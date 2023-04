Mit dem Deutschlandticket ins Ausland: Diese Strecken sind dabei

Wie schon beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr haben die Verkehrsverbünde und -betriebe entschieden, dass das Deutschlandticket nicht in jedem Fall mit dem Übertreten der Grenze ins Ausland ungültig wird. So kannst du mit einigen Zügen gezielt ins Ausland fahren – oder zumindest auch durch ein Land hindurch, wenn es um entsprechende Landzungen geht. So sind Fahrten nach Österreich, Polen, die Schweiz, nach Dänemark und Frankreich sowie nach Tschechien möglich. Wichtig dabei: Du darfst stets nur die Bahn nutzen, die dich über die Grenze bringt, nicht aber einen lokalen Bus oder ein anderes Verkehrsmittel im Ausland. Und es gelten ausschließlich die nachfolgend genannten Verbindungen für das Deutschlandticket.

Auf diesen (Bahn-)Strecken gilt das Deutschlandticket im Ausland

Wo das Deutschlandticket gültig ist und wo nicht, regeln die Tarifbedingungen zum Deutschlandticket, die der Deutschlandtarifverbund veröffentlicht hat. Demnach darfst du diese Verbindungen mit einem Deutschlandticket in der 2. Klasse nutzen:

Dänemark

Süderlügdum – Tønder (Neg Niebüll/BEG)

Frankreich

Berg (Pfalz) – Lauterbourg (DB Regio)

Schweighofen – Weissembourg (DB Regio / vlexx)

Niederlande

Kaldenkirchen – Venlo (eurobahn)

Bad Bentheim – Hengelo (eurobahn)

Gronau – Enscheide (DB Regio)

Emmerich – Anheim ( VIAS)

Österreich

Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesen („Außerfernbahn“, nur im Verkehr von und nach Deutschland, nicht im innerösterreichischen Binnenverkehr, DB Regio)

Freilassing – Salzburg Hbf (DB Regio, ÖBB, Bayerische Regiobahn)

Kiefersfelden – Kufstein (DB Regio)

Polen

Ahlbeck Grenze – Świnoujście Centrum (DB Regio)

Görlitz – Zgorzelec (Trilex)

Hirschfelde – Krzewina (ODEG)

Zgorzelecka – Hagenwerder (ODEG)

Schweiz

Zell im Wiesental – Lörrach – Basel SBB (SBB)

Weil am Rhein – Basel Bad Bf (DB Regio)

Erzingen (Baden) – Trasadingen – Schaffhausen – Thayngen – Bietingen (DB Regio)

Jestetten – Lottstetten – Schaffhausen (SBB/Thurbo)

Tschechien

Zittau – Hradek nad Nisou (trilex)

Bärenstein – Vejprty (trilex)

Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau (trilex)

Weiterhin gilt das Deutschlandticket natürlich zur Fahrt in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zahlreiche Landestarife und Verkehrsverbünde in Deutschland. Interessant dabei ist die Anmerkung des Deutschlandtarifverbundes. Hier heißt es wörtlich: „Bzgl. ggf. im Ausland liegender Tarifgebiete und Strecken regeln die Bedingungen und Geltungsbereiche der betroffenen Landestarife und Verkehrsverbünde näheres zur Nutzung des Deutschlandtickets.“ Hierdurch ergeben sich weitere mögliche Strecken.

Verkehrsverbünde können weitere Deutschlandticket-Busse ins Ausland zulassen

Zwei Beispiele: Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) schreibt für Fahrten ins benachbarte Polen: „Damit können auch ausländische Haltepunkte in Polen, die heute vom VBB-Tarifgebiet umfasst sind, mit dem Deutschlandticket erreicht werden. So können mit den Verkehrsmitteln der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt/Oder (SVF) Fahrten nach Słubice, mit Verkehrsmitteln der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) Fahrten nach Krajnik Dolny und mit Verkehrsmitteln der DB Regio Bus Ost GmbH (DRO) Fahrten nach Gubin unternommen werden. Die Nutzung des Eisenbahn-Regionalverkehrs ist von Fahrten nach Polen ausgenommen.“

In der Grenzregion Aachen heißt es vom dortigen AVV: „Das Deutschlandticket gilt im gesamten Tarifgebiet des AVV innerhalb der Landesgrenze. Perspektivisch soll für das Deutschlandticket eine digitale Lösung für die Anschlusstarifierung für grenzüberschreitende Fahrten geschaffen werden. Bis diese umgesetzt ist oder andere vertriebliche Lösungen für diese Linien geschaffen werden, wird das Deutschlandticket übergangsweise auch weiterhin im kleinen Grenzverkehr (Vaals, Kelmis, Sittard und Kerkrade) anerkannt. In Gebieten, in denen es einen Übergangstarif gibt, gilt das Deutschlandticket nur bis zur letzten Haltestelle auf deutschem Gebiet.“ Und auch beim VRR sind die Linien 29, 60 und 91 auch für grenzüberschreitende Verbindungen freigegeben.