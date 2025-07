Testsieger: Das ist das beste Smart Lock in 2025

Welche Smart Lock ist das beste? Nuki galt lange Zeit als uneinholbar. Inzwischen konnten einige Hersteller an den österreichischen Riesen heranrücken. Marken wie SwitchBot und Aqara sind ihnen dicht auf den Fersen. In dieser Liste zeigen wir die drei besten Smart Locks in 2025.

Die besten Smart Locks 2025 im Test

Testsieger: Nuki Smart Lock Pro (5. Gen)

Das Nuki Smart Lock Pro ist das beste Smart Lock in 2025. Ein Zylindertausch ist bei diesem Modell nicht notwendig. Kein anderes Türschloss kommt an das Tempo des Nuki-Modells heran. Außerdem ist es mit bestehendem Nuki-Zubehör kompatibel. Um das Gerät ins Smart-Home-System einzubinden, ist kein Hub oder Ähnliches notwendig. Das Nuki Smart Lock Pro ist bei Amazon für einen Preis von 269 Euro erhältlich.

2. Platz: SwitchBot Smart Lock Ultra

Öffne die Tür mit deinem Gesicht

Das Smart Lock Ultra von SwitchBot ist die beste Alternative zum Nuki Smart Lock Pro (5. Gen). Es öffnet die Tür nicht so schnell wie das Nuki-Schloss. Dafür punktet es mit vielen Entsperrmöglichkeiten, wie einem Keypad inklusive Fingerabdruckerkennung. Einzigartig ist die Option, die Tür per Gesichtserkennung zu öffnen. Das „Keypad Vision“ kostet weitere 149,99 Euro. Das SwitchBot Smart Lock Ultra kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 249,99 Euro.

3. Platz: Aqara U200 Lite

Aqara U200 Lite ist ein Preis-Leistungs-Kracher

Wer ein funktionsreiches Smart Lock für wenig Geld möchte, ist mit dem Aqara U200 Lite gut aufgehoben. Die Montage klappt ohne Bohren oder Zylindertausch. Es öffnet die Tür genauso schnell wie das SwitchBot Smart Lock Ultra. Darüber hinaus ist eine Smart-Home-Anbindung möglich. Für den Fernzugriff ist jedoch ein Aqara-Hub notwendig. Das Aqara U200 Lite ist für einen Preis von 127,99 Euro bei Amazon erhältlich.

Das musst du vor dem Kauf eines Smart Locks wissen

Montage und Installation

Alle Türschlösser, die wir dir hier beschrieben haben, werden ohne zu bohren installiert. Außerdem ist bei keinem Modell ein Zylindertausch notwendig. Die Hersteller verpacken im Lieferumfang in der Regel zwei Fixierplatten. Du kannst also entscheiden, ob du das Smart Lock klebend anbringen oder mit Schrauben befestigen möchtest.

Kompatibilität

Vorab solltest du dir Gedanken machen, ob du das Türschloss mit weiteren smarten Geräten in der Wohnung koppeln möchtest. Hast du Saugroboter (Bestenliste), die immer saugen sollen, wenn du das Haus verlässt oder sollen Lampen von Philips Hue automatisch angehen, sobald die Haustür geöffnet wird? Viele Modelle sind Matter-kompatibel. Das bedeutet, du benötigst kein zusätzliches Zubehör, um das Schloss in ein Smart Home deiner Wahl hinzuzufügen.

Das beste Zubehör für Smart Locks

Du kannst das Smart Lock per App öffnen oder zusätzliches Zubehör nutzen. Das beliebteste Zubehör sind Keypads in Verbindung mit Fingerabdruckscannern. Einige Hersteller bieten diesen Zusatz im Lieferumfang des Türschlosses an. Eine neue Alternative ist das Öffnen der Tür per Gesichtserkennung. Das einzige Smart Lock, das diese Option bietet, ist das SwitchBot Smart Lock Ultra.