Schluss mit Ruckeln: Für wen sich ein 1.000 Mbit/s Glasfaser-Tarif wirklich lohnt

Ruckelnde Videos, hohe Latenz beim Gaming, abgehackte Videocalls und ewige Uploadzeiten sind mehr als nur nervig – sie kosten neben Nerven nämlich auch Zeit, welche insbesondere im Berufsalltag gerne mal knapp sein kann. Wer genug davon hat, sollte sich Gedanken über einen neuen Internettarif machen. Besonders dann, wenn viele Personen im Haushalt leben oder mehrere Geräte gleichzeitig online sind, kann ein langsamer Anschluss schnell überfordert sein. Eine gute Lösung: ein Glasfasertarif mit bis zu 1.000 Mbit/s im Download. Doch lohnt sich das wirklich? Und für wen ist ein solcher Highspeed-Anschluss sinnvoll?

Vor allem in großen Haushalten lohnenswert: Gigabit-Speed für stabile Verbindungen

Vor allem in größeren WGs oder Familienhaushalten mit mehreren Personen kommt das Internet oft an seine Grenzen. Wenn mehrere Leute gleichzeitig Serien in 4K streamen, Online-Games spielen oder Videokonferenzen abhalten, stößt ein klassischer 100- oder 250-Mbit/s-Tarif schnell an seine Belastungsgrenze. Hier macht sich ein Gigabit-Tarif im Glasfasernetz bezahlt. Anders als bei herkömmlichem DSL wird bei einem FTTH-Glasfaser-Anschluss eine deutlich stabilere und schnellere Verbindung direkt bis ins Haus gelegt – das sorgt für reibungslose Verbindungen, auch wenn mehrere Nutzer gleichzeitig online sind. Genau sowas bietet die Deutsche Glasfaser.

Beim FTTH-Anschluss wird Glasfaser direkt bis in Haus verlegt, ganz ohne Kupferkabel

Nicht nur Menschen, sondern auch Geräte belasten deine Leitung. Smart-TVs, Tablets, Laptops, Smartphones und smarte Geräte wie Sprachassistenten oder vernetzte Beleuchtung sind oft rund um die Uhr mit dem Internet verbunden. Je mehr Geräte du gleichzeitig nutzt, desto eher lohnt sich der Umstieg auf einen 1.000-Mbit/s-Tarif, der all diesen Datenverkehr zuverlässig und schnell verarbeitet.

1.000 Mbit/s: Für Homeoffice und Gaming ein echtes Upgrade

Wer im Homeoffice arbeitet – besonders im Bereich Grafik, Videoproduktion oder 3D-Design – braucht mehr als nur eine stabile Verbindung. Hier zählen hohe Upload-Geschwindigkeiten genauso wie der schnelle Download. Anbieter wie die Deutsche Glasfaser bieten mit ihrem Gigabit-Tarif Uploadraten von bis zu 500 Mbit/s, was dir beim Hochladen großer Datenmengen enorm viel Zeit spart. So wirst du produktiver und arbeitest jederzeit reibungslos – auch bei großen Projekten.

Du streamst regelmäßig auf YouTube oder Twitch oder spielst gerne Online-Games? Dann weißt du, wie entscheidend eine stabile und schnelle Verbindung ist. Beim Livestreaming in hoher Auflösung darf es keine Aussetzer geben, und beim Online-Gaming ist jede Millisekunde entscheidend. Glasfaser punktet hier mehrfach: niedrige Latenzen und störungsfreie Datenübertragung sorgen dafür, dass du immer in Echtzeit unterwegs bist – ohne Frust und Verbindungsabbrüche. Im Vergleich zu DSL über Kupferleitungen ist Glasfaser zuverlässiger und bietet geringere Verzögerungen.

Wenn daheim mehrere Personen online zocken, ist ein schneller Glasfaser-Tarif ein echter Gamechanger!

Für wen reicht ein kleinerer Tarif?

Wichtig ist aber: Nicht jeder braucht gleich einen Gigabit-Anschluss. Lebst du allein oder mit nur einer weiteren Person zusammen und nutzt das Internet hauptsächlich für alltägliche Dinge wie Surfen, Social Media, Streaming in HD und einfache Homeoffice-Anwendungen? Dann reicht in der Regel auch ein kleinerer Tarif mit 100, 300 oder 500 Mbit/s aus.

Mit dem DG giga Tarif bietet Deutsche Glasfaser hingegen einen echten Highspeed-Internettarif über Glasfaser mit bis zu 1.000 Mbit/s im Download und 500 Mbit/s im Upload. Du profitierst dabei nicht nur von der schnellen Verbindung, sondern auch von der modernen FTTH-Technologie (Fiber to the Home). Das bedeutet: Glasfaser wird direkt bis in dein Haus gelegt – ganz ohne störanfällige Kupferleitungen auf den letzten Metern. Dadurch profitierst du von einer deutlich höheren Stabilität und einer verlässlichen Performance.

Der DG giga 1.000 Tarif im Überblick

Ein weiterer Vorteil: Im Tarif sind auch eine Festnetz-Flatrate sowie eine Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze enthalten. Zusätzlich bietet dir die Tarifwechselgarantie die Möglichkeit, innerhalb der ersten 12 Monate kostenlos in einen niedrigeren Tarif zu wechseln – falls du merkst, dass du doch nicht so eine hohe Geschwindigkeit brauchst. Übrigens: Die Deutsche Glasfaser baut ihr Netz auch in ländlicheren Regionen aus. So erhalten auch Haushalte außerhalb von Städten Zugang zu schnellem Internet – ein klarer Vorteil gegenüber vielen anderen Anbietern.

Preis, Bonus & Alternativen: Das musst du wissen

Der DG giga Tarif kostet in den ersten 12 Monaten nur 24,99 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat liegt der Preis bei 89,99 Euro monatlich. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Wenn du dich jetzt entscheidest, kannst du dir außerdem einen Online-Bonus von 60 Euro sichern, der mit deiner monatlichen Rechnung verrechnet wird.

Für viele Menschen sind Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s definitiv sinnvoll – vor allem in großen Haushalten oder für professionelle Anwendungen. Sollte dir der Preis allerdings zu hoch sein und du möchtest dennoch die Vorteile der Glasfaser-Technologie nutzen, findest du auf der Website der Deutschen Glasfaser ebenso alternative Tarife mit 500, 300 oder 100 Mbit/s – ebenfalls allesamt mit FTTH-Technik. Gut zu wissen: Auch hier profitierst du gerade von Online-Boni, die die Kosten noch einmal drücken. Allerdings sind die Rabatte je nach Tarif gestaffelt und entsprechend kleiner als bei der Gigabit-Option. Dafür gibt es in Nachvermarktungsregionen starke Sonderangebote. Ein Blick auf die Seite der Deutschen Glasfaser lohnt sich also in jedem Fall.