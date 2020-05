In jungen Jahren ist der Geburtstag für viele einer der schönsten Tage im Jahr. Geburtstagswünsche und vor allen Dingen Geschenke runden diesen Ehrentag ab. Zwar ändert sich dieser Umstand mit der Zeit, denn mit jedem neuen Wiegenfest gewinnt das eigene Alter zunehmend an Bedeutung. Doch so sehr man sich auch dagegen sträubt, im Endeffekt ist und bleibt die Geburtstagsfeier für die meisten Menschen eine schöne Sache.

Schließlich trifft man – möglicherweise seit längerer Zeit – Familie und Freunde wieder. Sobald dann auch die peinlichen Geburtstagsständchen und Geburtstagsgrüße überstanden sind, kann die Party losgehen. Doch wieso feiern wir eigentlich Geburtstage und verschicken Geburtstagsgrüße?

Aus der Ferne Gratulieren – so geht’s

Der schnellste und einfachste Weg ist natürlich der, sein Smartphone zu zücken und Geburtstagswünsche per WhatsApp, Facebook und Co. zu verschicken. Mit dem richtigen Spruch sollte dies im Regelfall vollkommen ausreichen – doch wie sieht es mit besonderen Situationen wie einem Jubiläum aus? Auch für solche, besonderen Tage existieren einige Lösungen – allen voran eine Postkarte; umfunktioniert zu einer Geburtstagskarte. Diese lassen sich online leicht und schnell gestalten und können mitsamt selbst ausgewählter Glückwünsche direkt an den Empfänger verschickt werden. Wie das genau geht, haben wir bereits in unserem Urlaubsgrüße-Artikel thematisiert:

Jetzt weiterlesen Urlaubsgrüße per Post: Mit diesen Apps wird's persönlich

Ein weiterer Geheimtipp sind Blumensträuße. Diese lassen sich im digitalen Zeitalter auch online bestellen und zu jeder beliebigen Adresse liefern. Dazu gibt es meistens eine Karte, mit deinen Glückwünschen, lustigen Geburtstagssprüchen und allem, was dir sonst noch einfällt. Zum Thema Blumen verschicken haben wir ebenfalls einen separaten Artikel erstellt:

Jetzt weiterlesen Zum Muttertag: Blumen verschicken leicht gemacht

Viele Menschen wollen ihren Liebsten nicht mit ausgefallenen Sprüchen zum Geburtstag gratulieren. Diese Wahl muss keineswegs schnöde und einfältig, sondern kann auch kreativ und besonders sein. Ein paar Ideen gibt es in der folgenden Auswahl:

Heute bin ich aufgewacht, habe an dich gedacht und da fiel mir ein, heute muss dein Geburtstag sein!🧁 Happy Birthday!😊

Heute will ich mit Handygrüßen deinen Jubeltag versüßen.🍻 Feier lustig und mit Freude noch im Kreise lieber Leute! Herzlichen Glückwunsch!😊

Beinahe hätte ich’s verpasst, dass du heut‘ Geburtstag hast. Zum Glück🐷 ist’s mir noch eingefallen, drum alles Gute von uns allen. Happy Birthday!🎉

Zum Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste, Gesundheit vorne an!🤞 Doch schenke ich dir das Allerbeste, meine Wenigkeit voran!😊

Ja, auf das Geburtstagskind trink ich einen kräftigen Schluck🍻, und darin enthalten sind: Glückwunsch🎉, Gruß und Händedruck!🤝

Ich wünsche dir zum Wiegenfeste von ganzem Herzen💕 alles Beste und außerdem – das ist ganz klar: Ein schönes neues Lebensjahr!🎉

Ich wünsche dir zu deinem Wiegenfeste👑, vom Tollen das Tollste und vom Guten das Beste!🍀

Ein Jahr älter – nimm es nicht so schwer und erhalte dir die Faxen, denn sonst bist du erwachsen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!💖

Zum Geburtstag wünsche ich dir, dass du dieses neue Jahr ab sofort zu deinem schönsten Jahr machst.🌞 Happy Birthday!🎉

Auch dieser Geburtstag🎁 ist der Start in eine 365 Tage dauernde Reise der Erde🌍 um die Sonne. Genieße die nächste Runde!🍻

Ich gratuliere dir von Herzen💖, denn du bist einfach wunderbar! Meine Gedanken sind bei dir, ich halte dich ganz fest🤗 und freue mich für dein neues Lebensjahr!😊

