Grill-Hammer bei Aldi: Diese Gasgrills kosten fast nichts

Maiskolben, saftige Steaks und würziger Grillkäse schmecken doch einfach am besten, wenn sie unter freiem Himmel auf einem heißen Grill zubereitet werden. Falls du noch nicht den passenden Grill hast, solltest du jetzt unbedingt bei Aldi vorbeischauen. Der Discounter bietet derzeit gleich mehrere Gasgrills zu erstaunlich günstigen Preisen an – und das in top Qualität. Wir haben uns die Angebote einmal genauer angesehen.

Kompakt und stark: Der San Francisco 2 für kleine Familien

Wenn du auf einem Balkon oder einer kleineren Terrasse grillst und dabei vor allem für dich und deine kleine Familie oder ein paar Freunde kochst, ist der San Francisco 2 von Enders ein echtes Schnäppchen. Für gerade einmal 119 Euro (+ Versandkosten) bekommst du einen kompakten Gasgrill mit zwei leistungsstarken Edelstahlbrennern, der nicht nur technisch, sondern auch optisch mit seinem mattschwarzen Gehäuse überzeugt.

Die Grillfläche von 37,5 × 33 cm reicht locker für mehrere Steaks oder eine Ladung Grillgemüse. Dank des Edelstahlgrillrosts verteilt sich die Hitze gleichmäßig, und ein zusätzlicher Warmhalterost im Deckel sorgt dafür, dass bereits fertiges Grillgut nicht auskühlt. Über das integrierte Thermometer im Deckel behältst du jederzeit den Überblick über die Temperatur im Inneren.

Praktisch sind auch die beiden Ablageflächen links und rechts, die Platz für Grillzubehör, Saucen oder das obligatorische Grillbier bieten. Zwei Rollen machen den Transport zudem sehr leicht. On top liefert Aldi sogar eine Wetterschutzhülle mit, damit dein Grill vor Regen, Staub oder Pollen geschützt bleibt. Und das Beste: Aktuell ist das Modell bei Aldi um 10 Euro reduziert. Dadurch zahlst du nur noch 119 Euro.

Mehr Power für große Gruppen: Der San Francisco 4 Gasgrill

Wenn du öfter für größere Gruppen grillst oder gerne verschiedene Speisen gleichzeitig zubereiten möchtest, solltest du einen Blick auf den San Francisco 4 von Enders werfen. Dieses Modell bringt vier individuell einstellbare Edelstahlbrenner mit – ideal, um etwa auf der einen Seite Steaks scharf anzubraten, während auf der anderen Seite Fisch oder Gemüse schonend gart.

Enders San Francisco 4 – so sieht der größere Gasgrill mit vier Brennern aus

Auch hier bekommst du einen Warmhalterost, ein integriertes Thermometer, zwei Seitenablagen und dazu noch einen geräumigen Unterschrank, der problemlos Platz für die Gasflasche und weiteres Zubehör bietet. Zwei Outdoor-Rollen sorgen ebenfalls für einen leichten Transport und auch hier schützt die mitgelieferte Wetterschutzhülle den Grill vor Wind und Wetter.

Trotz seiner Größe und Leistung ist auch dieser Gasgrill aktuell bei Aldi günstig zu haben. Nur 169 Euro (+ Versand) kostet dich dieses Modell. Damit bekommst du ein starkes Gerät, das sich sowohl für geübte Grillmeister als auch Einsteiger bestens eignet.

