Die Auswahl an Adventskalender ist auch in diesem Jahr wieder riesig und reicht von kreativen DIY-Kalendern über luxuriöse Beauty-Überraschungen bis hin zu interaktiven Spielen, die uns den Countdown bis Weihnachten versüßen. Egal, ob als Paar, ob du Kinder mit großen Augen erfreuen willst oder du ein Feinschmecker auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen bist. Hier findest du für jeden das perfekte Türchen, welche das Warten auf Weihnachten zum Erlebnis macht!

1. Für Paare: Mitmach Adventskalender mit 24 Love Challenges

Was gibt es Schöneres, als die Vorweihnachtszeit gemeinsam zu verbringen? Der Mitmach Adventskalender für Paare bietet genau das: 24 romantische Herausforderungen und Aktivitäten, die das Miteinander stärken und für unvergessliche Momente sorgen. Jeden Tag wartet eine neue Aufgabe, die Paare aus ihrem Alltagstrott holt und ihnen zeigt, wie wichtig es ist, sich Zeit füreinander zu nehmen. Ob es ein kleines Abenteuer ist oder eine liebevolle Geste – dieser Kalender bringt Romantik und Spaß in die Beziehung.

Warum du ihn lieben wirst:

Fördert gemeinsame Erlebnisse und Nähe

Spannende Aufgaben, die den Alltag durchbrechen

Ideal für frisch Verliebte und langjährige Paare

→ Für 13,95 Euro bei Amazon kaufen

2. Für Rätsel-Fans: EXIT – Das Spiel Adventskalender

24 spannende Rätsel und Herausforderungen, die den Countdown bis Weihnachten aufregend machen.

Für diejenigen, die knifflige Herausforderungen lieben, ist der EXIT – Das Spiel Adventskalender genau das Richtige. Dieses interaktive Erlebnis bietet jeden Tag ein neues Rätsel, welches es zu lösen gilt – und das alles in Form eines spannenden Escape-Room-Spiels. Die Türchen sind nicht nur hübsch gestaltet, sondern fordern auch das Köpfchen. Ob alleine, mit dem Partner oder der ganzen Familie – hier kommt garantiert keine Langeweile auf.

Warum du ihn lieben wirst:

Perfekt für Escape-Room-Fans und Puzzleliebhaber

24 Tage voller Rätselspaß

Für Familien und Paare geeignet

→ Für 29,99 Euro bei Amazon kaufen

3. Für Familien: Clemas Puzzle Adventskalender

Erlebe den Countdown zu Weihnachten mit 1008 Teilen voller festlicher Puzzle-Freude!

Puzzles und Weihnachten gehören für viele Menschen einfach zusammen. Dieser Puzzle Adventskalender verbindet diese beiden Traditionen auf besondere Weise. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Puzzlestück, das nach und nach ein wunderschönes, weihnachtliches Motiv ergibt. Ein Kalender, der für gemeinsame Zeit sorgt und gleichermaßen die Vorfreude auf das fertige Bild wie Weihnachten steigert.

Warum du ihn lieben wirst:

Tägliche Familienzeit beim gemeinsamen Puzzeln

Ideal für Kinder und Erwachsene

Am Ende wartet ein komplettes Kunstwerk

→ Für 24,99 Euro bei Amazon kaufen

4. Für Kinder: LEGO Star Wars Adventskalender

Kinderaugen strahlen nicht nur am Weihnachtsmorgen – mit dem LEGO Star Wars Adventskalender wird jeder Dezembertag zu einem kleinen Fest. Hinter jedem Türchen wartet ein neues LEGO-Miniaturmodell aus der Star Wars Welt. Das Beste daran: Die Figuren und Raumschiffe sind exklusiv für den Adventskalender gestaltet, sodass kleine und große Sammler der Kultfilmreihe gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Warum du ihn lieben wirst:

Perfekt für Star Wars- und LEGO-Fans

Täglicher Bau- und Spielspaß

Hochwertige Miniaturen, die Sammlerherzen höher schlagen lassen

→ Für 25,99 Euro bei Amazon kaufen

5. Für Naschkatzen: Funny-Frisch Adventskalender

Jeden Tag ein neuer Snack-Highlight – lass die Feiertage knusprig beginnen

Der Funny-Frisch Adventskalender ist der ultimative Snack-Kalender für alle Knabberfreunde! Mit stolzen 790 g gefüllt, begeistert er jeden Tag mit einer neuen, herzhaften Überraschung. Hinter jedem Türchen verstecken sich köstliche Chips und Snacks, die deine Geschmacksknospen zum Tanzen bringen. Bist du ein Fan der klassischen Funny-Frisch Chips oder auf der Suche nach aufregenden, neuen Geschmacksrichtungen? Dieser Kalender bietet dir all das!