Jeden Tag soll man genießen, froh und lustig😄 soll man sein. So wünsch‘ ich für alle Stunden Freude, Glück🍀 und Sonnenschein!🌞 Herzliche Grüße zum Geburtstag!💌

Ein Jährchen älter, sei nicht sauer.🤗 du wirst nur reifer, interessanter und immer schlauer.🤓

Wer dem glücklichen Geburtstagskind ein Lachen oder zumindest ein Lächeln abringen möchte, kann es über den humorvollen Weg versuchen. Klassische Geburtstagsgrüße in einem witzigen Format zeigen sicherlich Wirkung:

Alles Liebe zum Geburtstag.🧁 Die Statistik zeigt, dass zu viele Geburtstage tödlich☠️ sein können. Feier schön und lass es richtig krachen.🍾

Und wieder ein Jahr näher an der Rente!👴 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!🎈

Ich habe gehört, dass du heute Geburtstag🎁 hast. Als guter Freund habe ich natürlich dein Alter vergessen, wünsche dir aber dennoch alles Gute und viel Gesundheit.🎁

Statistiken besagen, dass Menschen die viele Geburtstage haben länger leben!🤞🏻😉

Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen! Prost!🥂

Du erkennst, dass du älter wirst, wenn die Geburtstagskerzen🕯️ mehr kosten als die Torte!🎂

Wenn jemand auf die Idee kommt, dich alt zu nennen: Schlag ihn mit deinem Stock und wirf ihm dein Gebiss hinterher!👴 Happy Birthday!🎈

In der Küche?🍳 Im Bad?🛀 Auf dem Schreibtisch?💻 Beim Kamin? Mit „40“ ist es schon eine tolle Leistung, sich daran zu erinnern, wo der Autoschlüssel zuletzt war!🗝️ Alles Gute!😁

An deinem Geburtstag einige Worte der Weisheit: Lächle so lange du noch Zähne hast!🤪 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!💐

Das verkaterte Gesicht mit 20. Jahren hat man mit 50 Jahren den ganzen Tag.😎 Viel Glück🍀 und alles Gute zum 50. Geburtstag.🎂

Der Lack ist zwar ab, aber die Grundierung ist immer noch erste Sahne!😎

Die ersten 40 Jahre der Kindheit sind immer die härtesten…👶😉

Liebevolle WhatsApp-Sprüche zum Ehrentag

Manchmal kann man die betreffenden Geburtstagskinder nicht persönlich sehen und in den Arm nehmen. Eine virtuelle Umarmung oder einen Kuss auf die Wange kann man aber auch durch liebe Nachrichten erzeugen:

Weil heute dein Geburtstag ist, da schenke ich was Feines. Ein Küsschen😘 auf die Nasenspitz und noch viel Freude🍀, Kleines!💏

Der Wind bringt dem Geburtstagskind eine Rose!🌹 Er bringt sie vorsichtig zu dir. Weißt du was? Sie ist von mir. Alles Gute, wünsch‘ ich dir!🎂

Mag nur kurz vorbeiläuten und dir alles Gute zum Geburtstag👑 wünschen, dich fest umarmen und ganz dolle knutschen!🤗💋

Heute ist dein Geburtstag und du bist noch genauso schön, zauberhaft🧚 und liebenswert🥰 wie damals, als ich dich kennengelernt habe. Ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag.🍰

Anstatt nur einen Spruch als Textnachricht zu verschicken, kannst du auch schöne Bilder an deine Liebsten versenden. Den ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte – und noch mehr, wenn auf dem Bild selbst noch ein kleiner Geburtstagstext abgebildet ist Such dir einfach ein Bild aus der Galerie aus und

halte das Bild ein paar Sekunden mit deinem Finger gedrückt, speichere das Bild auf deinem Smartphone und versende das Bild danach über WhatsApp an deinen Kontakt.

