Aldi verkauft Marken-Akkusauger für unter 100 Euro

Aldi liefert in seinem Onlineshop regelmäßig richtige Technik-Schnäppchen. Und auch jetzt hat es der Discounter wieder geschafft: So verkauft Aldi derzeit einen Akkusauger von AEG schon für nur 99 Euro. Was dir für den Preis alles geboten wird, erfährst du hier.

Dank 50 Prozent Rabatt: AEG-Akkusauger für 99 Euro bei Aldi

Eigentlich hat der AEG Akkusauger AP31B21TG einen UVP von fast 200 Euro verpasst bekommen. Aldi halbiert diesen Preis jedoch kurzerhand und haut den kabellosen Sauger dadurch jetzt für lediglich 99 Euro raus. Hinzu kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand, preislich ist dies aber trotzdem top. Denn selbst im Angebot zahlt man für Geräte von Marken wie Dyson mehr als das Doppelte.

Der Aldi-Preis stimmt also schonmal, doch was bietet dir der Akkusauger von AEG überhaupt? Allen voran die Akkulaufzeit muss sich definitiv nicht vor teureren Geräten verstecken: Mit einer Ladung hält der Sauger nämlich bis zu 40 Minuten durch. Dies sollte locker für das alltägliche Saugen ausreichen. Der Staub landet daraufhin in einem Staubbehälter mit 500 ml Fassungsvermögen. Diesen entleerst du anschließend ruckzuck.

In Sachen Vielseitigkeit bekommst du zwar nicht ganz so viel Zubehör mitgeliefert wie bei anderen Herstellern, alle wichtigen Aufsätze sind jedoch enthalten. So gibt’s neben der normalen Bodendüse ebenfalls noch eine spezielle Polsterdüse sowie einen Möbelpinsel. Du saugst also nicht nur deine Böden, sondern ebenso Möbel, Polster, Tische oder sogar deinen Pkw. Ist die Arbeit erledigt, kannst du den Akkusauger von AEG in der mitgelieferten Wandhalterung aufbewahren.

