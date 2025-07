Starke Schnäppchen am Dienstag (01.07.): Diese Amazon-Gadgets erleichtern dein Leben

Der Sommer ist da – und mit ihm jede Menge Gelegenheiten, draußen aktiv zu sein. Mit den richtigen Gadgets bist du bestens ausgestattet. In den heutigen Amazon-Deals warten praktische Helfer wie eine MagSafe-Handyhalterung und eine kompakte Akku-Luftpumpe auf dich. Überzeuge dich am besten selbst und wirf einen Blick in die Liste.

Dienstag-Sale bei Amazon: Das sind unsere Tipps

Amazon verkauft dir diese Akku-Luftpumpe für 93,49 Euro. Sie ist damit rund 28 Prozent günstiger, normalerweise müsstest du 129,99 Euro zahlen. Mit der Luftpumpe kannst du ein SUP-Board oder Luftmatratzen aufpumpen, ganz ohne Anstrengung. Die Pumpe wiegt nur circa ein Kilogramm, wodurch du sie leicht transportieren kannst. Hier geht’s zum Angebot.

Sorgt für knitterfreie Kleidung, auch unterwegs: Dieser Dampfglätter von Russell Hobbs funktioniert wie ein Bügeleisen, nur ohne das Risiko, dein Lieblingshemd zu verbrennen. Er glättet Kleidung mit Dampf und tötet dabei auch bis zu 99,99 Prozent der Bakterien ab. Statt 39,99 Euro kostet er dich jetzt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Wer abends gerne liest, sollte sich mal diese Leselampe von Gritin genauer ansehen. Du klemmst sie einfach an den Buchrücken und wählst aus drei unterschiedlichen Farbtemperaturen. Sie funktioniert dabei komplett kabellos und hat eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden. Jetzt für 10,99 Euro statt 19,99 Euro bei Amazon erhältlich. Hier geht’s zum Angebot.

Diese Handyhalterung für das Auto lädt dein Smartphone gleichzeitig auch auf. So brauchst du auch auf längeren Fahrten keine Powerbank mitzunehmen. Sie hält dein Handy per Magnet an Ort und Stelle, dein Smartphone muss also MagSafe kompatibel sein. Statt 45,99 Euro kostet sie dich bei Amazon nur noch 19,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

