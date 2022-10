49-Euro-Ticket: Das wird der Nachfolger des 9-Euro-Ticket

Von Juni bis August 2022 gab es in Deutschland das 9-Euro-Ticket. Jeder Monat kostete 9 Euro. Und den Staat kostete es mehr als 2,5 Milliarden Euro Subvention für nur drei Monate. Deswegen hat man schnell ausgeschlossen, das 9-Euro-Ticket in eine Verlängerung zu schicken. Doch der Ruf nach einem Nachfolger war sehr schnell sehr laut. Denn das 9-Euro-Ticket hat erstmals Schluss gemacht mit der Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde in Deutschland und den komplizierten Tarifstrukturen. Deswegen plant man nun einen Nachfolger: Das 49-Euro-Ticket.

Wo kann ich das 49-Euro-Ticket kaufen?

Anders als das 9-Euro-Ticket soll es das 49-Euro-Ticket nicht beim Busfahrer oder am Automaten geben. Die Politik spricht von einem „digitalen Ticket“, was für einen Verkauf per App spricht. Möglicherweise wird es aber auch eine digital überprüfbare Karte geben.

Ist das 49-Euro-Ticket ein Abo?

Ja. Es ist geplant, dass das 49-Euro-Ticket nur per Abo verfügbar ist. Aber: Dieses Abo soll monatlich kündbar sein – vergleichbar mit einem Netflix-Abo.

Was darf ich mit dem 49-Euro-Ticket fahren?

Details stehen noch nicht fest. Klar sein dürfte aber, dass du wie beim 9-Euro-Ticket auch alle Busse und Bahnen in Deutschland fahren darfst, die als öffentlicher Personen-Nahverkehr gelten. Das heißt, der Fernverkehr (EC, IC, ICE) und private Fernverkehrszüge wie der Flixtrain sind nicht enthalten. Ob auch wieder bestimmte IC-Züge, die eine Verbundfreigabe haben, freigegeben werden, ist unklar. Ebenso ob Museumsbahnen wie der Rasende Roland auf Rügen wieder dabei sind. Flixbus wiederum hat von sich aus gesagt, man wolle beim 49-Euro-Ticket dabei sein.

Wann startet das 49-Euro-Ticket?

Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Das Ziel ist aber, das Ticket zum 1. Januar 2023 einzuführen. Ob das gelingen kann, ist unklar.

Brauchen Kinder ein eigenes Ticket?

Es sind bisher nur wenige Details bekannt, wie das 49-Euro-Ticket aussehen wird. Klar ist aber: Kinder bis 6 Jahren kannst du kostenlos mitnehmen. Ältere Kinder werden voraussichtlich ein eigenes Ticket brauchen.

Werden bestehende Nahverkehrs-Abos umgestellt?

Dazu gibt es noch keine offizielle Aussage. Zumindest für jene Abos, die teurer sind als 49 Euro, wäre eine Umstellung sinnvoll.

Gibt es auch Rabatt für das 49-Euro-Ticket?

Vergünstigungen für das bundesweite Ticket sind nicht vorgesehen. Allerdings haben Städte wie Berlin schon angekündigt, dass sie ein günstigeres Ticket anbieten wollen, das dann nur für Berlin gilt.

Gibt es Alternativen zum 49-Euro-Ticket?

Die Bahncard 100 ist ebenfalls eine Bahn-Flatrate und gilt auch in vielen Bussen und Bahnen – aber nicht in allen. Lediglich etwas mehr als 100 Städte erlauben die Fahrt mit der Bahncard 100. Zudem kostet die Karte bis Mitte Dezember 4.144 Euro im Jahr – also 345 Euro im Monat. Dafür darfst du aber auch mit dem ICE fahren, soviel du willst.

Brauchst du nur eine Flatrate für den Nahverkehr, gibt es das Quer-durchs-Land-Ticket. Es kostet für eine Person 42 Euro, für zwei Personen 49 und für fünf Personen 70 Euro – also 14 Euro pro Person. Allerdings ist es werktags erst ab 9 Uhr gültig – und auch stets nur einen Tag. Die Nutzung ist auf den Regionalverkehr beschränkt, Busse und U-Bahnen sind nicht freigegeben.

