Koffer für Urlaub und Reisen: Diesen Fehler machen viele

Ob für den Urlaub oder andere Reisen: Ohne Koffer geht es meist nicht. Was aber, wenn man der Koffer, den man zu Hause hat, ersetzt werden muss oder einfach ein neuer hermuss? Nimmt man einen Hartschalenkoffer oder lieber einen aus Stoff? Teuer oder günstig? Rimowa oder Samsonite oder markenloser Trolley vom Discounter? Viele machen dabei einen großen Fehler, der sie teuer zu stehen kommt – und das im schlimmsten Fall sogar dreimal.

Welchen Koffer nimmt man denn jetzt?

Ob man sich für einen Koffer aus stabilem Kunststoff, die sogenannte Hartschale, oder einen aus Stoff entscheidet, hängt oft vom eigenen Geschmack ab. Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Grob lässt sich sagen: Der Inhalt in Hartschalen-Koffern ist meist besser geschützt als in Taschen und Weich­schalen. Dafür sind letztere oft leichter als Hart­schalen, häufig robuster – vor allem, wenn sie mal hinfallen oder geworfen werden – haben Erweiterungs­möglich­keiten für mehr Volumen und eine flexible Oberfläche, die das Verstauen erleichtert, etwa im Auto. Dafür sind sie nicht so regen­beständig und schwerer zu reinigen.

Die Entscheidung, ob ein teurer, günstiger oder mittelpreisiger Koffer für Urlaub und Reisen sinnvoll ist, spielt eine wichtigere Rolle. Teure Modelle werden oft aus hochwertigeren Materialien gefertigt und sind robuster verarbeitet. Das kann sich vor allem bei häufigen Flugreisen auszahlen. Schließlich weiß jeder, wie Koffer an Flughäfen behandelt werden. Zudem haben teurere Modelle meist hochwertigere Rollen, was man erst zu spüren bekommt, wenn man den vollbepackten Koffer mehrere Hundert Meter schieben oder ziehen muss.

Koffer: Teuer oder billig?

Auch können Teleskopgriffe stabiler und Reißverschlüsse reißfester sein, was vor allem der Lebensdauer des Trolleys zugutekommt. Dass teure Modelle im Schnitt also besser abschneiden als ein günstiger Koffer, zeigt sich auch bei der Stiftung Warentest. Hier gehen Koffer von Rimowa und Samsonite als Testsieger heraus. Hinzu kommt: Teurere Modelle bieten inzwischen oft auch smarte Funktionen, wie eine Rollensperre, damit das Gepäck im Zug nicht hin- und herrollt.

Teurer Fehler, der den Urlaub vermasseln kann

Wer nur ein- oder zweimal im Jahr in den Urlaub fährt oder fliegt, dem langt vermutlich aber ein günstiger Koffer. Der hat sogar noch einen weiteren Vorteil. Denn: Ein teures Modell kann einen sogar mehrfach teuer zu stehen kommen. Ein teurer Koffer von Rimowa Louis Vuitton oder Montblanc zieht die Aufmerksamkeit von Dieben auf sich. Sie erkennen teure Modelle an Logos und können daraus schließen, wie viel Geld der Besitzer dafür ausgegeben hat. Und wer so viel Geld für einen Koffer ausgibt, hat vermutlich auch im Gepäck teure Sachen.

Dabei fallen teure Koffer nicht nur am Flughafen ins Auge der Diebe. Auch im Zug oder im Hotel ziehen sie die Blicke auf sich. Vor allem im Hotel sollte man auf sein Gepäck achten. Insbesondere dann, wenn man ihn am An- oder Abreisetag im Gepäckraum aufbewahren lässt. Hier können sich Diebe Zugang verschaffen und fremde Koffer mitnehmen. Und: Bereits vor dem Urlaub kann der Ärger groß sein, wenn das Gepäckband am Flughafen den Koffer ausspuckt und dieser beschädigt ist. Ob Diebstahl, Beschädigung und in beiden Fällen die Neuanschaffung: Ein teurer Trolley wird am Ende dann noch teurer.