Warum du ihn lieben wirst:

Tägliche Snack-Überraschungen für knusprigen Genuss

Herzhafte Leckereien statt süßer Versuchungen

Vielfalt an Geschmacksrichtungen für jeden Geschmack

→ Für 38,30 Euro bei Amazon kaufen

6. Für Freunde des Humors: Der Spaß-Adventskalender

Der Spaß-Adventskalender von Liebeskummerpillen bringt Humor und Süßigkeiten in die Vorweihnachtszeit! Hinter jedem der 24 Türchen erwarten dich witzige, weihnachtliche Leckereien, die garantiert für schallendes Gelächter sorgen. Rentierpupse, Zuckerstangen in kuriosen Formen und andere lustige Überraschungen machen diesen Kalender zu einer amüsanten Bereicherung für die Adventszeit.

Warum du ihn lieben wirst:

Lustige Süßigkeiten für jede Menge Spaß

Ideal für Weihnachtsfeiern mit Freunden

Einzigartige Überraschungen, die zum Schmunzeln bringen

→ Für 29,99 Euro bei Amazon kaufen

7. Für Feinschmecker und Lakritzliebhaber: LAKRIDS BY BÜLOW – Lakritz Adventskalender

Der LAKRIDS BY BÜLOW – Lakritz Adventskalender 2024 ist das Must-have für alle Lakritzliebhaber. Ob klassische Lakritz mit einem Hauch von Salzigkeit oder innovative Kreationen, die mit feiner Schokolade umhüllt sind – hier findest du täglich etwas, das den Wintermorgen versüßt. Freu dich auf 345 g dänische Gourmet-Lakritze und feine Schokolade aus Kopenhagen – alles ist glutenfrei und ohne Gelatine.

Warum du ihn lieben wirst:

Tägliche Genussmomente mit dänischer Gourmetqualität.

Kreative Kombinationen von Lakritz und Schokolade.

Ein Fest für die Sinne während der Adventszeit.

→ Für 45 Euro bei Amazon kaufen

8. Für Kosmetik-Fans: Beauty-Adventskalender von M. Asam

24 luxuriöse Beauty-Produkte im Wert von 174 Euro warten auf dich

Der Beauty-Adventskalender ist ideal für alle, die sich für hochwertige Kosmetik begeistern. Mit einem Gesamtwert von 174 Euro bietet dieser Kalender 24 sorgfältig ausgewählte Überraschungen, die von innovativer Hautpflege über effektive Haarpflege bis hin zu verwöhnender Körperpflege reichen. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine neue Überraschung, die dir die Möglichkeit gibt, neue Marken und Produkte zu entdecken.

Warum du ihn lieben wirst:

Hochwertige Produkte von bekannten Marken

Perfekt für Schönheitsfans und Kosmetikliebhaber

Tägliche Verwöhnmomente in der Vorweihnachtszeit

→ Für 69,99 Euro bei Amazon kaufen

9. Für Gartenliebhaber: Der OwnGrown 24 Samen Adventskalender

Der OwnGrown 24 Samen Adventskalender 2024 bringt frisches Grün und blühende Vielfalt in die Vorweihnachtszeit! Jeden Tag wartet eine neue, spannende Samen-Überraschung darauf, gesät zu werden – von aromatischen Kräutern über knackiges Gemüse bis hin zu süßen Obstsorten. Mitgeliefert werden Schnur, Wäscheklammern und rote Umschläge, um die Samen liebevoll zu präsentieren. Perfekt für DIY-Projekte und als Einstieg in die eigene kleine Garten-Oase, auch in der kalten Jahreszeit.

Warum du ihn lieben wirst:

Vielfältige Auswahl an Kräutern, Gemüse und Obst.

Kreative DIY-Idee für Gartenfreunde und Hobbygärtner.

Ein Geschenk, das über die Adventszeit hinaus Freude bereitet.

