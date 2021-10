Lustige WhatsApp-Sprüche 2021 - auch für deinen Status

„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“ Wenn du in diesem Punkt mit Charlie Chaplin übereinstimmst, gibt es in der digitalen Welt des 21. Jahrhunderts zahlreiche Möglichkeiten, deine Liebsten zum Lachen zu bringen. Die einfachste Möglichkeit stellen dabei Soziale Netzwerke beziehungsweise Instant-Messaging-Dienste dar. Allen voran: WhatsApp. Mithilfe des Facebook-Tochterunternehmens können lustige Sprüche in einem einfachen Chat, im Gruppenchat, im Info-Status und über den WhatsApp-Status geteilt werden. Wie das am besten geht, zeigt wir dir in diesem Artikel.

Lustige WhatsApp-Sprüche: (Gruppen-)Chats

Zunächst das Einfachste: Wenn du lustige (Status-) Sprüche per WhatsApp-Chat teilen möchtest, solltest du den Spruch erstmal kopieren. Dafür musst du ihn auf deinem Smartphone einige Sekunden lang anklicken. Das Wort, das angeklickt wurde, wird markiert. Nun kannst du die beiden erschienenen Schieber so platzieren, dass der ganze Spruch ausgewählt wird. Mit einem Klick auf „Kopieren“ landet der Text dann in der Zwischenablage. Im WhatsApp-Chat musst du den langen Klick nun im Nachrichtenfenster wiederholen und anschließend auf „Einfügen“ sowie senden klicken. Schon ist ein Lächeln in Textform zum Empfänger unterwegs. Alternativ kannst du den Spruch natürlich auch selbst niedertippen. Das dauert im Regelfall allerdings länger.

Humorvolle WhatsApp-Info-Sprüche

Die zweite Möglichkeit deinen lustigen Spruch bei WhatsApp zu platzieren, ist das Info-Fenster. Dieses ist eigentlich dazu da, etwas über sich selbst zu schreiben, wird jedoch oftmals zweckentfremdet. Und der beste Weg das zu tun, ist (Trommelwirbel): ein witziger Spruch. Wenn du deine WhatsApp-Kontakte zum Schmunzeln bringen willst, musst du in WhatsApp zunächst die Einstellungen öffnen (in den drei Punkten am oberen, rechten Bildschirmende) und anschließend auf dein Bild beziehungsweise deinen Namen klicken. Hier kann der Info-Text ausgewählt und angepasst werden – und das sollte er auch unbedingt! Standardmäßig steht da nämlich die Phrase „Hey there! I am using WhatsApp!“. Damit wirst du sicherlich weder als kreativer noch humorvoller Mensch wahrgenommen. Und außerdem: das Leben ist schon ernst genug, da können gerade ein paar coole und lustige Sprüche sicherlich nicht schaden.

Witzige WhatsApp-Status-Sprüche

Die letzte Methode deine Mitmenschen mit einem passenden Spruch zu unterhalten, sind WhatsApp-Status-Sprüche. Die Phrasen, die wir zusammengesucht haben, eignen sich nämlich größtenteils ebenfalls als Status-Sprüche. Diese Variante ist besonders interessant, da der WhatsApp-Status nach 24 Stunden automatisch wieder verschwindet. So kannst du immer wieder einen anderen lustigen Status-Spruch in der App teilen, ohne zu spammen. Die Vorgehensweise ist dabei, wie schon zuvor auch, ausgesprochen einfach: Du musst im WhatsApp-Startmenü lediglich oben den Reiter „Status“ ansteuern und daraufhin unten auf das Stift-Symbol klicken. Schon kannst du deine WhatsApp-Status-Sprüche mit der Welt teilen. Neben Status-Sprüchen kannst du hier zudem auch Fotos, Videos und GIFs aus deinem Leben veröffentlichen.

Lustige Sprüche für WhatsApp

Jetzt wird’s ernst. Hier ist eine Liste mit Ideen zu den witzigsten und somit schönsten WhatsApp-Sprüchen:

