Deutschlandticket: Diese Karte ist ein Geheimtipp

Schon oft haben wir in den vergangenen Wochen über die Tücken des Deutschlandtickets, aber auch die Tricks und Tipps berichtet. So darfst du das Deutschlandticket ab vielen Stellen nutzen, um mit ihm ins Ausland zu fahren. Polen, die Schweiz oder die Niederlande stehen dir so zumindest auf den ersten Metern offen. Auch einige Dampfloks, die im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs unterwegs sind, darfst du nutzen – teils gegen Aufpreis. Verwirrend aber ist: Während du beispielsweise im Nordwesten Deutschlands einen Intercity mit Nahverkehrsfreigabe und Regionalexpress-Kennung nutzen darfst, ist die gleiche Konstellation in Brandenburg nicht erlaubt. Um da durchzublicken, gibt es nun eine Karte im Internet.

Diese Karte zeigt dir alle Besonderheiten beim Deutschlandticket

Die auf OpenStreetMap basierende Karte ist ein privates Projekt und ein echter Geheimtipp. Sie soll die Gültigkeit des Deutschlandtickets in anderen als den „klassischen“ Verkehrsmitteln abbilden. Bus, Straßenbahn, U-Bahn und der normale Regionalzug werden also nicht angezeigt. Wohl aber Fähren, besondere Regional-Express-Züge wie der Berlin-Harz-Express sowie außergewöhnlicher Nachtverkehr wie der Skytrain am Flughafen Düsseldorf oder die Schwebebahn in Wuppertal. Überraschend ist, dass auch einige Regional-Express-Züge vom Deutschlandticket ausgenommen sind. So fährt beispielsweise der Vulkan-Express als Freizeitverkehr und nicht als ÖPNV.

Details, zu Zuschlägen, wie sie bei vielen historischen Bahnen verlangt werden, kannst du dir mit einem Klick auf die Linien anzeigen. In den meisten Fällen ist auch ein Link als Quelle angegeben.

Die Macher wissen, dass sie insbesondere bei Fähren noch nicht alle Linien erfasst haben. Doch bei vielen Schiffen über Elbe und Rhein kannst du beispielsweise schon heute per Mausklick sehen, ob dein Deutschlandticket gilt. „Weitestgehend vollständig erfasst sein sollten Zahnrad-, Standseil- sowie Hängebahnen, einschließlich aller derjenigen, in denen das D-Ticket nicht gilt“, so die Macher der Webseite. Schön ist auch, dass du auf einen Blick sehen kannst, auf welchen Strecken du ins Ausland fahren kannst. Auch hier gilt: Insbesondere bei den Bussen gibt es noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Macher freuen sich über Hinweise.