→ Für 14,99 Euro bei Amazon kaufen

10. Für Sammler: Funko Pop! Adventskalender

Tägliche Überraschungen mit kultigen Figuren aus deinen Lieblingsserien.

Sammlerherzen schlagen höher bei den Funko Pop! Adventskalendern. Jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen und offenbart eine kultige Miniatur-Figur aus dem Funko-Universum. Egal, ob Stranger Things, Pixar, Harry Potter, Marvel oder andere beliebte Franchises – es gibt für jeden den passenden Kalender. Von exklusiven, limitierten Designs bis hin zu bekannten Klassikern, jedes kleine Highlight wartet nur darauf, deinen Schreibtisch, dein Regal oder deine Vitrine zu bereichern.

Warum du ihn lieben wirst:

Exklusive Funko Pop! Sammlerfiguren

Perfekt für Fans und Sammler

Tägliche Überraschungen aus dem Universum deiner Wahl

→ Verschiedene Funko Pop! Adventskalender bei Amazon entdecken

11. Für Technik- und Schokoladenfans: Advents-Zeitmaschine mit Augmented Reality

Erlebe die zauberhafte Verbindung von Genuss und Technologie in einem Adventskalender! Die Peters Advents-Zeitmaschine lässt dich dank Augmented Reality in fantastische, digitale Weihnachtswelten eintauchen. Hinter jedem Türchen versteckt sich nicht nur eine köstliche Praline, sondern auch eine interaktive Überraschung: Scanne den Kalender mit deinem Smartphone und lass dich von lebendigen Geschichten und winterlichen Animationen entführen.

Warum du ihn lieben wirst:

Magische AR-Erlebnisse, die Weihnachten lebendig machen

Tägliche digitale Abenteuer direkt auf dein Smartphone

Perfekt für alle, die Innovation und Tradition verbinden wollen

→ Für 22,95 Euro bei Amazon kaufen

12. Für Gewürz-Fans: Ankerkraut Adventskalender – „Der Lütte“

Dieser Adventskalender bringt täglich aufregende Gewürzmischungen und exklusive Kräuter direkt in deine Küche. 24 kleine Überraschungen helfen dir, die Adventszeit kulinarisch auf das nächste Level zu bringen. Ein tolles Geschenk für Hobbyköche – und alle, die es werden möchten.

Warum du ihn lieben wirst:

24 abwechslungsreiche Gewürze und Kräutermischungen.

Perfekt für Hobbyköche, die gern experimentieren.

Tägliche Inspiration für köstliche Wintergerichte.

→ Für 17,90 Euro bei Amazon kaufen

13. Für Tierliebhaber: Auch Haustiere bekommen einen Adventskalender

Wer sagt, dass nur Menschen einen Adventskalender brauchen? Der Adventskalender für Hunde- oder Katzenbesitzer ist perfekt für all diejenigen, die ihrem vierbeinigen Freund eine Freude machen wollen. Beide Varianten sind vollgepackt mit 24 köstlichen Knabbereien, die täglich kleine Gaumenfreuden bereiten. Hinter jeder Tür steckt eine neue, knusprige Überraschung, die die Augen deines Vierbeiners zum Strahlen bringt und die Rute wedeln lässt. Ob würzige Leckerlis oder knusprige Snacks, deine Fellnase wird es kaum erwarten können, das nächste Türchen zu öffnen!

Warum dein Haustier diesen Kalender lieben wird:

Köstliche Snacks für deinen Vierbeiner

Perfekte tägliche Belohnungen für die festliche Zeit

Ein Genuss, der die Bindung zwischen dir und deiner Fellnase stärkt

→ Hunde Adventskalender 2024 für 39,90 Euro kaufen

→ Katzen Adventskalender 2024 für 39,90 Euro kaufen

Entdecke die Vielfalt der Adventsüberraschungen

Jetzt hast du 13 ganz verschiedene Adventskalender auf dem Radar, mit denen das Warten auf Weihnachten garantiert alles andere als langweilig wird. Von köstlichen Snacks über kreative Bastelsets, witzige Gadgets bis hin zu luxuriösen Beauty-Produkten – jeden Tag gibt es etwas zu entdecken! Also schnapp dir deinen Favoriten und mach die Adventszeit zu einem wahren Fest der Entdeckungen und Leckereien. Und vergiss nicht: Bestell deinen Kalender rechtzeitig, denn die beliebtesten Exemplare sind schnell vergriffen.