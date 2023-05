Deutschlandticket im Intercity: Diese IC & ICE darfst du nutzen

In einigen Fällen werden Züge des DB-Fernverkehrs in das übliche Nahverkehrsangebot eines Verkehrsverbundes integriert. Fahrten mit diesen Zügen sind dann auf bestimmten Abschnitten auch mit einem Ticket des jeweiligen Verkehrsverbundes möglich. Diese Züge füllen eine Taktlücke des Regionalverkehrs und können oft nur fahren, weil in der fraglichen Zeit kein RE unterwegs ist. Für die bisherigen Verbundtickets haben die Verkehrsverbünde und DB Fernverkehr Abkommen und Ausgleichszahlungen beschlossen, die aber nicht für das Deutschlandticket gelten.

Deutschlandticket nur im Regionalexpress – eigentlich

Eigentlich, so war im Vorfeld des Starts des Tickets gesagt worden, sollte das Ticket ausnahmslos nur im Regionalverkehr, nicht aber in Fernzügen mit RE-Kennung gelten. Doch schon beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr stellte man fest, dass das zu Unmut bei vielen Pendlern und übervollen regulären Regionalzügen führte. Daher gibt es nun beim Deutschlandticket Aufpreis-Tickets für IC und ICE in einigen Verkehrsverbünden. Doch erste Strecken sind auch ohne Aufpreis im IC und ICE nutzbar.

In diesen Intercitys ist das Deutschlandticket gültig

Doch Vorsicht: Keinesfalls sind alle Züge dieser Art jetzt freigegeben. Sicherheit gibt dir am Ende des Tages ein Blick in die Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets. Aus diesen geht hervor, dass du Züge des DB-Fernverkehrs nutzen darfst, sofern sie IC- oder ICE-Züge sind und auf einer der folgenden Strecken fahren:

Stuttgart Hbf – Singen (Hohentwiel) – Konstanz („Gäubahn“)

Rostock Hbf – Stralsund Hbf

Westerland (Sylt) – Niebüll (nur IC 2075, nur montags bis freitags)

Freilassing – Berchtesgaden

Erfurt – Gera

Bremen – Norddeich-Mole/Emden-Außenhafen (RE1/IC56)

Alle anderen Fernverkehrszüge bleiben zumindest vorerst weiterhin gesperrt für das Deutschlandticket. Allerdings gibt es in einigen Verkehrsverbünden die Möglichkeit, dir ein Aufpreis-Ticket für bestimmte Strecken zu kaufen. Das ist weniger für Gelegenheitsfahrer auf diesen Strecken, aber sehr wohl für die Pendler in der jeweiligen Region interessant. Dabei handelt es sich um die Verkehrsverbünde VRN, NVV, VGN, VRB und VRR. Informationen zu den ICE-Aufpreis-Tickets bekommst du bei diesen Verbünden. Der VVO hat für die Strecke Dresden – Riesa ebenfalls ein solches Ticket angekündigt, bietet es aber jetzt doch nicht an.

Übrigens: Die Möglichkeit, den ICE als Ersatz bei einer Verspätung oder einem Ausfall zu nutzen soll abgeschafft werden.