Die besten Sonntagsgrüße für WhatsApp: Sonntag-Sprüche 2023

Spätestens seitdem das Internet Einkäufe auch am Sonntag ermöglicht, dürfte der Sonntag in Deutschland zu einem der beliebtesten Tage der Woche geworden sein. Natürlich startet morgen die Arbeitswoche, bis dato sind es allerdings noch einige Stunden – Zeit, die man mit der Familie, mit Freunden oder für sich selbst verbringen kann. Leider ist diese begrenzt, sodass einige der Liebsten zwangsläufig auf der Strecke bleiben. Glücklicherweise kannst du diesen in der digitalen Moderne mit nur wenigen Klicks in WhatsApp und Co. ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Alles, was dafür benötigt wird, ist die Magie der Worte. Wobei wir für dich die passenden Zaubersprüche zusammengesucht haben – die lustigsten und besten WhatsApp-Sonntagssprüche.

Übrigens: Sonntag ist als „Tag der Sonne“ dem Sonnengott geweiht. Nach ISO 8601 gilt er heute als siebenter Tag der Woche, entsprechend der jüdischer Zählung ist oder war es jedoch der erste Tag. In Deutschland gilt an diesem Tag die Sonntagsruhe. Diese entsprang wie so Vieles der Religion, wird mittlerweile jedoch gesetzlich geregelt (§9 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz). Wobei sich unter anderem der Handelsverband Deutschland seit Längerem für die Streichung respektive Änderung dieses Paragrafen einsetzt. Begründet wird dies mit Wettbewerbsnachteilen, da der Onlinehandel die ganze Woche über „geöffnet“ hat. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält jedoch hartnäckig dagegen.

Nach diesem knappen Sonntags-Exkurs geht es nun zu den besten Sonntagsgrüßen für WhatsApp.

Sonntagabend-Grüße für WhatsApp

Kaum freue ich mich auf Freitag, ist schon wieder Sonntagabend.

Das Beste vom Sonntag ist der Samstagabend.

Der Montag hat angerufen! Die Sau kommt schon morgen!

Der Sonntagabend ist eigentlich schon der Montagmorgen. Nur nicht ganz so schlimm.

Ich hasse dieses Sonntagabend-Morgen-ist-Montag-Gefühl.

Es ist Sonntagabend. Wir können langsam anfangen, zu jammern.

Einen schönen Sonntagabend! Mist, ich bin überhaupt noch nicht fertig mit Wochenende!

Lustige Sonntag-Sprüche für WhatsApp

Der Sonntag sollte so heilig sein, dass man drei Tage davor und drei Tage danach nicht arbeiten darf.

Sonntag ist immer dann, wenn du ausschlafen könntest, es aber nicht kannst.

Rückblickend auf das Wochenende habe ich folgendes festgestellt: Was zurzeit echt noch fehlt, ist ein Tag zwischen Samstag und Sonntag.

Frühstück beendet. Zeit für ein Nickerchen. Sonntag eben.

Sonntags bin ich ein Mofa – halb Mensch, halb Sofa.

Sonntag: Erst so lange schlafen, bis man hungrig ist. Und dann so lange essen, bis man wieder müde wird.

Sonntag ist, wenn man friedlich und allein einfach fett, hässlich und launisch sein kann.

Da guckt man nur mal kurz fünf Stunden eine Serie und zack, ist der komplette Sonntag weg.

Es ist zwar noch Sonntag, aber ich fühle mich schon vom Montag belästigt.

Heute mache ich ganz viel Nichts. Ich wünsche dir einen chilligen Sonntag und einen angenehmen Sonntagabend!

Verdammt, Sonntag! Sehe ich etwa so aus, als wenn ich bereit für Montag wäre?

Das schönste Märchen beginnt nicht mit „Es war einmal…”, sondern mit „Trifft ein Sonntag eine Jogginghose…”.

Sonntag. Der Tag, an dem die Zeit schneller rennt, als Forrest Gump.

„Was gefällt dir am besten am Sonntag?“ „Das Sofa!“

Ich bin nicht faul. Ich bin nur hochmotiviert, nichts zu tun. Einen schönen Sonntag!

Schon Sonntag? Ich vermisse Freitag jetzt schon.

Sonntagsregel: wenn du es von der Couch aus nicht erreichen kannst, brauchst du es nicht.

Sich reimende Sonntagsgrüße für WhatsApp

Schönen Sonntag, mein lieber Schatz, in meinem Herzen hast du einen festen Platz. Ich wünsche dir einen schönen Tag, und vergiss nie, wie sehr ich dich mag.

Am Sonntag sende ich dir liebe Grüße und hoffe, dass ich dir den Tag versüße.

Wer sonntags nur an Montag denkt, hat einen freien Tag verschenkt.

Sonntagsbraten gibt es heute, einen Grund zu feiern, liebe Leute. Ruhe und Besinnlichkeit, stehen sonntags stets bereit. Genießen wir die schönen Stunden, sie sind nur allzu schnell verschwunden.

Wie der Freitag sich neigt, so der Sonntag sich zeigt.

Morgens mit dir aufzuwachen, das nur bringt mein Herz zum Lachen. Am Sonntag bis mittags mit dir im Bett, dann ist mein Traum auch schon komplett.

In der Sonne mit dir liegen und zum siebten Himmel fliegen. An diesem schönen Sonntag will ich dir zeigen, wie sehr ich dich mag.

Sag mir die magischen drei Worte: „Heute ist Sonntag.“

Ich schiebe für dich die Wolken beiseite für einen Tag voller Sonnenschein! Hab einen schönen Sonntag!

Der perfekte Sonntag startet mit dir, mein Schatz!

Sonstige WhatsApp-Sprüche am Sonntag

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Lass einfach mal die Seele baumeln.

Sonntag, ein Tag ohne Wecker. Keine Termine und kein Hetzen – nur den ganzen Tag relaxen.

Sonntag, kein Tag wie jeder andere! Heute wird sich ausgeruht! Liebe Sonntagsgrüße von mir zu dir.

Zutaten für einen perfekten Sonntag: Sonne, gute Laune und ganz viel Zeit zum Relaxen.

Sonntag: Der perfekte Tag, um das zu tun, was uns gefällt! Und um in aller Ruhe zu faulenzen. Habt einen schönen und gemütlichen Tag!

Manchmal ist das Glück nur ein Lächeln entfernt. In diesem Sinne einen schönen Sonntag.

Man sollte auch an Wochentagen ein paar Augenblicke Sonntag sein lassen.