Eine Geburtstagstorte in Rosa auf einer Etagere mit dem Spruch in schwarzer Schrift: "Kaum in Torte zu fassen, wie toll du bist! Alles Liebe zum Geburtstag!" Quelle: Pixabay/inside digital Gebundenes Blumenherz mit rosa Schleife auf grauem Grund mit Spruch: "Für dein neues Lebensjahr wünsche ich dir 365 wunderbare Tage voller Glück, Liebe und Gesundheit. Genieße jede Sekunde und beginne jeden Tag mit einem Lächeln." Quelle: Pixabay/inside digital Ein kleiner Blumenstrauß zwischen Zaunlatten herausgestreckt mit dem Spruch: " Zum Geburtstag: Eine kleine Blume schicke ich Dir. Sie strahlt Dich an und sagt zu Dir: 'Zu Deinem Geburtstag freu ich mich - ich drück und küss und knuddel dich!" Quelle: Pixabay/inside digital Ein Meerschweinchen mit Partyhut, Kuchen und Geschenk auf Konfetti. Mit dem Spruch: "Weißt du was? Ich wünsch dir Glück! Schau immer nach vorne und nie zurück! Genieße das Leben wie es ist und vergiss niemals, dass du etwas Besonderes bist!" Quelle: Pixabay/inside digital Ein Blatt Papier auf einem Holztisch mit Geschenk, Blume und folgendem Spruch: "Liebes Geburtstagskind, ich wünsche herzlich alles Gute: Gesundheit, Glück und Sonnenschein. Und nun mit frischem frohen Mute ins neue Lebensjahr - hinein! Alles Liebe!" Quelle: Pixabay/inside digital Bunte Luftschlangen im Hintergrund mit dem Spruch in weißer Schrift: "Ich gratuliere! Und ich freu mich sehr, denn dieser Glückwunsch fällt mir gar nicht schwer: Erhalten bleibe stets der alte Schwung! Dann macht das Leben Spaß, dann bleibt man jung!" Quelle: Pixabay/inside digital Ein Kuchen mit Happy-Birthday-Kerzen darauf. Quelle: Pixabay

Egal ob man sich alle Geburtstage in den Kalender einträgt, sich Geburtstage gut merken kann oder sich Erinnerungen für die Ehrentage seiner Freunde macht – jeder kann den wichtigen Tag mal vergessen. Doch kein Grund zur Panik – nachträgliche Grüße zum Geburtstag lassen den Patzer schnell vergessen.

Mein Hund🐶 hat deine Geburtstagskarte gefressen, deshalb gibt’s meine Geburtstagswünsche💌 ein bisschen später.⌚

Ich hätte dir so gerne rechtzeitig⌚ gratuliert. Aber dann ging es auf einmal drunter und drüber.💥 Dafür wünsche ich dir heute alles nur erdenklich Gute!🍀

Auch wenn diese Geburtstagswünsche etwas spät kommen🙈, so sind die herzlichen Wünsche doch an jedem Tag gut.🤗

Ich bin mit meinen Geburtstagswünschen offenbar zu früh🤔 – für deinen nächsten Geburtstag.🎂 Tut mir leid, dass ich es dieses Jahr verpasst habe! Alles Gute rückwirkend!🤗

Ich bin mir sicher, dass du keine pünktlichen Geburtstagsgrüße🎉 von mir erwartet hast und du weißt ja, wie ich es hasse, dich zu enttäuschen.😉

Hi, ich wurde von Aliens👽👾 entführt und bin gerade erst zurückgekommen.🏡 Tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag verpasst hab, aber alles Gute nachträglich!💕

Weil es das Leben gut mit dir meint, erhältst du nicht nur zu deinem Geburtstag👑 Nachrichten, sondern auch noch danach.🎉

Doppelte Küsschen😘 und dreifache Umarmungen🤗 gibt’s heute noch dazu, um wieder gutzumachen, dass ich dir zu spät zum Geburtstag gratuliere!🤗

Geburtstagsfeiern gab es schon in der Antike. Damals wurden solche Feiern abgehalten, um Schutzgeister zu mobilisieren und das Geburtstagskind vor Schlechtem zu bewahren. Geschenke waren damals nicht für die gefeierte Person gedacht, sondern als Opfer für Schutzgeister. Spätestens seit dem Geburtstag Christi (Weihnachten) stellten nicht mehr die Geister den Mittelpunkt einer Weihnachtsfeier dar, sondern das Geburtstagskind. Doch Geburtstagsfeiern, wie wir sie heute kennen, waren selbst bis ins 19. Jahrhundert eher selten. Ein Grund mehr die Korken knallen zu lassen und den Verursacher der Feier mit lustigen und ja, auch ein wenig kitschigen Geburtstagssprüchen zu überhäufen.