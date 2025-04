Jetzt offiziell: So geht es mit dem Deutschlandticket weiter

Die Große Koalition steht. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben ihre Gespräche beendet und sich auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Stimmen alle drei Parteien dem Koalitionsvertrag zu, kann Friedrich Merz die neue Regierung ab Anfang Mai als Kanzler anführen. Bereits im Koalitionsvertrag beschlossen ist, wie es in Zukunft mit dem Deutschlandticket weitergehen soll. Dessen Finanzierung war bisher nur bis Ende 2025 gesichert. Anschließend drohte das Aus.

Deutschlandticket gesichert

Die Fortführung des Deutschlandtickets stand schon oft auf der Kippe, und die bisherige Ampel-Regierung verhandelte regelmäßig mit den Bundesländern, um die Finanzierung und somit den Fortbestand des Tickets zu sichern. Teile der CDU, etwa in Hessen, hatten sich in der Vergangenheit für ein Ende des Deutschlandtickets eingesetzt. So war die Befürchtung einiger groß, dass das beliebte Nahverkehrsticket unter einer CDU-geführten Regierung verschwinden könnte.

Doch das ist nicht der Fall. Im Koalitionsvertrag konnten sich die drei zukünftigen Regierungsparteien auf eine langfristige Finanzierung des Deutschlandtickets verständigen. Dabei soll das Ticket über die gesamte Legislaturperiode bis mindestens 2029 bestehen bleiben. Das sorgt für Planungssicherheit bei den Fahrgästen, aber auch bei den beteiligten Verkehrsunternehmen, Bund und Ländern.

Die Finanzierung soll weiterhin durch feste Zuschüsse von Bund und den Ländern gewährleistet sein. Bisher finanzieren Bund und Länder das Ticket mit Zuschüssen von jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich. Details, wie die Finanzierung künftig aufgeteilt wird, sind im Koalitionsvertrag nicht abschließend geregelt.

Nächste Preiserhöhung in weiterer Ferne

Eine weitere gute Nachricht gibt es beim Preis. Anfang des Jahres gab es beim Deutschlandticket die erste Preiserhöhung von ehemals 49 auf nun 58 Euro. Die aktuelle Preisstruktur soll nun erst einmal beibehalten werden. So einigen sich Union und SPD darauf, den Preis bis Ende 2028 unverändert zu lassen.

Erst 2029 soll also die nächste Preiserhöhung anstehen. Dabei soll der Preis laut Koalitionsvertrag „schrittweise und sozialverträglich“ erhöht. Aktuell nutzen rund 13 Millionen Menschen das Deutschlandticket. Jeder Zweite davon nutzt das Ticket täglich für den Arbeits- oder Schulweg.