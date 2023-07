Urlaubsgrüße für WhatsApp: Die besten Urlaubssprüche 2023

Urlaub ist eine feine Sache. Den E-Mail-Postfach schließen, das Diensthandy weglegen oder den Bohrer verstauen – und schon kann man entspannen. Seine Gedanken zur Musik der Wellen am Strand schweifen lassen oder fremde Orte erkunden. Was wir im Urlaub machen, ist uns selbst überlassen. Doch bei einer Sache haben wir praktisch keine Wahl. Und diese ist auch nicht notwendig. Denn es dürfte kaum jemanden geben, der nicht gerne Urlaubsgrüße an Freunde und die Familie verschickt. Konkret versenden laut einer Umfrage von Biktom lediglich 6 Prozent gar keine Urlaubsgrüße.

Früher wurden Urlaubsgrüße noch ausschließlich mittels Postkarten versandt. Das ist auch heute noch möglich; sogar unter Zuhilfenahme sogenannter Postkarten-Apps. Doch Urlaubsgrüße und Urlaubssprüche lassen sich mittlerweile auch deutlich einfacher übermitteln. Beispielsweise per Messenger. So lassen sich Urlaubsgrüße zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem per WhatsApp verschicken. Und diese Möglichkeit nehmen laut den Bitkom-Daten satte 70 Prozent der Befragten wahr. Die Vorteile: Neben deinen Urlaubssprüchen kannst du auch selbst aufgenommene Bilder übermitteln. Und erhältst möglicherweise zeitnah deinerseits Urlaubswünsche zurückgeschickt. Doch dafür dürfen deine WhatsApp-Urlaubssprüche nicht generisch, langweilig und uninspiriert sein. Wir haben die besten Urlaubsgrüße für WhatsApp zusammengetragen, seien es die schönsten Urlaubssprüche vom Meer, die besten Urlaubsgrüße für den WhatsApp-Status oder allgemein die lustigsten Urlaubsgrüße für WhatsApp. Damit du deinem Gegenüber auch aus der Ferne ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst.

Die besten Urlaubsgrüße für WhatsApp

Bin im Urlaub. Komme vielleicht wieder zurück.

Urlaub ist, den ganzen Tag Zeit haben, um nichts zu tun.

Nach 14 Tagen Urlaub weiß man, was wirklich wichtig ist Leben. Urlaub.

Diese Nachricht soll’s dir beweisen: Ich befinde mich auf Reisen.

Urlaub in Deutschland ist toll. Eine Regenjackenfigur bekomme ich hin.

Man reist nicht nur, um anzukommen, sondern vor allem, um unterwegs zu sein.

Die schönsten Urlaubssprüche vom Meer

Wenn du denkst, es geht nicht mehr – pack deine Sachen und fahr‘ ans Meer!

Mein perfekter Tag im Urlaub: Aufwachen mit Meerblick, Cocktail trinken mit Meerblick, Pommes essen mit Meerblick und Einschlafen mit Meerblick.

Das Meer ist nicht die Antwort, aber man vergisst dort jede Frage.

Ich verlange ja nicht viel, aber Meer sollte schon drin sein.

Lustige Urlaubsgrüße für WhatsApp

Urlaub könnte ich echt beruflich machen.

Um Urlaub muss ich mir nie Gedanken machen. Mein Chef sagt wann, meine Frau sagt wo.

Gebräunte Haut muss zwei Kilo mehr wiegen, anders kann ich mir mein Gewicht nach dem Urlaub nicht erklären.

Dieser Urlaub hat mir gezeigt, dass ich eher der Urlaubs- und nicht der Arbeitstyp bin.

Viel Spaß bei deinem wohlverdienten… oder sagen wir einfach, viel Spaß bei deinem Urlaub.

Das Leben ist zu kurz. Nimm dir Zeit für Meer.

Urlaub ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Gehältern.

WhatsApp-Urlaubswünsche als Antwort

Ein erfolgreicher Urlaub endet damit, dass man sich wieder nach der Arbeit sehnt.

Pack uns auf der Rückreise bitte ein bisschen Sonne ein.

Egal wo ihr seid, ich wünsche euch einen schönen Urlaub.

Schönen Urlaub! Ich wünsche dir ganz viel Sonne und Erholung.

Die besten Urlaubssprüche für den WhatsApp-Status

Meer geht immer.

Ocean air. Salty hair.

Wer aus der Tür ist, hat ein gut Teil der Reise getan.

Urlaub geht immer

Wenn du nicht studiert hast, reise.

Life is a beach!

Man sitzt insgesamt zu wenig am Meer