Shark FlexStyle vs. SpeedStyle: Dieser Haarstyler ist das perfekte Weihnachtsgeschenk

Weihnachten steht vor der Tür und du suchst noch ein Geschenk für dich oder deine Liebsten? Mit den Haarstylern Shark FlexStyle und SpeedStyle kreierst du einen coolen oder eleganten Look – je nach Geschmack und Anlass. Beide Produkte helfen dir bei einem schnellen Haarstyling ohne Hitzeschäden und kosten gerade in etwa gleich viel. Beim SpeedStyle kannst du aber aktuell einen Code-Rabatt abstauben. Doch dazu später mehr.

Shark FlexStyle: Das kann der Multistyler für rund 250 Euro

Der Shark FlexStyle ist ein sogenannter Multistyler, der Föhn und Haarstyler in nur einem Produkt kombiniert. Cool ist dabei, dass er im Gegensatz zu herkömmlichen Glätteisen und Lockenstäben deine Frisur mithilfe eines Luftstroms in Form bringt. Dadurch lassen sich deine Haare in einem Arbeitsschritt trocknen und stylen, ohne dass du Hitzeschäden riskierst.

Im Lieferumfang des FlexStyle sind fünf Stylingaufsätze enthalten, mit denen du deine Haare sowohl locken als auch glätten kannst. Auch ein Finishing Aufsatz, ein Konzentrator sowie eine Ovalbürste sind Teil des Pakets. Im Geschenkset sind außerdem Alligator-Haarklammern und eine Aufbewahrungstasche mit dabei.

SpeedStyle: Smarter Haarföhn für ein glänzendes Finish

Der Shark SpeedStyle sieht auf den ersten Blick einem herkömmlichen Föhn ähnlicher. Hier steht die Haartrocknungs-Funktion auch im Vordergrund. Cool ist dabei: Der SpeedStyle erkennt den jeweiligen Aufsatz und passt automatisch den optimalen Luftstrom und die Temperatur an. So kannst du deine Haare schnell und bestmöglich trocknen und in Form bringen. Der Gloss Finishing-Aufsatz sorgt zudem für ein glänzendes Finish.

Der SpeedStyle wird mit insgesamt fünf Styling-Aufsätzen geliefert und ist somit für jeden Haartyp geeignet. Hier ist neben dem Gloss Finishing-Aufsatz eine Stylingbürste, ein Konzentrator, eine Touchup-Bürste und ein Diffusor enthalten. Der Gloss Finishing-Aufsatz sorgt für einen glänzenden Look mit weniger Frizz und reduziert fliegende Haare. Mit der Stylingbürste bringst du mehr Volumen in deine Frisur, während der Konzentrator deine Haare im Nu glättet. Mit der Touchup-Bürste stylst du dein Pony oder glättest Spitzen und der Diffusor definiert deine Wellen oder Locken. Der SpeedStyle wird zudem nie heißer als 110 Grad und schont somit deine Haare.

Für wen ist was besser geeignet?

Aber was ist nun das richtige Produkt für wen? Wenn du vor allem einen Haartrockner suchst, der aber auch ein glänzendes Finish erzeugen und deine Haare glätten und wellen kann, ist der Shark SpeedStyle die beste Wahl für dich. Außerdem kostet der smarte Föhn momentan auch etwas weniger, wenn du im Bestellprozess den Code „SPEED20“ eingibst. Dann stehen am Ende nur noch 229,99 Euro auf der Rechnung.

Suchst du eher einen Multi-Haarstyler mit Trocknungsfunktion, bist du mit dem FlexStyle besser bedient. Hiermit lockst und glättest du deine Haare im Handumdrehen, schaffst aber auch mehr Volumen oder bekämpfst Frizz und fliegende Haare. Der FlexStyle ist momentan von 299,99 Euro auf 249,99 Euro heruntergesetzt und in einer Limited Edition im Geschenkset erhältlich.

Übrigens: Wenn du dich für den Shark Newsletter anmeldest, kannst du noch einmal zehn Prozent Zusatz-Rabatt bei beiden Produkten abstauben.