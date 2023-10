Shark FlexStyle: Jeder will diesen Premium-Haarstyler

Der renommierte Hersteller SharkNinja verkauft seine hochwertigen Haushalts- und Küchengeräte in ganz Europa. Unter dem Markennamen Ninja werden hochwertige Küchenprodukte vertrieben, während Produkte aus dem Bereich Haushalt und Beauty die Marke Shark tragen. Eines der neuesten Produkte, der Shark FlexStyle, revolutioniert das Haarstyling. Denn er kombiniert Föhn und Haarstyler in einem kompakten Gerät. Das bedeutet, dass du nicht weiter mehrere Styling-Tools benötigst, da alles Notwendige in einem handlichen Produkt integriert ist. Übrigens: Der FlexStyle bringt deine Haare mit einem schonenden Luftstrom in Form, was im Vergleich zu herkömmlichen Lockenwicklern das Risiko von Hitzeschäden minimiert.

Shark FlexStyle: Das kann der hochwertige Multistyler

Der Shark FlexStyle hat ein längliches Design in Zylinder-Form und ist im Set mit mehreren Aufsätzen erhältlich. Darunter: Ein Auto-Wrap-Lockenwickler, je eine Paddel- und Ovalbürste, ein Konzentrator sowie ein Diffusor. Damit kreierst du für jeden Anlass die passende Frisur. Von locker-luftig gewellten Haaren mit viel Volumen bis hin zu richtigen Locken. Die Besonderheit: Der Shark FlexStyle arbeitet mit der sogenannten Coanda-Technologie. Diese nutzt Luft zum Locken, Wickeln und Fixieren. Dadurch formst du Locken und Wellen in Sekunden, ohne Schäden durch zu viel Hitze zu riskieren.

In Verbindung mit dem Auto-Wrap-Lockenwickler wickeln sich deine Haare fast magisch um den Aufsatz herum und du verpasst deinen Haaren einen Curly-Style. Das Praktische ist, dass du mit jedem der Aufsätze während des Stylens zugleich auch deine Haare trocknest. Übrigens: der FlexStyle konnte auch die Redaktion des Online-Portals testsieger.de überzeugen. Hier erhielt der Multistyler die Note „sehr gut“.

Vom Haarstyler zum Föhn: Im Handumdrehen ein neues Gerät

Wenn du deine Haare einfach nur föhnen möchtest, kannst du das obere Teil des FlexStyle einfach umdrehen und hast so einen leistungsstarken Föhn im klassischen Stil zur Hand. Zusammen mit dem Konzentrator-Zubehör stylst du präzise deine gewünschte Frisur. Verwendest du die Paddelbürste, lassen sich deine Haare mit dem FlexStyle sogar glätten. Und mit dem Diffusor definierst du deine Locken und verleihst ihnen mehr Volumen.

Shark FlexStyle – mit einem Handgriff vom Haarstyler zum Föhn

Der Shark FlexStyle kann für alle Haartypen verwendet werden und erzeugt dank seiner speziellen Technologie mehr Geschmeidigkeit und Glanz bei jedem Look. Je nach gewünschter Frisur kannst du zwischen drei Power- und Hitzestufen wählen. Zudem föhnst du deine Haare mit bis zu 1.400 Watt. Im Lieferumfang ist neben den verschiedenen Aufsätzen eine Aufbewahrungsbox enthalten, die auch den Transport im Urlaub oder auf Dienstreise erleichtert. Aktuell kostet der Multistyler nur 299,99 Euro und ist somit die preislich bessere Alternative zu einigen Konkurrenz-Produkten.

Übrigens kannst du dir auch dein eigenes Set rund um den Shark FlexStyle zusammenstellen. Für einen Preis von 249,99 Euro kannst du zwischen drei Aufsätzen wählen. Hier sind also weniger Aufsätze mit dabei, du sparst aber auch etwas im Vergleich zum Komplett-Set. Benötigst du zum Beispiel nur die Lockenaufsätze, den Konzentrator und die Ovalbürste, ist das die bessere Wahl.