Sollte dich jemand alt nennen, dann schlag ihn mit deinem Stock und wirf ihm dein Gebiss hinterher! Immer diese neidischen Blicke im Fitnessstudio. Sollen die sich eben ihre eigene Pizza mitbringen! Jeder sollte jemanden haben, der im entscheidenden Moment nachschenkt. Zu Hause ist da, wo sich dein Smartphone automatisch mit dem WLAN verbindet. Lieber 2 Promille, als gar keine inneren Werte. Egal was Psychiater sagen, Chemiker wissen, dass Alkohol immer eine Lösung ist. Der frühe Vogel stirbt, wenn er vor meinem Fenster herumzwitschert. Ich weiß, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen! √-1 2³ ∑ π and it was delicious! Um ewig jung zu sein, musst du lediglich: langsam essen, viel spazieren und über dein wahres Alter lügen. Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli. Ein Freund ist ein Mensch, der dich mag, obwohl er dich kennt. „Zuallererst möchte ich dem Boden danken, ohne den ich hier gar nicht stehen würde.“ – Ich, am Anfang einer Präsentation. Ich weiß gar nicht, warum alle Menschen immer auf die Regierung schimpfen – die tut doch gar nichts! Mögen alle deine Wünsche wahr werden, ohne dass deine Frau davon erfährt! Nieder mit der Schwerkraft. Es lebe der Leichtsinn. Same old shit but a different day. Bin im Wald, giftige Pilze suchen. Wenn ich mal allein sein will, stelle ich mich im Baumarkt an den Infostand. Dein Gesicht ist wie ein Lexikon. Man möchte einfach immer wieder nachschlagen. Ich habe schon genug Stress mit meinen Haaren. Hier rubbeln ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ um meinen Status zu sehen. Als Gott Menschen den Orientierungssinn vergab, hatte ich mich verlaufen! Ich bin nicht dick, mein Bauch ist nur 3D. Wer für alles offen ist, kann irgendwo nicht ganz dicht sein. Lasst mich in Ruhe. Ich halte Winterschlaf! Dieser Kontakt hat Sie blockiert. Wenn Faulheit eine olympische Disziplin wäre, wäre ich Vierter, damit ich nicht aufs Podest steigen muss. Meine Meinung steht fest! Bitte verwirr mich jetzt nicht mit Fakten! Mir ist heute fad, man bringe mir jetzt den Hofnarren! Sei lieber zu alt für den Scheiß als zu scheiße für dein Alter. Sollte mich jemand suchen: Ich bin mein Grab schaufeln… Ich war schon im Kindergarten eine Legende. Manchmal frag ich mich, ob sich Chinesen auch deutsche Wörter in den Nacken tätowieren lassen. Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Ich brauch keinen Mittelfinger, ich kann das mit den Augen! Das trifft mich jetzt ungefähr so hart wie Wackelpudding. Liebe Mädchen posten alles auf Facebook; böse Mädchen vermeiden es, Beweise zu hinterlassen. Per SMS Schluss zu machen ist billig, per WhatsApp kostenlos! Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert: Mach das nie, nie wieder. In meinem Kopf hat es gerade noch Sinn ergeben! Gestern stand ich noch am Rande des Abgrunds, heute bin ich schon einen Schritt weiter! Zum Schweigen fehlen mir die passenden Worte! Es gibt zwei Wege im Leben, die dir viele Türen öffnen werden: ziehen und drücken. Immer wenn du traurig bist, dann stell dir vor, du sitzt in einem Bonbonglas und ein Gummibär hält deine Hand… Ich bin froh, dass ich mein Essen nicht selbst jagen muss. Ich wüsste gar nicht, wo Pizzen leben. Beschäftigt im Sinne der Anklage. Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Lass uns „Halt die Klappe“ spielen, du fängst an! Wenn man nachts nichts essen soll, warum gibt es dann Licht im Kühlschrank? Guten Freunden gibt man kein Küsschen, sondern das WLAN-Passwort. Die Party ist total langweilig! Wenn ich meine Hose finde, bin ich hier weg! Ich schreibe nicht ab, das ist Teamwork! Mein Schienbein hilft mir, im Dunkeln die Möbel zu finden. „Sie hören von meinem Anwalt!“, ist die Erwachsenen Version von „Das sag ich meiner Mama!“ Ich sage, was ich denke, damit ich höre, was ich weiß. Was passiert, wenn ich da drauf… Ups! Ich kann Langeweile und Hunger ganz schlecht auseinanderhalten. Ich kann jetzt auch nur vermuten, was ich damit meine. Schlafe heute bei offenem Fenster. 333 Mücken gefällt das. Laut Miracoli bin ich vier Personen. Heiligenschein? Hatte ich schon. Steht mir nicht. Arbeit ist nichts für mich, ich bin eher der Freizeittyp. Achtung, Achtung! Hier spricht Kapitän Niveau – wir sinken! Ich weiß, ich bin faul – aber ich liege dazu! Wie kann Spongebob unter Wasser Feuer machen?! Das sind die Fragen, die mich nachts nicht schlafen lassen. Tschüss Niveau und Anstand – Bis Montag! Wir haben den Kontakt zur Realität verloren! Locker bleiben, die findet uns schon wieder! Ich habe einen Bären getötet, einen Schlumpf gefressen und eine Colaflasche zerrissen. Danke Haribo! Ich wurde heute über WhatsApp als faul bezeichnet. Ich hätte fast geantwortet! Mein Vater hat begonnen eine WhatsApp-Nachricht zu tippen. Ich erwäge, aus Gründen der Zeitersparnis, schnell die 60 km zu ihm zu fahren Ich bin nicht schüchtern, ich habe wirklich keine Lust mit dir zu reden. Tut mir leid, ich habe weder die Geduld noch die Buntstifte es dir zu erklären. Keine Ahnung, was los ist! Ich bin normal, aber die anderen sind komisch. Rettet die Erde! Sie ist der einzige Planet mit Schokolade! Ich kam, sah und vergaß, was ich vorhatte. Bin sanft wie ein Engel, doch vom Teufel besessen! Guten Freunden gibt man… Guten Freunden gibt man gar nichts. Die wissen, wo der Kühlschrank ist und nehmen es sich selbst. Wieso zu Fuß gehen? Ich habe doch vier gesunde Reifen! Wenn als Antwort bei WhatsApp nur noch ein Emoji kommt, gilt das Gespräch als beendet.

Status-Sprüche als Bilder

Im WhatsApp-Status kann man neben Text auch Bilder posten. Damit es nicht zu eintönig wird, haben wir fünf Bilder zu einigen der besten WhatsApp-Status-Sprüche erstellt. Diese kannst du auf dein Smartphone herunterladen und mit deinen Kontakten teilen. So hast du den richtigen Spruch stets griffbereit.

Lustige Status-Sprüche Quelle: inside digital / geralt (Pixabay) Lustige Status-Sprüche Quelle: inside digital / geralt (Pixabay) Lustige Status-Sprüche Quelle: inside digital / geralt (Pixabay) Lustige Status-Sprüche Quelle: inside digital / geralt (Pixabay) Lustige Status-Sprüche Quelle: inside digital / geralt (Pixabay)