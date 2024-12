Smarte Lichterketten für Weihnachten: Diese Modelle sorgen für strahlende Momente

Die alte Lichterkette mit den langweiligen gelben LEDs, die du schon seit Jahren auf deine Weihnachtsbäume schmeißt, hat langsam ausgedient. In diesem Jahr wird die Beleuchtung rund ums Fest smart! So kannst du nicht nur für besinnliche, sondern auch für Partystimmung an den Feiertagen sorgen. Smarte Lichter lassen sich ganz auf deine Bedürfnisse einstellen. Dabei stehen dir unzählige Farben und verschiedene Lichtmodi zur Auswahl. Welche Lichterketten sich besonders eignen, erfährst du hier.

Der Klassiker: Philips Hue Festavia

Philips zählt wohl zu den bekanntesten Marken, wenn es um (smarte) Lichter geht. Neben Glühbirnen und LED-Streifen hat der Hersteller mit der Festavia Lichterkette auch etwas für die Weihnachtstage im petto. Die Lichterkette ist insgesamt 20 Meter lang und kommt mit einem 4,4-Meter-Kabel für den Netzstecker. Hier sind 250 kleine Lampen angebracht, die im Zusammenspiel für ein einzigartiges Erlebnis sorgen sollen. Die Gradientfunktion ermöglicht dir, mehrere Farben gleichzeitig einzustellen und verschiedene Effekte lassen die Kette funkeln und im Takt deiner Lieblingssongs mittanzen. Außerdem kannst du die Lichter glitzern, dimmen oder wie Kerzen leuchten lassen. Du kannst die Kette nicht nur innen, sondern auch draußen im Garten oder auf dem Balkon anbringen.

Die Lichterkette von Philips Hue kann auch in mehreren Farben gleichzeitig leuchten

Wie gewohnt bei Philips Hue kannst du diese Lichterkette entweder per Sprachbefehl oder App steuern. Diese Technik lässt sich der Hersteller einiges kosten und so schlägt die Lichterkette normalerweise mit 219,99 Euro bei Saturn zu Buche. Aktuell bekommst du sie aber mit 18 Prozent Rabatt, sodass du nur noch 179,99 Euro zahlst. Da es sich hier jedoch um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, kann es natürlich sein, dass die Lichterkette mittlerweile schon wieder teurer geworden ist.

Festliche Stimmung mit der Lichterkette von Nanoleaf

Etwas günstiger und im mittleren Preissegment bewegen wir uns mit dieser Lichterkette von Nanoleaf. Im Black-Friday-Sale bei Amazon kostet sie dich aktuell 70,29 Euro anstatt 86,97 Euro. Sollte sie bei Amazon wieder teurer sein, kannst du auch auf das Angebot von MediaMarkt zurückgreifen. Abgesehen vom Preis unterscheidet sich diese Lichterkette nur geringfügig von dem Modell von Philips.

Die Variante von Nanoleaf verfügt über insgesamt 300 LEDs verteilt auf 24 Meter. Jedes der Lämpchen kannst du einzeln einstellen, wodurch du die maximale Gestaltungsfreiheit bei deiner Beleuchtung hast. Über die Nanoleaf App kannst du die Lichterkette mit deiner Musik synchronisieren und im Takt leuchten lassen. Auch dieses Modell lässt sich easy über Amazon Alexa oder Google Home steuern. Du kannst so auch einen Timer für die automatische Ein- und Ausschaltung einstellen.

Nicht nur um den Weihnachtsbaum ein Hingucker

Smart muss nicht teuer sein: Govee Lichterkette

Die Lichterkette von Govee besteht nicht, wie die anderen Modelle, aus einzelnen Lämpchen, die an einem Kabel befestigt sind. Vielmehr liegen hier verteilt auf 10 Metern 100 einzelne Lichtperlen innerhalb der Kette. Jede von diesen kannst du unabhängig voneinander programmieren. Dabei stehen dir 16 Millionen verschiedene Farben zur Auswahl. Einfache Farben sind dir nicht genug? Govee ermöglicht dir auch noch über 99 verschiedene dynamische Szenenmodi. Auch hier kannst du deine Musik synchronisieren. Wie alle anderen Modelle lässt sich diese Lichterkette ebenfalls per Sprachbefehl steuern.

Steuerbar per App: Die Lichterkette von Govee

Du kannst dich zwischen einem Modell mit 10 oder 20 Metern Länge entscheiden. Amazon schreibt der Govee-Lichterkette eine Schutzklasse von IP65 zu, wodurch du sie auch im Außenbereich anbringen kannst. Für die Variante mit 10 Metern Länge musst du aktuell nur 47,99 Euro zahlen. Allerdings handelt es sich hierbei ebenfalls um ein Black-Friday-Angebot von Amazon. Wenn die Aktion vorbei ist, zahlst du wieder mehr. Ähnlich verhält es sich bei der Lichterkette mit 20 Metern.

Die smarten Lichterketten bieten dir eine prima Möglichkeit, um dem diesjährigen Weihnachtsfest eine Prise Individualität zu verleihen. Egal für welches Modell du dich entscheidest, die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten sorgt garantiert für strahlende Momente. Aber auch nach den Feiertagen machen sich die Lichterketten gut als stimmungsvolle Dekoration auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.