands mit bis zu 50 Prozent Rabatt kaufen und so doppelt sparen.

Bahn belohnt BahnCard-50-Kunden

Heißt: Beide Reisenden erhalten 50 Prozent Rabatt auf alle Flexpreise und 25 Prozent Rabatt auf alle Sparpreise (ausgenommen City-Ticket). So kann man schon ab der ersten Fahrt zusammen sparen. Beispielsweise bei einer Fahrt von Frankfurt/Main nach München rund 120 Euro oder von Hamburg nach Berlin rund 100 Euro. Die Tickets mit BahnCard-50-Rabatt sind über alle DB-Vertriebswege – also in den DB Reisezentren und DB Agenturen sowie über bahn.de und die App DB Navigator – erhältlich. Und so funktioniert’s bei einer Online-Buchung:

Unter bahn.de die gewünschte Strecke eingeben Reisende auswählen: 2 Reisende mit BahnCard-50-Ermäßigung in derselben Klasse angeben Verbindung und Angebot auswählen Gemeinsam fahren und sparen

Die Buchung der Fahrt muss für beide Reisende in dem selben Buchungsschritt erfolgen. Zudem müssen beide Reisende gemeinsam fahren, da der BahnCard-50-Inhaber bei der Kontrolle im Zug seine BahnCard 50 für beide Reisenden vorzeigen muss. Wichtig: Die Rückfahrt muss spätestens am 30. September 2025 erfolgen. Die Sonderaktion ist zudem nur im Fernverkehr der Deutschen Bahn (ICE, IC/EC) gültig, nicht im Nahverkehr.

Was kostet die BahnCard 50?

Du besitzt noch keine BahnCard 50? Kein Problem: Du kannst sie direkt über die Homepage der Deutschen Bahn bestellen. Eine reguläre BahnCard 50 2. Klasse kostet mit einem Jahr Gültigkeit 244 Euro. Eine Probe BahnCard 50 mit drei Monaten Gültigkeit ist für 76,90 Euro zu haben. Wer unter 27 Jahre alt ist, kann sich die ein Jahr gültige My BahnCard 50 für die zweite Klasse für 79,90 Euro sichern, Senioren zahlen im gleichen Zeitraum 122 Euro. Alternativ ist die BahnCard 50 aber auch für Fahrten in der 1. Klasse erhältlich; dann aber natürlich entsprechend teurer.

