Vorsicht Falle: Hier gilt das Deutschlandticket nicht

Das Deutschlandticket ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Und obwohl es im Kern ähnlich ist, gibt es doch Unterschiede. Das gilt auch bezüglich der Verkehrsmittel, die du nutzen darfst. Eins ist klar: Das Deutschlandticket gilt nicht in den Zügen des Fernverkehrs (z.B. IC, EC, ICE, Flixtrain) und in Fernbussen. Zwar hatte Flixbus Interesse am Deutschlandticket gezeigt, letztlich ist es aber offenbar nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen. Doch auch jenseits dieser Züge gibt es einige Verkehrsmittel, die du nicht oder nur gegen Zahlung eines Zusatzbetrages nutzen darfst. Bei einigen Verkehrsmitteln droht sogar eine echte Falle, da der Zug als Regional-Express ausgewiesen ist.

Deutschlandticket gilt nicht in diesen RE-Verbindungen

Denn im Rahmen der Fernverkehrsoffensive wurden durch DB Fernverkehr mehrere Linien eingerichtet, für die eine Nahverkehrsanerkennung gilt. Das bedeutet, dass die jeweils zuständigen Aufgabenträger für den Nahverkehr einen Zuschuss zahlen. Im Ausgleich können Fahrgäste die Züge mit regulären Nahverkehrstickets und Tickets im Verbundtarif nutzen. Daher verkehren diese Züge auf den Abschnitten mit dieser Anerkennung neben der normalen Intercity-Zugnummer auch als Regionalexpress. Doch für das Deutschlandticket soll diese Anerkennung oftmals nicht gelten, wie der Fahrgastverband Pro Bahn bemängelt.

„Während die Regionalexpress-Intercitys in Baden-Württemberg und Thüringen genutzt werden können, ist dies in Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach heutigem Stand nicht der Fall“, heißt es von dem Verband. Trotzdem werden die Züge als Regionalexpress ausgegeben und angezeigt, wenn Fahrgäste bei der Suche im Internet „Nur Nahverkehr“ anwählen. Dass tatsächlich ein Intercity fährt, kannst du unter Umständen erst erkennen, wenn der Zug einrollt. Das Problem: Diese Züge füllen oftmals eine Taktlücke des „normalen“ Regionalverkehrs, dir fehlt also möglicherweise ein nutzbarer Zug. Auch beim 9-Euro-Ticket gab es dieses Problem, letztlich einigte man sich aber doch noch in fast allen Fällen mit DB Fernverkehr über Ausgleichszahlungen. Pro Bahn fordert, dass im Falle einer Nicht-Einigung die Züge aus der Nahverkehrs-Abfrage der Bahn entfernt und echte Regionalexpress zusätzlich bestellt werden. Auf welchen Strecken Intercity-Züge unter der Flagge eines Regionalexpress fahren können, zeigt die Bahn auf ihrer Webseite.

Rasender Roland, Molli und andere Dampfloks

Doch auch abseits dieser Problematik gibt es einige Besonderheiten, die du kennen solltest. So gilt das Deutschlandticket laut Tarifbestimmungen nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend aus touristischen Zwecken betrieben werden (z.B. Museumsbahnen, Ausflugsschiffe). Doch es gibt Züge wie den Molli oder den Rasenden Roland an der Ostsee, die mit einem Dampfzug den Regionalverkehr bedienen.

Wir haben bei beiden Zugbetreibern nachgefragt, ob sie – wie im vergangenen Jahr – das deutschlandweit gültige Ticket akzeptieren. Vom Molli heißt es: „Da wir dem ÖPNV angehören, wird das Deutschlandticket auch bei uns gelten. Aufgrund unseres besonderen historischen und touristischen Charakters wird es jedoch voraussichtlich eine Zuschlagskarte geben. Dazu laufen aktuell noch Verhandlungen, weshalb wir leider keine näheren Informationen rausgeben können.“ Ein Sprecher der Betreiberfirma des Rasenden Rolands auf Rügen antworte, man befinde sich derzeit noch in den letzten Abstimmungen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und könne noch keine endgültigen Angaben machen.

Die Harzer Schmalspurbahnen, ebenfalls mit Dampfloks unterwegs, beteiligt sich im Einvernehmen mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) sowie dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hingegen am bundesweit eingeführten Deutschlandticket-Abo. „Das Deutschlandticket-Abo gilt in unseren regulären Zügen auf dem gesamten HSB-Streckennetz, außer Drei Annen Hohne – Brocken“, heißt es von der HSB. Notiz am Rande: Bestellst du das Deutschlandticket bei der Bahn, will man dir ein One-Way-Ticket für die Brocken-Strecke spendieren.

Weitere Besonderheiten im Überblick

Auch Seilbahnen, die in den ÖPNV integriert sind, können eine Besonderheit darstellen. So gilt das Ticket ohne Einschränkung bei der Zacke und der Standseilbahn in Stuttgart. Freizeitbahnen wie die Merkurbahn in Baden-Baden und die Turmbergbahn in Karlsruhe werden aber extra kosten. Auf der Kirnitzschtalbahn und bei der Stadtrundfahrt Meißen wird das Deutschlandticket akzeptiert, auf der Weißeritztalbahn und auf der Lößnitzgrundbahn musst du zusätzlich 8 Euro Historik-Zuschlag zahlen.

Eine weitere Besonderheit sind Rufbusse und On-Demand-Systeme. Hier können entsprechend den Regelungen in den jeweiligen Verkehrsverbünden Komfortzuschläge oder vergleichbare Zuschläge erhoben werden. Es gelten die tariflichen Bestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbundes. Letztlich musst du also genau hinschauen, was du wirklich nutzen kannst.